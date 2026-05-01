México

Feria Nacional del Burro en Otumba, Edomex: estas son las actividades para este fin de semana

Esta festividad tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de este noble animal en la cultura mexicana

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Se trata de uno de los eventos más emblemáticos dedicados al burro en México, un animal fundamental en la historia y la cultura principalmente rural del país. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
Se trata de uno de los eventos más emblemáticos dedicados al burro en México, un animal fundamental en la historia y la cultura principalmente rural del país. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

En el municipio de Otumba, Estado de México, se realiza todos los años la Feria Nacional del Burro, que tiene el objetivo de rendir un homenajes a esta especie, así como de concientizar y difundir información sobre su cuidado.

Se trata de uno de los eventos más emblemáticos dedicados al burro en México, un animal fundamental en la historia y la cultura principalmente rural del país. Este año la Feria está abierta a todo el público que quiera asistir y convivir con estos animales, del 25 de abril al 3 de mayo de 2026.

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Para este fin de semana, que se celebra los últimos días de la feria, se tienen programadas diversas actividades y conciertos: estará El Komander y La Arrolladora Banda el Limón entre otros.

Esta es la programación para el 2 de mayo

Para el día 2 de mayo se tienen programadas diversas actividades para fomentar la tradición del Pueblo Mágico de Otumba.

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  • 10:00 horas: el programa de actividades de los Senderos de Sanación Comunitaria Otumba inicia con la apertura de rumbos y una danza ceremonial, marcando el inicio de una jornada dedicada al bienestar y las prácticas ancestrales.
  • 11:00 hopras: se ofrecen sesiones de meditación consciente y liberación energética en el Centro Holístico Titicih, junto con una charla sobre los beneficios del biomagnetismo a cargo del psicólogo Mauricio Acatitla.
  • 12:00 horas: Se lleva a cabo una ceremonia de rebozo y una presentación sobre los beneficios del nopal y el Xoconoxtle.
  • 13:00 horas: el programa incluye una exhibición de juego de pelota prehispánico, así como una charla sobre conciencia animal y ambiental.
  • 14:00 horas: exposición sobre los siete arcángeles y Metatron, presentada por Adriana Juárez.
  • 15:00 horas: Arnulfo Sánchez muestra artesanías textiles de Flor Masahua.
  • 16:00 horas: sesión de sanación mediante la alimentación, organizada por Calli Pahten.
  • 17:00 horas: actividades organizadas por Casa Xuihxochitli Temazcalli donde se aborda el uso y costumbre del temazcal familiar.
  • 18:00 horas: se realiza una práctica de arado de hierbas.
El día 2 de mayo se tienen programadas diversas actividades para fomentar la tradición del Pueblo Mágico de Otumba.
El día 2 de mayo se tienen programadas diversas actividades para fomentar la tradición del Pueblo Mágico de Otumba. (Facebook: Feria Nacional del Burro Otumba 2026)

El programa está diseñado para ofrecer espacios de aprendizaje, reflexión y fortalecimiento de la identidad comunitaria a lo largo de todo el día.

Expo Jaripeo: Conciertos

Además, también se realizarán conciertos para todo público. Estos son los artistas que estarán este 2 de mayo:

  • La Arrolladora Banda El Limón
  • Artista Sorpresa
  • Los Buitres de Culiacán
  • Banda Yuriense
  • Los Players de Tuzantla
  • Los Imperiales
Para este fin de semana, que se celebra los últimos días de la feria, se tienen programadas diversas actividades y conciertos: estará El Komander y La Arrolladora Banda el Limón entre otros.
Para este fin de semana, que se celebra los últimos días de la feria, se tienen programadas diversas actividades y conciertos: estará El Komander y La Arrolladora Banda el Limón entre otros. (Ayuntamiento de Otumba)

No obstante, no son los únicos espectáculos, también estará estos jaripeos:

  • Rancho La Candelaria
  • Rancho La Misión
  • Rancho H3H
  • Rancho Santa María

Actividades como esta ayudan a fomentar una cultura de cuidado a esta emblemática especie tan característica de los entornos rurales en México.

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