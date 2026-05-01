Sheinbaum aclara motivo de viaje a Palenque ante presiones diplomáticas por caso Rocha Moya: ¿Verá a AMLO?

Desde el inicio de su gobierno, se ha cuestionado si AMLO tiene injerencia en las decisiones del país. (Foto: Jovani Pérez)

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que está investigando a nueve funcionario mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Por la tarde de ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que realizaría una gira de trabajo durante el fin de semana. Trascendió que uno de los lugares a los que asistiría era Palenque, Chiapas, lugar en el que reside Andrés Manuel López Obrador.

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La noticia generó expectativas sobre si el objetivo de ese viaje era visitar a su antecesor sobre todo después de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos tras las acusaciones a funcionarios mexicanos.

Sheinbaum aclara versiones sobre su viaje a Palenque

Este viernes 1 de mayo la mandataria fue cuestionada sobre las razones de su viaje y si tenían que ver con el exmandatario, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

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“¿Se va a reunir con el expresidente Andrés Manuel López Obrador?" se escucha a los periodistas preguntarle a la mandataria quien, sin dudarlo, respondió con la cabeza que no.

“Voy a Palenque a la unión de los trenes del Interoceánico y el Maya”, respondió la mandataria ante los cuestionamientos generados desde que anunció su gira para este fin de semana.

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Negó rotundamente que vaya a reunirse con el expresidente López Obrador, quien vive en Palenque desde que dejó la presidencia para retirarse de la vida política, tal como prometió desde que gobernaba el país.

El video muestra a Claudia Sheinbaum caminando y deteniéndose mientras es interpelada. Sheinbaum aborda preguntas relacionadas con su viaje a Palenque y a si verá o no a AMLO.

Sheinbaum niega que AMLO dicte sus decisiones

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cuestionada desde el inicio de su gobierno sobre si el exmandatario tiene todavía injerencia en las decisiones políticas del país desde Palenque.

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Constantemente se ha especulado que es él quien está detrás de su gobierno y del partido Morena. La presidenta lo ha negado reiteradamente e incluso estos cuestionamientos han sido tachados de machistas por considerar que una mujer no puede tomar sus propias decisiones.

No obstante, las especulaciones no se detienen. Recientemente la mandataria aclaró que “no hay un teléfono rojo” desde Palenque a Palacio Nacional luego de que se anunciaran cambios en el Consejo Nacional de Morena (CEN Morena), entre los que destacan:

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de la Secretaría de las Mujeres para unirse al partido como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena. La salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres para unirse al partido como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena.

La salida de Luisa Alcalde como dirigente del partido para convertirse en la Consejera Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum

de la Secretaría del Bienestar para buscar la dirigencia de Morena. La salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar para buscar la dirigencia de Morena.

Estos cambios se dan en el contexto de las elecciones de 2027, que son las más grandes que tendrá México en su historia, por tanto, unas de las más importantes.

El expresidente López Obrador “ha sido extremadamente respetuoso” con el actual gobierno, afirmó en una conferencia de prensa la mandataria, quien fue cuestionada sobre si él tenía alguna injerencia en estos nuevos cambios.

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