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La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

La luchadora explicó su salida y habló sobre un posible futuro internacional en la WWE

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(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

La irrupción de La Catalina en Lucha Libre AAA Worldwide el pasado 11 de abril, durante una función en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, no solo sorprendió a los aficionados, sino que también desató una ola de especulaciones sobre su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Ante ello, la gladiadora decidió aclarar su postura y explicar los motivos reales de su decisión.

En entrevista con Infobae México, la chilena aseguró que su etapa en el CMLL fue positiva, descartando cualquier conflicto como detonante de su salida.

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La chilena destacó como una de las extranjeras más constantes en la división femenil. (Foto: Diego Cedrix)
La chilena destacó como una de las extranjeras más constantes en la división femenil. (Foto: Diego Cedrix)
“Mi proceso en la otra empresa (CMLL) fue muy a gusto, estoy encantada con ellos, la verdad fue un proceso muy bonito que tenía que pasar; estoy muy agradecida por todas las oportunidades que pasaron, que se abrieron por las amistades que hice, lo pasé muy bien, estuve muy contenta”, aseveró.

A pesar de ello, la luchadora explicó que su carrera necesitaba un cambio para seguir evolucionando en lo profesional.

“Pero también creo que como profesional tenía que dar un paso más y pues yo entré a esa empresa con un propósito que fue superar todo lo que había hecho y realmente me volví a encantar con la lucha; los fans fueron increíbles conmigo, el recibimiento, las oportunidades que se dieron, todo fue dándose, pero también faltaba avanzar en otra manera”, se alargó.

Un cambio por crecimiento… y proyección internacional

El vuelo de La Catalina sobre Persephone. (Foto: Cortesía CMLL)
El vuelo de La Catalina sobre Persephone. (Foto: Cortesía CMLL)

La Catalina dejó en claro que su salida se dio en buenos términos y que los rumores sobre inconformidad no son ciertos.

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“Se hicieron muchos chismes, hablaron de que no me sentía valorada, cosa que no es, algo que la neta ni siquiera ha salido de mi boca y pues no va a salir porque yo estoy muy agradecida con todo eso y fue muy bonito. Muchas gracias por la oportunidad y por todo lo vivido. Ahora estoy en otro proceso de mi vida y quería algo más todavía y siempre va a ser así. Siempre uno va a querer mucho más y superarse”.

Además, confesó que su decisión fue analizada durante meses, priorizando siempre el profesionalismo hasta su último día en la empresa.

“Te lo juro que lo pensé por meses ¿qué iba a pasar? Fui lo más profesional en el otro lado, trabajé hasta el último día del mes. Y pues ya empezó mi nuevo proceso que ahora es superarme, hacer cosas, seguir creciendo y creo que hoy en día AAA tiene eso, tiene la proyección para el luchador internacionalmente”, reconoció.

¿WWE en el horizonte? Su relación con Stephanie Vaquer

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

Otro de los temas que llamó la atención fue la posibilidad de que en el futuro coincida en WWE con su compatriota Stephanie Vaquer, con quien tuvo una historia intensa en el pasado.

“No la he visto, ella ha estado ocupada, así como ella ha tenido una semana muy ocupada en WrestleMania, lo del campeonato y pues todo lo que tiene que hacer allá en Estados Unidos, también vivimos en países diferentes. Yo también ando superocupada haciendo cosas acá en Triple A. He tenido una agenda muy muy muy muy de Creo que he estado en mi casa muy poquito, también me fui a Wrestlemania, cosa que ni siquiera pensaba cuando empezó el mes que iba a pasar. Eh, no la he podido topar”, destacó.

“Si todos saben o si llevan un poco de conocimiento de nuestra historia, nuestra historia no terminó bien en la antigua empresa (CMLL), eramos amigas, luego hubo traición y luego hubieron cosas que pues no me parecieron y creo que ella tampoco, entonces hubo una enemistad, pero puede ser una amistad futuro, no lo sé, ahora estamos las dos en etapas diferentes, no la he visto, cuando la vea recién vamos a saber qué pasa en su momento y a la ruda, yo sigo siendo técnica, ella ahora es técnica, puede, todo puede pasar”

“En triple A ahora todo puede pasar, ahora sí lo que me complica es que la Raquel Rodríguez anda diciendo que quiere el reina de reinas y pues hay fila, entonces este va un mensaje para ella aquel, cálmate, o sea, primero ponte a ser campeona en tu marca o algo en tu marca antes de querer venir acá y si vienes pues también te vas a tocar con Catalina, que está preparada y que pues ha estado echándole huevos, ganas y entrenando durísimo para esta oportunidad”, finalizó.

Un sueño cumplido: de AAA a WrestleMania y conocer a John Cena

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

En medio de esta nueva etapa, La Catalina también vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al asistir a WrestleMania 42, donde pudo conocer a su ídolo John Cena.

(Especial)
(Especial)
“Ha sido una montañas de emociones. Conocí a John Cena, ya lo había visto en el performance center cuando yo era chiquita, él fue a dar una conferencia con toda la gente pero ahora que lo tuve de cerca y me dijo: ‘Hola, bienvenida’, me emocioné. Él era mi crush cuando yo era niña, es mi ídolo, lo amaba, para era el más guapo, entonces fue muy épico y emocionante. Fue un sueño hecho realidad, hay un video, está un registro. También conocí a Lita, porque era rival de mi luchadora favorita Trish Status y se lo dije, pero fue muy linda”, finalizó.

Con este giro en su carrera, La Catalina apuesta por consolidarse en AAA mientras mantiene abierta la posibilidad de seguir creciendo en escenarios internacionales.

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