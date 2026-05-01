México

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

La menor se encontraba con su padre, quien resultó herido al momento del ataque

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Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
De acuerdo con testimonios recopilados por la policía, el ataque fue realizado por un sujeto que viajaba en una motocicleta.

Una menor de 3 años de edad perdió la vida al ser alcanzada por las balas durante un ataque armado que se registró la noche del pasado jueves en el municipio de Irapuato, en Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Huertas, Cuarta Sección, y en el hecho el padre de la menor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

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El ataque ocurrió en el cruce de las calles Hiedra y Girasol, lugar en el que vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Los policías y paramédicos, al llegar al lugar de los hechos, confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad estatal dio a conocer que las autoridades atendieron el reporte por disparos de arma de fuego en la zona de la colonia Las Huertas, Cuarta Sección, y corroboraron la muerte de la menor.

Cinta amarilla 'Escena del Crimen No Pase' en diagonal. Marcadores de evidencia numerados y círculos blancos delinean casquillos sobre asfalto oscuro.
La menor de edad perdió la vida en el lugar de los hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testimonios recabados en el lugar por policías señalaron que el presunto responsable disparó desde una motocicleta cuando la niña y su padre se encontraban en la calle. Una vez que realizó el ataque, escapó en el mismo vehículo.

El agresor fue identificado, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad, sin embargo, aún no hay detenidos.

Agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realizaron el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias para integrar la carpeta de investigación abierta que permitirá esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.

En otro hecho, un joven de 19 años de edad fue asesinado luego de recibir varios impactos de bala tras una persecución en la colonia Jardines de Celaya.

En una riña, en la colonia San Martín, en el municipio de San Miguel de Allende, un sujeto que era conocido como El Pingüi, murió sin que se reportaran personas detenidas.

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