México

Luisa María Alcalde confirma su salida de presidencia de Morena y acepta unirse al equipo de Sheinbaum

Se prevé que la renovación de la dirigencia del partido oficialista se formalice en los próximos días

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El ajuste en la estructura de Morena forma parte de una reorganización más amplia del equipo político.
El ajuste en la estructura de Morena forma parte de una reorganización más amplia del equipo político.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó su salida del partido tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en medio de versiones y ajustes internos dentro del movimiento.

Alcalde confirma su salida de Morena tras aceptar nuevo encargo

Luego de varios días de especulación, Alcalde hizo pública su decisión mediante un comunicado dirigido a la militancia, en el que señaló que se siente honrada por la invitación y satisfecha por su gestión al frente del partido.

Deja la dirigencia de Morena y acepta la invitación de Sheinbaum para ir a la Consejería Jurídica de Presidencia

“Me voy contenta y satisfecha de lo logrado”, expresó la ahora exdirigente, quien también destacó que su decisión responde a una lógica de continuidad dentro del proyecto político.

En su mensaje, resaltó el crecimiento del padrón de militantes —que pasó de menos de tres millones a más de doce millones—, así como la consolidación de estructuras territoriales y la creación de espacios de formación política.

Sheinbaum había anticipado la invitación a la Consejería Jurídica

Horas antes del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que había invitado a Alcalde a integrarse a su gabinete, tras la renuncia de Esthela Damián, quien dejará el cargo el 30 de abril para buscar participar políticamente en Guerrero.

La mandataria federal destacó el perfil profesional de Alcalde y explicó que la entonces dirigente había solicitado tiempo para analizar la propuesta. “Déjeme pensarlo”, fue la respuesta inicial que, de acuerdo con la propia presidenta, mantuvo en suspenso la decisión.

Sheinbaum reiteró además que su gobierno no impulsa candidaturas y que quienes busquen participar en procesos electorales deben separarse de sus funciones.

Rumores y reacomodos marcaron el proceso en Morena

Previo a la confirmación, Morena vivió horas de incertidumbre ante una ola de versiones sobre cambios en su dirigencia nacional.

Reportes periodísticos apuntaban a tensiones internas, cuestionamientos sobre el manejo de recursos y una relación compleja con partidos aliados.

Días antes, la propia Alcalde había descartado su salida del partido, al afirmar que solo dejaría el cargo ante una solicitud directa de la presidenta, lo que finalmente ocurrió.

En paralelo, el partido ha registrado otros movimientos relevantes, como la salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres para asumir un papel clave en la Comisión Nacional de Elecciones rumbo a 2027.

Quién podría quedar al frente de Morena

Con la salida de Alcalde, Morena deberá iniciar un proceso interno para definir a su nueva dirigencia nacional.

De manera provisional, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, podría asumir la conducción del partido mientras se convoca al Consejo Nacional.

Entre los perfiles que han sido mencionados se encuentra Ariadna Montiel, actual titular de la Secretaría del Bienestar, quien podría integrarse a la dirigencia partidista, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

La presidenta Sheinbaum subrayó que la decisión recaerá exclusivamente en Morena, al insistir en que los procesos internos del partido se desarrollan de manera autónoma.

Estas son las funciones que desempeñará Luisa María Alcalde como consejera jurídica

En su nuevo cargo, Luisa María Alcalde Luján será la principal asesora legal de la Presidencia.

Su labor consistirá, en términos prácticos, en revisar que las decisiones del gobierno tengan sustento jurídico y cumplan con la Constitución.

Entre sus tareas estarán:

  • Asesorar directamente a la presidenta en temas legales.
  • Revisar leyes, decretos y reformas antes de que se publiquen o envíen al Congreso.
  • Representar al gobierno federal en litigios o controversias ante tribunales.
  • Participar en la elaboración de iniciativas de ley del Ejecutivo.
  • Coordinar los criterios jurídicos de distintas dependencias federales.

Se trata de un puesto clave dentro del gabinete, ya que de esta oficina depende que las acciones del gobierno federal tengan viabilidad legal y constitucional.

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