Feria Nacional del Burro en Otumba, Edomex: estas son las actividades para este fin de semana

En el municipio de Otumba, Estado de México, se realiza todos los años la Feria Nacional del Burro, que tiene el objetivo de rendir un homenajes a esta especie, así como de concientizar y difundir información sobre su cuidado.
Se trata de uno de los eventos más emblemáticos dedicados al burro en México, un animal fundamental en la historia y la cultura principalmente rural del país. Este año la Feria está abierta a todo el público que quiera asistir y convivir con estos animales, del 25 de abril al 3 de mayo de 2026.
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Para este fin de semana, que se celebra los últimos días de la feria, se tienen programadas diversas actividades y conciertos: estará El Komander y La Arrolladora Banda el Limón entre otros.
Esta es la programación para el 2 de mayo
Para el día 2 de mayo se tienen programadas diversas actividades para fomentar la tradición del Pueblo Mágico de Otumba.
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- 10:00 horas: el programa de actividades de los Senderos de Sanación Comunitaria Otumba inicia con la apertura de rumbos y una danza ceremonial, marcando el inicio de una jornada dedicada al bienestar y las prácticas ancestrales.
- 11:00 hopras: se ofrecen sesiones de meditación consciente y liberación energética en el Centro Holístico Titicih, junto con una charla sobre los beneficios del biomagnetismo a cargo del psicólogo Mauricio Acatitla.
- 12:00 horas: Se lleva a cabo una ceremonia de rebozo y una presentación sobre los beneficios del nopal y el Xoconoxtle.
- 13:00 horas: el programa incluye una exhibición de juego de pelota prehispánico, así como una charla sobre conciencia animal y ambiental.
- 14:00 horas: exposición sobre los siete arcángeles y Metatron, presentada por Adriana Juárez.
- 15:00 horas: Arnulfo Sánchez muestra artesanías textiles de Flor Masahua.
- 16:00 horas: sesión de sanación mediante la alimentación, organizada por Calli Pahten.
- 17:00 horas: actividades organizadas por Casa Xuihxochitli Temazcalli donde se aborda el uso y costumbre del temazcal familiar.
- 18:00 horas: se realiza una práctica de arado de hierbas.
El programa está diseñado para ofrecer espacios de aprendizaje, reflexión y fortalecimiento de la identidad comunitaria a lo largo de todo el día.
Expo Jaripeo: Conciertos
Además, también se realizarán conciertos para todo público. Estos son los artistas que estarán este 2 de mayo:
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- La Arrolladora Banda El Limón
- Artista Sorpresa
- Los Buitres de Culiacán
- Banda Yuriense
- Los Players de Tuzantla
- Los Imperiales
No obstante, no son los únicos espectáculos, también estará estos jaripeos:
- Rancho La Candelaria
- Rancho La Misión
- Rancho H3H
- Rancho Santa María
Actividades como esta ayudan a fomentar una cultura de cuidado a esta emblemática especie tan característica de los entornos rurales en México.
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