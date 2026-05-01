Gustavo Adolfo Infante llama a Javier Ceriani “cerdo, asqueroso homosexual” y en redes lo cancelan (Foto. Inofbae México/ Jovani Pérez)

El conductor Gustavo Adolfo Infante enfrenta un llamado de cancelación en redes sociales tras lanzar insultos homofóbicos y despectivos contra Javier Ceriani en su podcast y en su cuenta de Instagram el pasado jueves 30 de abril.

La confrontación entre ambos comunicadores se intensifica luego de que Infante lo llama “cerdo, asqueroso homosexual” y lo acusa de participar en la difusión de testimonios falsos relacionados con investigaciones de espectáculos.

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Usuarios condenan insultos y exigen sanciones

La reacción digital es inmediata. Decenas de usuarios cuestionan el uso de la sexualidad como insulto y critican que un comunicador con presencia en televisión abierta utilice expresiones discriminatorias que afectan no solo a Ceriani, sino a toda su audiencia.

“¿‘Asqueroso homosexual’? Estás utilizando la sexualidad de una persona como insulto”, escribe un usuario en Instagram. Otros comentarios apuntan: “Basta de decir eso. Gustavo respeta a Ceriani. A quisieras tener un poquito de lo que Ceriani tiene” y “No sé por qué la gente sigue a este sujeto si es lo peor, el más sizañoso por una nota”.

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Un segmento de entrevista en el programa 'Gustavo Adolfo Infante TV' muestra al presentador Gustavo Adolfo Infante junto a la abogada Mariana Gutiérrez. La invitada responde a acusaciones dirigidas hacia ella, en un estudio con estanterías y objetos decorativos. Durante la conversación, el presentador gesticula con sus manos. Se discuten temas relacionados con acusaciones, incluyendo referencias a Javier Ceriani y otros individuos. El contenido es presentado en formato de programa de debate o entrevistas.

La publicación de Infante integra frases como: “El cerdo asqueroso, marrano malnacido de Ceriani fue el que se prestó, el asqueroso homosexual este, a hacer todo esto”. Además, acusa a Ceriani de entrevistar a supuestos testigos pagados por Marco Chacón, asegurando: “No había ninguna investigación desde Los Ángeles, era todo lo que Chacón le daba”.

La transmisión completa circula en diversas plataformas, generando tendencia y solicitudes de intervención a Grupo Imagen y al Conapred.

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El conflicto incluye amenazas y disculpas públicas

La disputa entre Infante y Ceriani se remonta a meses atrás, pero escala en 2026 con amenazas físicas directas. Infante lanza retos públicos para enfrentarse con Ceriani, quien responde desde su programa Chisme No Like y minimiza los ataques. La confrontación deriva en presiones de Grupo Imagen, que obliga a Infante a ofrecer una disculpa pública en el programa Sale el Sol.

El origen del pleito, según declaraciones de ambos, es una acusación de Ceriani sobre una supuesta infidelidad de Infante. El tema deriva en una serie de acusaciones cruzadas por difamación, exclusivas y presuntas mentiras. “Yo no soy el pútrido cerdo de Ceriani, por lo cual yo no lo permití. Y lo digo aquí y lo digo en una corte y se lo he dicho en la cara a, al asqueroso de, de Ceriani”, insiste Infante en su mensaje.

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La transmisión completa circula en diversas plataformas, generando tendencia y solicitudes de intervención a Grupo Imagen y al Conapred. (Captura de pantalla: YouTube)

Demandan acciones y protocolos en medios digitales

Organizaciones de la comunidad LGBT+ y periodistas de espectáculos condenan las expresiones utilizadas por Infante y solicitan que la televisora y las autoridades tomen medidas. Usuarios piden que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación intervenga y que Grupo Imagen revise sus protocolos para evitar la repetición de discursos de odio en transmisiones públicas.

La discusión sobre la responsabilidad de los medios crece, con llamados a establecer límites ante expresiones discriminatorias y la exigencia de respuestas institucionales. Voces de la audiencia insisten en que los medios digitales amplifican el alcance de estos mensajes y aceleran la presión para que los involucrados rindan cuentas.

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La disputa legal y mediática permanece abierta

Hasta el momento, no se confirma si Ceriani presentará una demanda formal contra Infante por insultos y amenazas. Infante reitera en su transmisión: “Ojalá se le pueda demandar, porque el güey con eso de que vive en Estados Unidos y sale con su pendejada de que alegadamente”. La confrontación entre ambos continúa como una de las más notorias en la farándula mexicana-estadounidense del año, con repercusiones legales y mediáticas aún sin resolución.