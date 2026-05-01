Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

31 Minutos rindió homenaje a Juan Gabriel y recordó a Bad Bunny en su presentación en el Zócalo de la CDMX (REUTERS/ composición fotográfica Infobae)

Ante más de 230 mil personas, 31 Minutos ofreció su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. La noche del 30 de abril, con motivo del Día del Niño y la Niña, los personajes de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Policarpo y más regalaron un espectáculo que puso a cantar a chicos y grandes.

Uno de los momentos más emblemáticos de la noche fue cuando el escenario se iluminó y apareció la emblemática “casita” de Bad Bunny. Y es que, con la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS el puertorriqueño ha hecho que el público ya identifique este elemento importante de su producción, por lo que los personajes chilenos no desaprovecharon la oportunidad para hacerle un guiño al Conejo Malo.

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Durante el show, las marionetas interpretaron el tema Ritmo Sideral, y apareció la escenografía de Bad Bunny, aunque los más pequeños se concentraron en disfrutar del evento, jóvenes rápidamente entendieron la referencia y grabaron este momento. Pero, además de la aparición de la casita, otro detalle que llamó la atención fue que los marcianos silurios aparecieron disfrazados de pastizales, y una de las marionetas portó La Pava, sombrero que Bad Bunny popularizó en sus shows.

31 Minutos recuerda a Juan Gabriel en su presentación en el Zócalo

Durante el concierto multitudinario de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México, los personajes interpretaron la canción "Querida" de Juan Gabriel y el público respondió de inmediato al coro, este momento se llevó los aplausos y los asistentes se entusiasmaron con la presentación (Luz Coello/ Infobae México)

Otro de los momentos Top Top de la presentación de 31 Minutos fue cuando fusionaron su canción Diente Blanco con el tema Querida de Juan Gabriel. En el clímax de la canción, los personajes entonaron el coro de Juan Gabriel, lo que generó una reacción inmediata del público.

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Debido a que la canción habla de la pérdida de un diente de leche, 31 Minutos jugó con esta idea así que combinaron la letra: “Diente... dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver”. Los fanáticos de estos personajes se entusiasmaron con este momento, pues Juan Gabriel es uno de los artistas más emblemáticos de la cultura popular.

Durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México, el programa hizo referencia a la "casita" de Bad Bunny y a su presentación que tuvo en el show de medio del Super Bowl LX , miles de personas corearon los éxitos de este programa chileno (Luz Coello/ Infobae México)

Concierto de 31 Minutos reunió a más de 230 mil personas

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México del 30 de abril convocó a más de 230 mil personas para disfrutar del concierto gratuito del programa de televisión chileno 31 Minutos, organizado para celebrar el Día del Niño y la Niña. El show, que logró unir a varias generaciones mexicanas, confirmó la vigencia y popularidad del concepto creado por Álvaro Díaz, Pedro Peirano y compañía, quienes han sabido adaptar el humor y los personajes a nuevas audiencias.

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A lo largo del evento, el Zócalo se mantuvo lleno hasta el final. Los personajes y su equipo reforzaron el vínculo con el público mexicano, quienes demostraron que el formato irónico y musical de 31 Minutos mantiene su capacidad de reinventarse. El resultado: una celebración masiva que integró cultura latinoamericana adaptada al contexto local y que ratificó cómo un programa televisivo de marionetas puede generar una experiencia compartida para más de 230 mil mexicanas y mexicanos.