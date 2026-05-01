México sube en ranking de libertad de prensa, pero se mantiene entre los países más mortíferos para trabajar como periodista

Un individuo enmascarado pinta 'CENSURADO' sobre los rostros de periodistas en un muro ruinoso, representando la violencia y represión que asedian a la prensa en México, con evidencias de agresión en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México subió dos lugares en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para 2026, pero se mantuvo entre los países más mortíferos para ejercer el periodismo, luego de que el país ocupó el lugar 122 de 180 en el ranking difundido por dicha organización.

En la publicación Clasificación 2026: la libertad de prensa cae al peor nivel de los últimos 25 años, México tiene una puntuación de 45.23, frente al puesto 124 y 45.55 puntos del año anterior.

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RSF advirtió que la convivencia entre autoridades locales y crimen organizado persistió como una amenaza directa para quienes ejercen el periodismo.

“Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas”, se lee en la publicación.

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Resaltó que México mantuvo una de las mayores concentraciones mediáticas a nivel global. Dos grupos de medios de comunicación dominaron la radio y la televisión, mientras la Organización Editorial Mexicana controló 32 diarios, 24 emisoras de radio y 45 sitios informativos.

Esta concentración limitó el pluralismo y empujó a periodistas independientes a buscar espacios en redes sociales.

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El colectivo resaltó que la libertad de prensa está garantizada en la Constitución mexicana y la ley de prensa de 1917. No existió legislación que impidiera informar, pero la censura se ejerció mediante amenazas, ataques y acciones judiciales, lo que llevó a detenciones y sentencias.

Recordó que durante la campaña de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a reforzar las garantías para el ejercicio periodístico, aunque en ocasiones criticó la cobertura de los medios.

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Asimismo, la ausencia de una ley de publicidad que regulara el reparto de recursos públicos afectó especialmente a periodistas propietarios de medios pequeños.

Por ello, sin un marco jurídico para la sostenibilidad, los comunicadores buscaron ingresos alternativos y enfrentaron desventajas económicas ante los grandes consorcios.

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A esto se sumó que la confianza de la población en los medios bajó a 36%, según el Instituto Reuters, ya que el público prefirió informarse en redes sociales, motivado por la percepción de que los medios respondían a intereses económicos y la práctica extendida de la autocensura.

Ranking internacional

En la lista de Reporteros Sin Fronteras para 2026, México quedó en el puesto 122, detrás de países como Estados Unidos (64), España (29) y Argentina (98). Los primeros lugares los ocuparon Noruega, Países Bajos y Estonia, todos con puntuaciones superiores a 88 puntos.

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Suman 176 asesinatos de periodistas en México

De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 documentó 176 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor.

La organización indicó que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz (2010-2016) fue el más letal: 18 periodistas asesinados, incluido el fotoperiodista Rubén Espinosa.

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Veracruz registra el mayor número de asesinatos de periodistas, con 31 casos. E

l asesinato más reciente fue el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido el 8 de enero de 2026 en Veracruz.

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Por sexenio, ARTICLE 19 registró 9 asesinatos durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, 47 bajo Andrés Manuel López Obrador, 47 en el de Enrique Peña Nieto y 48 en el de Felipe Calderón, manteniéndose como el sexenio con más asesinatos de periodistas y personas comunicadoras.

ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica documenta asesinatos contra quienes ejercen su libertad de expresión y acceso a la información, siguiendo los más altos estándares nacionales e internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que periodista es toda persona que difunda información con relevancia social, sin importar el medio, si está o no asociado a un medio tradicional o si ejerce su profesión de forma independiente.

La organización revisa el vínculo del asesinato con la labor periodística mediante investigación de información pública, testimonios locales, contacto con prensa, familiares y testigos, y evidencia compartida de manera confidencial.

ARTICLE 19 reconoce que existen más asesinatos de personas con rol periodístico y reitera que es obligación de las autoridades investigar todos los casos, independientemente de los datos obtenidos por la sociedad civil.