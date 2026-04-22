Esthela Damián deja la Consejería Jurídica para buscar candidatura en Guerrero, podría sustituirla Luisa María Alcalde, revela Sheinbaum

La morenista que podría llegar a la Secretaría General del partido es considerada cercana a Claudia Sheinbaum Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Esthela Damián Peralta presentó su renuncia como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para buscar ser candidata de Morena al gobierno de Guerrero, en las elecciones del 2027, a cuatro meses de que tomó posesión del cargo en sustitución de Ernestina Godoy.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria explicó que “hace unos días” Esthela Damián le expresó su deseo de participar en la encuesta de Morena para ser candidata en Guerrero, por lo que le reiteró que para competir debe dejar su cargo en el gabinete.

Sin embargo, precisó que le pidió “terminar el mes”, es decir, la renuncia será efectiva a partir del 30 de abril, “para poder hacer su entrega adecuadamente”.

“Hace unos días Esthela Damián me dijo que quería irse a trabajar en Guerrero,es su estado natal y que quiere participar allá.

“Le dije: “Pues tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas”. “¿Estás segura que quieres dejar la Consejería Jurídica?”. Y me dijo: “Sí, sí, estoy segura”“, platicó en Palacio Nacional.

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