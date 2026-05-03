México

Hermano de AMLO afirma que Morena se fortalecerá rumbo a las elecciones de 2027

El relevo en la dirigencia y el llamado a la unidad marcan la estrategia del partido ante un escenario electoral clave

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Morena se reorganiza con la mira puesta en 2027, apostando por la unidad interna y el fortalecimiento de su estructura.
Morena se reorganiza con la mira puesta en 2027, apostando por la unidad interna y el fortalecimiento de su estructura.

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, aseguró que Morena saldrá fortalecido tras la realización de su Congreso Nacional Extraordinario, en un contexto marcado por ajustes en su dirigencia y retos internos rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Hermano de AMLO prevé fortalecimiento de Morena tras Congreso Nacional

Durante su participación en el encuentro partidista, el funcionario estatal sostuvo que el movimiento mantiene unidad pese a las críticas externas.

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En breves declaraciones, atribuyó los señalamientos a sectores opositores y afirmó que no afectarán la cohesión interna.

“Vamos a salir más fortalecidos de lo que estamos”, expresó, al referirse al proceso de reorganización que atraviesa el partido.

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Ariadna Montiel asume la dirigencia nacional de Morena

En el mismo contexto, Morena concretó un relevo en su dirigencia nacional.

Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar, fue electa por unanimidad como presidenta del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde, quien se integró al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como consejera jurídica.

Este video documenta el VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido Morena, donde se dio el anuncio de Ariadna Montiel Reyes como la nueva presidenta nacional del partido.

Durante su primer mensaje, Montiel subrayó la importancia de mantener la unidad interna y advirtió que no se tolerarán actos de corrupción dentro del partido.

Reglas más estrictas y énfasis en perfiles sin cuestionamientos

Como parte de su estrategia, la nueva dirigente planteó lineamientos más rigurosos para la selección de candidaturas rumbo a 2027.

Señaló que se privilegiará la trayectoria de los aspirantes y su integridad, incluso por encima de resultados favorables en encuestas.

Asimismo, hizo un llamado a reforzar el trabajo territorial y a retomar el contacto directo con la ciudadanía, con el objetivo de consolidar la base social del partido.

Tensiones internas y desafíos políticos en Morena

El proceso de reconfiguración ocurre en medio de un escenario complejo. Tras la salida de la vida pública de Andrés Manuel López Obrador, el partido enfrenta disputas internas por candidaturas y diferencias entre distintos grupos.

AMLO reaparece con su nuevo libro Grandeza y reafirma que su vida política terminó, salvo situaciones de extrema gravedad.
Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un referente político clave dentro de la formación y cohesión del movimiento de Morena. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

A ello se suman presiones externas y señalamientos de la oposición, como los relacionados con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que han intensificado el debate político en torno al partido.

Elecciones 2027: el eje de la reorganización

El Congreso Nacional de Morena tiene como objetivo central preparar al partido para los comicios intermedios de 2027, considerados clave para su consolidación política.

Entre los cargos que estarán en disputa destacan:

  • Renovación total de las 500 curules en la Cámara de Diputados a nivel federa
  • Elección de 17 gubernaturas en distintas entidades del país.
  • Procesos para integrar los congresos locales en los estados donde habrá comicios.
  • Disputa por más de 2,000 alcaldías y cargos en ayuntamientos a nivel nacional.
  • Designación de diversos puestos dentro del Poder Judicial, tanto federal como local, en algunas entidades.

En este contexto, Morena busca reorganizar su estructura interna, fortalecer la disciplina partidista y mantener la cohesión de cara a un proceso electoral amplio y competitivo.

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