México

Cuáles son los paquetes de salchichas más engañosos: esto dice la Pofeco

El organismo analizó 37 productos para verificar su aporte nutrimental y calidad sanitaria

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salchichas
Profeco advierte sobre etiquetado de salchichas (IStock)

La salchicha, es un alimento que tiene raíces desde la antigua Mesopotamia hacia el año 2000 a. C., ocupando actualmente el primer puesto en la preferencia de consumo de embutidos en México. Este producto debe su popularidad a su bajo costo y facilidad para prepararse dentro de la cocina mexicana.

Aunque el estándar NMX-F-065-1984 todavía establece que la mezcla principal debe contener al menos un 60% de carne de ternera o res y cerdo, la industria ha cambiado notablemente. Hoy, la oferta se ha diversificado y abundan las opciones elaboradas con pollo y pavo.

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En sus diferentes variedades (Viena, Frankfurt o coctel), todas las salchichas comparten una base de carne procesada, curada y cocida, diferenciándose únicamente en el tamaño. El agua representa aproximadamente el 70% del producto final, y los aditivos como almidones, féculas, fosfatos y nitritos también forman parte de su composición.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, evaluó 37 tipos que se encuentran disponibles en el mercado mexicano. El análisis incluyó ocho versiones Viena, siete con pavo, siete de pavo, una de pechuga de pavo, tres para hot dog, tres de pavo para hot dog, dos con pavo para hot dog, cuatro Frankfurt y dos para desayuno.

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Durante la revisión, se comprobó que la información en las etiquetas, el aporte nutricional, el contenido de nitritos, el sodio y la energía declarada coincidieran con los resultados obtenidos.

Cómo hacer salchichas en la freidora de aire (Adobe Stock)
Salchichas (Adobe Stock)

Resultados del análisis de Profeco sobre salchichas

Todos los productos respetaron la cantidad de sodio y el peso neto indicados en el empaque. Además, superaron los controles de calidad sanitaria.

  • Exceso de nitritos permitidos (máximo 156 mg/kg):
    • Bafar, salchicha Viena: 161,5 mg/kg de nitritos.
    • Parma Sabori, salchicha con pavo: 207,0 mg/kg de nitritos.
    • Bafar, salchicha Frankfurt: 160,3 mg/kg de nitritos.
  • Desajustes en la declaración de proteína o grasa:
    • Bafar, salchicha Viena: Declaró 6 g/100 g de proteína, contiene 4,8 g/100 g.
    • Capistrano Clásica: Declaró 10,04 g/100 g de proteína, contiene 6,1 g/100 g.
    • Capistrano Clásica: Declaró 11,40 g/100 g de grasa, contiene 4,6 g/100 g.
    • Bernia, salchicha de pavo: Declaró 12,2 g/100 g de proteína, contiene 10,3 g/100 g.
    • Bafar para hot dog: Declaró 8 g/100 g de proteína, contiene 6 g/100 g.
    • Obertal para desayuno: Declaró 18 g/100 g de proteína, contiene 16,1 g/100 g.
  • Contenido real de pavo en algunas marcas:
    • Zwan premium con pavo y Kir hacen énfasis en el pavo, pero solo incluyen el 4% de esta carne en su composición.

La Profeco recomienda revisar la fecha de caducidad y la lista de ingredientes antes de adquirir salchichas. También sugiere incorporarlas al carrito de compras al final y guardarlas de inmediato en el refrigerador para evitar romper la cadena de frío. Debido al alto contenido de sodio, este tipo de embutidos no es aconsejable para quienes sufren de hipertensión.

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