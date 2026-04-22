“No hay teléfono rojo”: Sheinbaum reafirma que AMLO no influye en su gobierno tras cambios en Morena y el gabinete federal

Sheinbaum dijo que a la ciudadanía le dio gusto volver a ver al expresidente. | Jesús Áviles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que su antecesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, no influye en las decisiones de su gobierno ni en Morena, del cual es fundador, tras las especulaciones sobre las recientes renuncias y nombramientos dentro del partido y el gabinete federal.

Esto, luego de que la mandataria reveló que Esthela Damián presentó su renuncia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de México, para competir por la candidatura de Morena en Guerrero, y que la funcionaria podría ser sustituida por Luisa María Alcalde.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria reprochó que la oposición difunda interpretaciones de los cambios en el Movimiento de la Cuarta Transformación, con las cuales señalan una supuesta influencia de López Obrador en el actual gobierno o incluso, una separación con el exmandatario.

“Se van a desatar toda clase de interpretaciones sobre esto, que si, que ya están desde hace rato por ahí, particularmente de la derecha y de la oposición, que si esto representa una división con el presidente López Obrador, que si esto se decidió en Palenque”, advirtió.