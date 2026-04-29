Ariadna Montiel se despide de la Secretaría del Bienestar y va por la dirigencia de Morena: “Fue un honor servir”

La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar quedó marcada por un mensaje cargado de simbolismo político y emocional.
A través de un video difundido en redes sociales, la ahora exfuncionaria anunció su decisión de separarse del cargo para asumir nuevas tareas dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, con la mira puesta en la dirigencia nacional de Morena.
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Video de despedida de Ariadna Montiel: mensaje a servidores de la nación
El eje central de su salida fue el video que dirigió a las y los servidores de la nación, en el que agradeció el trabajo realizado durante su gestión.
Con música suave de fondo, Montiel destacó el esfuerzo territorial de quienes operan los programas sociales.
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Video de despedida Aridana Montiel.
En su mensaje, subrayó que su decisión responde a la intención de seguir contribuyendo al proyecto político desde otro espacio.
Reconoció el papel clave de los brigadistas al llevar apoyos “hasta los últimos rincones del país” y enfatizó el orgullo de haber trabajado bajo el principio de “primero los pobres”.
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También evocó momentos críticos, como la atención a emergencias en Acapulco, donde —recordó— trabajaron en condiciones adversas, incluso durmiendo en campamentos improvisados.
La exsecretaria aseguró que esas experiencias reflejan el compromiso del equipo con la población más vulnerable.
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Renuncia a la Secretaría de Bienestar: cambio clave en el gabinete
La renuncia de Montiel se formalizó el 28 de abril de 2026, tras haber sido ratificada en el cargo en julio de 2024.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la salida mediante un mensaje en video, donde explicó que la funcionaria decidió enfocarse en otras tareas dentro del movimiento.
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Desde Palacio Nacional, la mandataria reconoció su labor y le deseó éxito en su nueva etapa política. Además, destacó que su salida forma parte de un reajuste estratégico dentro del gobierno federal.
Leticia Ramírez Amaya asume la Secretaría de Bienestar
Como parte de este relevo, Leticia Ramírez Amaya fue designada como nueva titular de la Secretaría de Bienestar. Se trata de una figura cercana al movimiento y con experiencia previa como secretaria de Educación Pública.
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La presidenta subrayó la confianza en Ramírez, a quien describió como una colaboradora cercana desde años atrás, particularmente en el trabajo territorial.
Con este nombramiento, el gobierno busca dar continuidad a los programas sociales que atienden a millones de beneficiarios en el país.
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Ariadna Montiel va por la dirigencia nacional de Morena
Montiel confirmó que su siguiente paso será competir por la presidencia nacional de Morena. Su aspiración se da en un momento clave para el partido, que enfrenta retos internos y la preparación rumbo a las elecciones de 2027.
En su posicionamiento público, expresó que su decisión está guiada por los principios del Humanismo Mexicano y la necesidad de fortalecer la organización partidista.
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También agradeció la confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria.
Su eventual llegada a la dirigencia implicaría asumir un partido con desafíos en su cohesión interna y en la relación con aliados políticos.
Balance de su gestión en programas sociales
Durante su paso por la Secretaría de Bienestar, Montiel fue una de las principales operadoras de los programas sociales del gobierno federal.
Su gestión estuvo marcada por la consolidación de estos apoyos como derechos constitucionales.
Entre los aspectos más relevantes de su administración destacan:
- Expansión de las pensiones para adultos mayores
- Implementación de nuevos programas sociales
- Atención a poblaciones vulnerables en zonas rurales
- Coordinación de brigadas territoriales en todo el país
- Participación en operativos de emergencia, como en Acapulco
Además, jugó un papel clave en la continuidad de la política social iniciada en el sexenio anterior, enfocada en reducir la pobreza y ampliar la cobertura de apoyos directos.
Un movimiento estratégico rumbo a 2027
La salida de Ariadna Montiel no solo representa un cambio administrativo, sino también un movimiento político con implicaciones rumbo al futuro inmediato.
Su posible llegada a la dirigencia de Morena la colocaría en una posición clave para definir candidaturas, trazar alianzas y fortalecer la estructura territorial del partido.
Mientras tanto, su mensaje de despedida —centrado en el reconocimiento a los servidores públicos y en la continuidad del proyecto— busca mantener la cohesión interna del movimiento en una etapa de transición.
Con este ajuste, el gobierno federal y el partido oficialista reconfiguran posiciones en un contexto donde la operación política y social será determinante para los próximos procesos electorales.
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