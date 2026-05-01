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JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”

La leyenda del boxeo mexicano está convencido de que la tendencia en contra del peleador azteca no está bien fundamentada

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David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)
David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)

La próxima pelea entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavidez por los títulos mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso crucero desata enorme expectativa, pues el sonorense parte como retador ante uno de los favoritos del circuito.

Sin embargo, figuras como Julio César Chávez consideran que “están menospreciando al Zurdo”, lo que anticipa una velada con posible sorpresa desde la perspectiva del gran campeón mexicano.

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Un duelo muy parejo

Por ahora, la percepción dominante apunta a que Benavidez tendría el control del combate gracias a su condición física y su experiencia en categorías anteriores. No obstante, el campeón Julio César Chávez advierte: “Toda la gente piensa que Benavidez va a ganar fácil y yo no lo veo así, con todo respeto. Yo conozco al Zurdo Ramírez, conozco también a Benavidez y mucha gente piensa que Benavidez va a trapear con el Zurdo Ramírez, (pero) están muy equivocados, con todo respeto están menospreciando al Zurdo Ramírez”.

Gilberto Zurdo Ramírez quiere pelear con uno de los mejores libra por libra del mundo (Crédito: REUTERS)
Gilberto Zurdo Ramírez buscará ampliar su récord ganador contra Benavídez. (Crédito: REUTERS)

El cambio de división de Benavidez —tras la falta de oportunidades para unificar cinturones en semipesado y la dificultad de concretar peleas ante Dmitry Bivol o Artur Beterbiev— agrega interés al enfrentamiento. Benavidez pelea en las 200 libras por primera vez, una decisión que algunos analistas han cuestionado respecto a la potencia mostrada en sus últimas peleas, salvo el nocaut sobre Anthony Yarde en Riad durante noviembre pasado.

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El ‘César’ confía en el ‘Zurdo’

El análisis de Chávez destaca el profesionalismo de ambos contendientes: “Del Zurdo Ramírez yo no puedo decir en qué condiciones está, pero supongo que está sumamente bien preparado para esta pelea. Esas 25 libras que va a subir Benavidez efectivamente va a subir más fuerte, pero a la hora de la pelea cuidado, porque creo que si el Zurdo viene bien preparado y el Zurdo sale con determinación, le va a sacar un susto”.

Zurdo Ramírez - Gilberto Ramírez - gilberto zurdo ramirez - zurdo ramirez vs bivol zurdo ramirez vs dmitry bivol
El mejor boxeador mexicano considera que el Zurdo cuenta con el nivel suficiente para vencer a su rival. (Foto: Instagram/ @zurdoramirez)

En el historial de Benavidez sobresalen triunfos sólidos, pero también persisten dudas sobre su desempeño en la nueva división, sobre todo en cuanto a la velocidad, un aspecto que suele verse afectado al subir de peso. Gilberto Ramírez, por su parte, enfrenta la misión de contrarrestar el volumen de golpes y el ritmo elevado de su oponente, quien habitualmente desgasta a sus rivales desde los asaltos iniciales.

Este combate en Las Vegas representa un momento clave en la carrera de ambos pugilistas. Si el Zurdo Ramírez logra llevarse la victoria, no solo desafiará los pronósticos y reivindicará al boxeo mexicano, sino que dejaría en duda el dominio proyectado de Benavidez en la división crucero.

En caso de que el Bandera Roja se imponga, confirmará su adaptación exitosa al peso crucero y se abrirían oportunidades para unificación de títulos o encuentros ante otros protagonistas de renombre, consolidando así su trayectoria en las 200 libras.

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