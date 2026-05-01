México

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

El joven fue asesinado con 12 tiros en la colonia San Diego Ocoyoacac, al poniente de la Ciudad de México

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Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven menor de edad, presuntamente miembro del grupo delictivo La Unión Tepito, fue asesinado a tiros recientemente en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Dorian Raya Mejía, de 15 años de edad, quien fue atacado a tiros en la colonia San Diego Ocoyoacac, al poniente de la Ciudad de México.

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De acuerdo con información difundida por el periodista especializado en nota roja, Antonio Nieto, por medio de sus redes sociales, a “El Dorian”, como se le conocía, le dieron 12 balazos y lo relacionan con El Capuchino.

Además, Nieto compartió capturas de pantalla de redes sociales, en donde conocidos despidieron al menor de edad, en las que se le ve portando armas de fuego.

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“Mi hermano, te voy a extrañar un chingamadral. Siempre te traeré en i corazón, un abrazo hasta el cielo”, se ve en una de las capturas, donde se compartieron un par de fotos de la víctima y del autor de la publicación.

Así despidieron a El Dorian en redes sociales. (X @siete_letras)
Así despidieron a El Dorian en redes sociales. (X @siete_letras)

Detienen a dois miembros de la Unión Tepito que balearon a sujeto en la colonia Morelos

Apenas el pasado jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), detuvieron a dos presuntos miembros del grupo delictivo La Unión Tepito.

Se trata de Israel Aldair Hernández Caballero de 22 años y Roberto Mendoza Jiménez de 17 años de edad,mismos que fueron acusados de atacar a balazos a un hombre de 24 años en la calle Pintores, de la colonia Morelos.

Al tratar de escapar, ambos individuos entraron en una vecindad en la que se encontraron 80 kg de marihuana. También están vinculados a otros delitos, como extorsión, homicidio, robo y narcomenudeo en las zonas centro y norte de la CDMX.

Una vez que escaparon, entraron en una vivienda ubicada en las calles Labradores y Ferrocarril de Cintura, en la misma colonia, lugar al que también entraron los elementos policiales, quienes lograron interceptar a los presuntos delincuentes en un área común.

Israel Aldair Hernández Caballero, de 22 años, fue uno de los detenidos. (SSC)
Israel Aldair Hernández Caballero, de 22 años, fue uno de los detenidos. (SSC)

Se les aseguró un arma de fuego corta con un cargador y dos cartuchos útiles, así como dos costales de color azul, siete bolsas de plástico color negro de diferentes tamaños, y tres vitroleros que contenían marihuana.

Israel Aldair Hernández Caballero cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024 por delitos contra la salud y tiene una presentación ante el Ministerio Público en 2018 por robo a un transeunte con violencia.

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