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Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

El hermano de Ángela hizo una invitación a sus fans

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Leonardo Aguilar se presentó ante un auditorio con baja asistencia en su única fecha en Estados Unidos, donde reconoció que “no fue tan bien”. (Capturas de pantalla)
Leonardo Aguilar se presentó ante un auditorio con baja asistencia en su única fecha en Estados Unidos, donde reconoció que “no fue tan bien”. (Capturas de pantalla)

Leonardo Aguilar sorprendió a sus seguidores al anunciar que los boletos para su próximo concierto en Zacatecas se venderán de manera directa en un tradicional puesto de gorditas.

La noticia causó revuelo en redes sociales y abrió el debate sobre las nuevas formas de acercar la música al público.

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Emiliano Aguilar anuncia venta de boletos en puesto de gorditas

A través de un video publicado en Instagram, Emiliano Aguilar compartió el peculiar método para adquirir las entradas al show de Leonardo Aguilar:

“¡Zacatecas! Ya están disponibles los boletos, ya están a la venta en las Gorditas Doña Julia y en las tiendas del Jerezano", se le escucha decir.

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Asimismo, el hermano de Ángela Aguilar envió una invitación para que sus fans asistan al evento y dio detalles al respecto.

Leonardo Aguilar tiene dificultades para llenar su única fecha en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)
Leonardo Aguilar tiene dificultades para llenar su única fecha en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

“No se lo pierdan, vayan, compren sus boletos para mi show el 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar. Leonardo Aguilar, Cuernavacas, Zacatecas. Primer show de esta nueva etapa en mi vida y lo quise estrenar aquí con ustedes. Muchas gracias”.

Leonardo Aguilar -México- 1 mayo
(Instagram)

Las reacciones en redes: entre bromas y apoyo

La original estrategia de venta no pasó desapercibida. Algunos usuarios criticaron al famoso:

“Los Aguilar superando la IA, y tanto que criticaban a Julieta y estos solo se presentan en cantinas para puro briago y venden sus boletos en puestos de gorditas,” escribió un internauta con tono duro.

Leonardo Aguilar habría amenazado a personalidad de internet.
La dinastía Aguilar desmiente amenazas de Leonardo para youtuber, Crédito: IG/leonardoaguilaroficial

Otros, en cambio, felicitaron a la familia Aguilar por mantener la tradición y acercarse a la audiencia local.

Entre bromas, críticas y aplausos, la venta de boletos en puestos de gorditas se volvió tendencia, reflejando el impacto de las decisiones poco convencionales en la industria musical.

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