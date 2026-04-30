México no tiene secretaria de las Mujeres: Sheinbaum anuncia relevo para el Bienestar pero aún no hay sucesora de Citlalli Hernández

Citlalli Hernández, quien asumió la dirigencia de la Secretaría de las Mujeres en 2024, ahora será Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. (Jesús Avilés / Infobae México)

El 16 de abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renuncia —sorpresiva, según sus palabras— de Citlalli Hernández como secretaria de las Mujeres para unirse al partido Morena y participar en el proceso electoral de 2027. Casi dos semanas después, el gobierno de México no ha anunciado a la nueva secretaria.

En los días posteriores se anunciaron más relevos dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum, entre ellos el de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde quien asumirá el cargo de Consejera Jurídica de la mandataria.

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Pero también fue anunciada la salida de Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar, otra de las instancias insignias del gobierno de Sheinbaum y a diferencia de las Mujeres, esta renuncia sí vino con una sucesora designada: Leticia Ramírez.

No obstante, a pesar de que la presidenta prometió anunciar a la próxima secretaria de las Mujeres el miércoles 22 de abril en conferencia de prensa matutina, hasta el momento en el que se publicó esta nota, esa vacante continúa en su gabinete.

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¿Por qué es importante contar con una secretaria de las Mujeres?

La Secretaría de las Mujeres fue una de las primeras acciones de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue creada en 2024 para elevar a rango de secretaría al ya existente Instituto de las Mujeres.

Se trata de un hecho relevante porque permitió centralizar y unificar las políticas públicas a nivel federal en materia de equidad de género y atención a mujeres.

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Para la constitución de este organismo, se modificaron siete artículos de la Constitución (4°, 21, 41, 73, 116, 122 y 123), estableciendo la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la garantía de no existir brecha salarial entre hombres y mujeres.

Sheinbaum respondió a las críticas contra Luisa Alcalde. | Jovany Pérez

Además, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambios en leyes secundarias como la Ley General para la Igualdad Sustantiva, la Ley Federal del Trabajo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras.

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Objetivos de la Secretaría de las Mujeres:

Implementar y coordinar la política nacional en materia de mujeres, adolescentes y niña

Promover la igualdad sustantiva y la perspectiva de género

Prevenir, atender y erradicar las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas

Impulsar el sistema de cuidados

“Hoy nuestra Presidenta ha decidido colocar el acento en los derechos de las mujeres”, comentaba Citlalli Hernández por allá del 2025, como primera titular de la secretaría y una de las mujeres más relevantes en la política mexicana.

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Citlalli Hernández renuncia al gobierno de Sheinbaum

Hernández presentó su dimisión para integrarse al CEN Morena, donde fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas. Horas después de que la presidenta anunciara su renuncia, Morena, dirigido por Luisa Alcalde, anunció en conferencia de prensa el nuevo nombramiento.

El motivo central de su salida, según dijo, fue fortalecer al partido guinda rumbo a las elecciones federales de 2027, tarea para la cual se considera que su experiencia y capacidad organizativa serán clave para la construcción de alianzas políticas

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La renuncia de Citlalli Hernández fue efectiva al día siguiente, sin tener una posible sucesora u opciones claras de quien pueda sustituirla, dejando la impresión de una urgencia por unirse a las filas electorales de 2027.