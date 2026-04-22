México

Esthela Damián deja la Consejería Jurídica para buscar candidatura en Guerrero, podría sustituirla Luisa María Alcalde, revela Sheinbaum

La presidenta indicó que invitó a la dirigente nacional de Morena a sustituir a la consejera jurídica a partir de mayo

Guardar
Esthela Damián podría acompañar a Luisa María Alcalde para asumir la dirección nacional de morena a partir de la última semana de septiembre.
La morenista que podría llegar a la Secretaría General del partido es considerada cercana a Claudia Sheinbaum Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Esthela Damián Peralta presentó su renuncia como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para buscar ser candidata de Morena al gobierno de Guerrero, en las elecciones del 2027, a cuatro meses de que tomó posesión del cargo en sustitución de Ernestina Godoy.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria explicó que “hace unos días” Esthela Damián le expresó su deseo de participar en la encuesta de Morena para ser candidata en Guerrero, por lo que le reiteró que para competir debe dejar su cargo en el gabinete.

Sin embargo, precisó que le pidió “terminar el mes”, es decir, la renuncia será efectiva a partir del 30 de abril, “para poder hacer su entrega adecuadamente”.

“Hace unos días Esthela Damián me dijo que quería irse a trabajar en Guerrero,es su estado natal y que quiere participar allá.

“Le dije: “Pues tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas”. “¿Estás segura que quieres dejar la Consejería Jurídica?”. Y me dijo: “Sí, sí, estoy segura”“, platicó en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEsthela DamiánConsejería JurídicaLuisa María AlcaldeMorenamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Ariadna Montiel debe dejar el gobierno si quiere participar en Morena, reitera Sheinbaum sobre funcionarios que busquen participar en Elecciones de 2027

La mandataria anunció cambios en la dirigencia de Morena y la actual funcionaria de Bienestar es el nombre que más suena para ocupar ese cargo

Ariadna Montiel debe dejar el gobierno si quiere participar en Morena, reitera Sheinbaum sobre funcionarios que busquen participar en Elecciones de 2027

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

Las acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina en aguas nacionales para frenar actividades ilícitas

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Líneas 1 y 7 del MB cerradas por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Líneas 1 y 7 del MB cerradas por manifestación

Gelatina de mandarina y jengibre: vitamina C, frescura y digestión en cada bocado

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Gelatina de mandarina y jengibre: vitamina C, frescura y digestión en cada bocado

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas

Su legado abarca más de cinco décadas en teatro, cine y televisión

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

Jacky Ramírez se deslinda de su relación con operador del CJNG asesinado en Querétaro: “No puedo estar sabiendo quiénes son”

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras el desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

Aseguran cargamento millonario de cocaína que pretendían pasar de Tamaulipas a EEUU

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

ENTRETENIMIENTO

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas

Poncho de Nigris desata furia en redes sociales al “destapar” a Karely Ruiz para el Supernova Génesis 2026

Luis Carlos Origel reacciona a insultos de Adame a Andrea Legarreta: “No merece mi atención”

Jacky Ramírez se deslinda de su relación con operador del CJNG asesinado en Querétaro: “No puedo estar sabiendo quiénes son”

¿Por qué recibo llamadas de mi propio número? Así es como pueden robar tus cuentas bancarias

DEPORTES

Pumas pierde a Alan Medina todo el torneo tras sufrir fractura: así fue la brutal entrada que recibió

Pumas pierde a Alan Medina todo el torneo tras sufrir fractura: así fue la brutal entrada que recibió

Nicolás Larcamón muestra sarcasmo por el regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte: “Volvieron antes las leyendas de México y Brasil”

Efraín Juárez revela la clave del triunfo de Pumas sobre Juárez FC: “Mi equipo ya se sentía mejor”

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada

Mundial 2026: enfrentará el desafío del cambio climático por aumento de vuelos y CO2, destaca la UNAM