Hallan siete cuerpos en Aguascalientes: habrían sido secuestrados y asesinados en Zacatecas

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete personas sin vida aparecieron este viernes en la comunidad de Mesillas, municipio de Tepezalá, en el estado de Aguascalientes, a medio kilómetro en los límites de Luis Moya, Zacatecas.

La Fiscalía estatal confirmó a Infobae México que fueron cinco hombres y una mujer las víctimas, que podrían haber sido llevados al lugar desde Zacatecas con los límites de Tamaulipas, ya que debido a los hallazgos no se encontraron rastros del crimen en el lugar.

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Medios locales detallaron que habrían sido degollados y algunos tendrían el tiro de gracia, es decir, por lo menos un disparo en la cabeza. Asimismo identificaron cámaras de seguridad pilicacas del C5 que darían información de quién llevó los cuerpos al lugar.

Agentes de investigación y peritos de Servicios Periciales arriban posteriormente para recabar indicios y trasladar los cuerpos al SEMEFO. De los siete cuerpos, dos corresponden a mujeres, sin que hasta el momento se confirme la identidad de las víctimas.

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Las personas habrían sido privadas de la libertad en Zacatecas y sus restos abandonados en el área de Mesillas, Tepezalá. Las autoridades mantienen bajo resguardo la zona y ya realizan las pesquisas para dar coin el partadero de los responsables y el posible móvil.

En enero se encontraron siete bolsas con cuerpos descuartizados en la misma área

Siete bolsas con restos humanos fueron encontradas la mañana el 12 de enero de 2016 en límites con Zacatecas.

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Los hechos se verificaron al filo de las 7:30 de la mañana, sobre la carretera estatal 26, a la altura del kilómetro 14, la cual va de Tepetates a Mesillas en Zacatecas.

Un automovilista que circulaba sobre la zona detectó que aún costado de la cinta asfáltica, se encontraban alrededor de 7 bolsas negras y en una de ellas observó el tronco de una persona por lo que asustado llamó al 911 para reportar el hallazgo.

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Al lugar acudieron Policías Municipales seguidos de Estatales, que tras su arribó confirmaron dicho reporte y realizaron un extenso acordonamiento para las diligencias pertinentes.

Vecinos cercanos a la zona señalaron que cerca de las 10 de la noche de ayer domingo, escucharon una ráfaga de detonaciones de arma de fuego y enseguida se les fue la luz en toda la comunidad, sin que nadie se diera cuenta de lo que habían tirado a unos metros de la entrada a la comunidad. Cabe resaltar que a unos metros de donde fueron localizadas las bolsas se ubica una cámara del C5 SITEC, la cual muy probablemente captó el o los vehículos que participaron en el hecho.

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Al lugar más tarde arribaron, Agentes de Investigación y peritos de Servicios Periciales para recopilar indicios así como realizar el levantamiento de las bolsas en las que presumiblemente uno de los cuerpos se trataría de una mujer.

Encontraron otros seis cuerpos en fosa clandestina en 2023

Elementos de la agencia estatal de investigación criminal de la Fiscalía General de Aguascalientes y los caninos Tiara y Chocolate, encontraron seis cuerpos sin vida en una fosa clandestina en el municipio Tepezalá, al norte del estado.

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