Estados Unidos

Quiénes recibirán el reembolso tras el cierre de Spirit Airlines

La aerolínea estadounidense detalló el grupo de pasajeros que podrá acceder a la devolución automática de los boletos luego del anuncio de su quiebra

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Spirit Airlines anunció la cancelación total de vuelos y confirmó el cierre definitivo de la aerolínea en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello/File Photo)
Spirit Airlines anunció la cancelación total de vuelos y confirmó el cierre definitivo de la aerolínea en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Miles de pasajeros de Spirit Airlines enfrentan la cancelación de sus vuelos y el cierre total de la aerolínea. El punto clave para quienes tenían boletos es claro: los reembolsos serán automáticos solo para quienes pagaron con tarjeta de crédito o débito.

Quienes utilizaron otros métodos, como puntos o cupones, deberán esperar una resolución judicial dentro del proceso de bancarrota, según informó la misma aerolínea y medios como CBS News y CNN. En caso de contar con pasajes para vuelos futuros y haber pagado con tarjeta, no es necesario hacer ningún trámite: la empresa anunció la devolución directa del dinero.

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Si la compra fue a través de una agencia de viajes, el contacto y la gestión del reintegro dependerán de esa agencia. Para pagos con cupones, créditos o puntos, el caso queda sujeto a la decisión del tribunal federal de bancarrota, sin garantías inmediatas para los afectados.

Quiénes recibirán reembolso y cómo será el proceso

Spirit Airlines informó el sábado que procesará automáticamente los reembolsos para los boletos comprados con tarjetas de crédito o débito a través de su sitio web o canales oficiales. En estos casos, no hace falta presentar una solicitud ni llamar al centro de atención al cliente, ya que la devolución se hará de forma directa.

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Los distintos escenarios para recibir el reembolso quedan así:

  • Boletos comprados con tarjeta de crédito o débito a través de Spirit Airlines: La devolución será automática y no requiere trámite adicional.
  • Boletos adquiridos por agencias de viaje: El pasajero debe gestionar el reembolso directamente con la agencia que vendió el boleto.
  • Compras realizadas con cupones, créditos o puntos Free Spirit: La compensación dependerá del proceso judicial de bancarrota ante el tribunal federal correspondiente. No hay plazos definidos ni garantía de reembolso total.
Spirit Airlines comunicó que no reembolsará gastos secundarios, como hoteles, comidas o boletos de otras aerolíneas adquiridos por la cancelación (REUTERS/Miguel Rodriguez)
Spirit Airlines comunicó que no reembolsará gastos secundarios, como hoteles, comidas o boletos de otras aerolíneas adquiridos por la cancelación (REUTERS/Miguel Rodriguez)

La aerolínea advirtió que no podrá intervenir en los trámites realizados por agencias ni transferir puntos acumulados a otros programas de lealtad.

Qué pasa si no recibo el reembolso esperado

Especialistas en viajes, como Eric Rosen del sitio especializado The Points Guy, recomendaron a los pasajeros que, si no obtienen la devolución automática, contacten a la entidad emisora de su tarjeta y soliciten la reversión del pago por “no prestación del servicio”. El derecho a este reclamo está amparado por ley en Estados Unidos y puede aplicarse si el servicio no fue brindado tras la compra del boleto.

Julian Kheel, fundador de Points Path, advirtió: “Cancelar tu boleto sin una promesa clara de reembolso elimina todas las protecciones”, por lo que la recomendación es conservar la documentación y esperar la notificación oficial antes de iniciar cualquier trámite por cuenta propia.

Aquellos que pagaron sus boletos con puntos, créditos o cupones dependerán de una resolución judicial federal, sin garantía ni plazo definido para recuperar su dinero. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Aquellos que pagaron sus boletos con puntos, créditos o cupones dependerán de una resolución judicial federal, sin garantía ni plazo definido para recuperar su dinero. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Por su parte, la aerolínea aclaró que no reembolsará gastos secundarios como estancias en hoteles, comidas o boletos de otras compañías adquiridos tras la cancelación. Los pasajeros que contrataron un seguro de viaje podrían solicitar el reintegro de estos gastos a su aseguradora, siempre que la póliza lo contemple.

Spirit Airlines tampoco asistirá en la reubicación de pasajeros en otras aerolíneas. Por este motivo, las autoridades recomiendan a quienes están varados o con viajes próximos buscar alternativas por su cuenta y conservar todos los comprobantes posibles para futuros reclamos.

Qué medidas adoptaron otras aerolíneas y el gobierno

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció un programa de ayuda para afectados por el cierre de Spirit Airlines. Varias aerolíneas, como United, Delta, American y JetBlue, pusieron a disposición tarifas especiales o topes máximos de precio en rutas que antes operaba Spirit.

Spirit Airlines comunicó que no reembolsará gastos secundarios, como hoteles, comidas o boletos de otras aerolíneas adquiridos por la cancelación. (REUTERS/Miguel Rodriguez)
Spirit Airlines comunicó que no reembolsará gastos secundarios, como hoteles, comidas o boletos de otras aerolíneas adquiridos por la cancelación. (REUTERS/Miguel Rodriguez)

Para acceder a estos beneficios, los pasajeros deben presentar el número de confirmación del boleto y el comprobante de pago.

JetBlue ofrece tarifas de rescate de USD 99 durante las primeras 72 horas tras el cierre, mientras que Delta y United establecieron precios máximos en rutas específicas para evitar aumentos abruptos. Southwest y Frontier también anunciaron medidas de apoyo a los viajeros perjudicados.

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