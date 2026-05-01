México

Presidenta del Senado afirma que señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios en Sinaloa tienen motivaciones políticas

Laura Itzel Castillo recordó que el próximo mes de noviembre se llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos, por lo que, dijo, las acusaciones tienen intereses político-electorales

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El Congreso colocó en el centro de su agenda los cambios en materia electoral.
Laura Itzel Castillo es presidenta del Senado. (Cuartoscuro)

Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de alto nivel de ese estado, por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, está relacionado con las elecciones que se llevarán a cabo en ese país el próximo mes de noviembre, afirmó la presidenta del Senado de la República Laura Itzel Castillo.

Ante medios de comunicación, el pasado jueves, la legisladora dejó entrever intereses político-electorales en las solicitudes de detención con fines de extradición del gobernador Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios y exfuncionarios más.

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“Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos y que hay muchos elementos que en este caso tendrían que estarse considerando, verdad, para la obtención de votos”, explicó Castillo.

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había anunciado que llevaría a cabo una investigación, por lo cual habría que esperar conclusiones.

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Castillo, además, aseguró que en la instalación de la Comisión permanente se violó la Ley Orgánica del Congreso General en sus artículos 118 y 120, porque se permitió que, sin acuerdo de por medio, la oposición fijara postura sobre el tema de las acusaciones contra el mandatario estatal.

Rubén Rocha Moya fue acusado con otros nueve funcionarios.
Rubén Rocha Moya fue acusado con otros nueve funcionarios.

“Es muy claro cuál es la ley en cuanto al procedimiento que se tiene que realizar para la instalación de la Comisión Permanente y eso es lo que debería de que haber hecho, seguir los pasos que están marcados específicamente en estos artículos. Eso es lo que yo diría, pero bueno, ¿qué podemos esperar?”, concluyó la legisladora.

Acusaciones de EEUU contra funcionarios de Sinaloa

El pasado miércoles 29 de abril, el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de cargos relacionados con el narcotráfico.

El morenista fue acusado junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de delitos de tráfico de drogas y armas.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Rocha Moya y los demás funcionarios fueron vinculados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, misma que dirigen los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en ese estado y otros del país.

Iván Archivaldo, Los Chapitos, Cártel de Sinaloa, ICE
Estados Unidos acusa a Rocha Moya de estar coludido con Los Chapitos. (FOTO: ICE)

“El Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad (EE.UU.) con drogas peligrosas durante décadas”, señaló el fiscal federal Jay Clayton, quien encabeza la acusación contra Rocha Moya y los otros acusados.

“Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo”, añadió.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que revisaría una petición de detención con fines de extradición que recibió a través ded la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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