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Osasuna vs Barcelona: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga

El equipo blaugrana mantiene ventaja en la clasificación

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(Europa Press)
(Europa Press)

El Osasuna vs Barcelona marcará uno de los encuentros de la Jornada 34 de la LaLiga 2025/26, con el equipo catalán buscando mantenerse en la cima de la clasificación en la recta final del torneo. El duelo se disputará en el Estadio El Sadar, casa del conjunto navarro.

Barcelona llega como líder del campeonato con 85 puntos, mientras que Osasuna se ubica en la novena posición con 42 unidades.

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Así llegan y antecedentes recientes

(EFE/Toni Albir)
(EFE/Toni Albir)

El conjunto blaugrana afronta el partido con ventaja en la clasificación y con resultados favorables en enfrentamientos recientes, aunque Osasuna ya ha logrado imponerse en casa en torneos pasados.

En sus últimos duelos destacan los siguientes marcadores:

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  • Barcelona 2-0 Osasuna | 2025/26
  • Barcelona 3-0 Osasuna | 2024/25
  • Osasuna 4-2 Barcelona | 2024/25
  • Barcelona 1-0 Osasuna | 2023/24
  • Osasuna 1-2 Barcelona | 2023/24

Fecha, horario y transmisión en México

(REUTERS/Vincent West)
(REUTERS/Vincent West)

El partido se jugará este sábado 2 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio El Sadar.

La transmisión en vivo estará disponible a través de SKY Sports, tanto en televisión de paga como en su plataforma digital.

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