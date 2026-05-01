Este junio va a llover más de lo normal en México: lo que necesitas hacer antes de que empiece

Prepara tu casa y revisa rutas de evacuación antes de la temporada de lluvias. Crédito: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó recientemente que la temporada de lluvias 2026 dará inicio en dos fechas clave: el 15 de mayo en la región del Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico.

Estos días actúan como referencia para el inicio de una transición climática, en la que las precipitaciones irán en aumento de manera paulatina y alcanzarán sus niveles más altos entre junio y septiembre, según los pronósticos oficiales.

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Con la llegada de estas fechas, se anticipa un cambio progresivo en las condiciones atmosféricas del país.

Mientras en abril todavía predominan los ambientes secos y la preparación de infraestructuras, a partir de la segunda quincena de mayo y durante todo el mes de junio se establecerán patrones de lluvias más frecuentes y abundantes.

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De este modo, el país se prepara para enfrentar meses en los que los picos de intensidad pluvial podrían impactar distintas regiones, conforme avance la temporada.

Previsiones para la temporada de lluvias 2026

Las proyecciones oficiales advierten que el país experimentará un aumento significativo de lluvias durante mayo y, especialmente, junio de 2026.

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Según el SMN, la transición hacia el verano implicará un cambio abrupto desde condiciones secas hacia aguaceros más frecuentes y abundantes.

Este comportamiento responde tanto a la evolución normal del clima mexicano como a la influencia de oscilaciones oceánicas y atmosféricas que favorecen la formación de sistemas lluviosos.

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En términos generales, la temporada de lluvias 2026 en México comenzará a sentirse con mayor intensidad en mayo y se establecerá plenamente en junio, cuando se prevé que la regularidad y la intensidad de las precipitaciones generen un ambiente húmedo en casi todas las regiones del país.

Esta tendencia coincide con el inicio de la actividad tropical y el desarrollo del monzón mexicano, especialmente en el noroeste.

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El pronóstico indica que en mayo y junio de 2026, México tendrá lluvias superiores al promedio. (Cuartoscuro)

¿Qué esperar en junio? Lluvias por arriba del promedio

La información más reciente de las autoridades meteorológicas indica que junio de 2026 será un mes con precipitaciones superiores a la media histórica.

De acuerdo con la perspectiva climatológica de la Conagua, se anticipa que mayo y junio serán los meses más lluviosos del año, con acumulados pluviales importantes en el centro, noroeste y sureste del país.

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El pronóstico para este periodo se apoya en el análisis de modelos numéricos y en la vigilancia de oscilaciones como el fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO).

Para la transición de la primavera al verano, se espera una fase Neutra de ENSO, lo que implica patrones de precipitación menos definidos, pero con la posibilidad de lluvias localmente intensas, según las condiciones regionales.

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Conforme avance el verano, existe alta probabilidad de transición hacia una fase El Niño, que podría modificar la distribución y frecuencia de las lluvias en el país.

La Conagua ha subrayado que la señal húmeda será especialmente notoria en junio, con lluvias por arriba del promedio en varias entidades.

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Las zonas cañeras del noroeste, centro y sureste recibirán cantidades significativas de agua, lo que beneficiará a los cultivos pero también exige precauciones para evitar afectaciones por inundaciones o desbordamientos.

Las autoridades recomiendan a la población anticipar labores de impermeabilización, limpieza de techos y revisión de sistemas de drenaje antes de que inicie la temporada de lluvias, ya que la acumulación de agua puede provocar filtraciones, encharcamientos y daños en viviendas y negocios.

También se aconseja preparar protocolos para la protección de bienes y animales ante episodios de lluvia intensa y vientos asociados a sistemas tropicales.

Recomendaciones ante la llegada de lluvias intensas

La transición hacia el periodo húmedo exige acciones preventivas para reducir riesgos.

Las autoridades del sector de protección civil insisten en la importancia de mantener limpias las coladeras y canales pluviales, así como revisar el estado de techos y paredes para evitar filtraciones.

Es recomendable realizar estos preparativos en abril y principios de mayo, antes de que las lluvias se intensifiquen.

En zonas agrícolas, como las regiones cañeras, la perspectiva climatológica emitida por Conagua y el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca), advierte sobre la necesidad de vigilar la evolución de los sistemas meteorológicos, pues lluvias excesivas pueden retrasar las cosechas y afectar el rendimiento de los cultivos.

De igual manera, la escasez de lluvias o una canícula prolongada podría comprometer el desarrollo de la caña de azúcar y otros productos.

Para este año, se recomienda consultar periódicamente los boletines y avisos meteorológicos oficiales, los cuales se actualizan cada mes y ofrecen información detallada por región agrícola.

La vigilancia constante de los pronósticos permitirá tomar decisiones oportunas y mitigar el impacto de eventos extremos.

La infografía de Infobae detalla acciones recomendadas por autoridades de protección civil para impermeabilizar, limpiar y proteger bienes y animales previo a la temporada de lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios climáticos y desafíos para la organización social y económica

El incremento esperado de las lluvias en junio de 2026 representa un reto adicional para la organización de actividades económicas, sociales y deportivas, especialmente en zonas urbanas y en eventos de alta concurrencia.

Las autoridades han informado que ya se han tomado medidas para coordinarse con distintas instituciones y organismos internacionales, a fin de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de eventos como partidos de futbol o festividades populares durante la temporada de lluvias.

Por primera vez, se ha propuesto la suspensión de clases y la promoción del trabajo a distancia en días de eventos masivos, con el propósito de reducir la saturación del transporte público y minimizar riesgos en caso de lluvias torrenciales.

Es fundamental que la población y los sectores productivos adopten medidas preventivas desde ahora para enfrentar un periodo que se anticipa especialmente activo en cuanto a lluvias y, en consecuencia, a posibles afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos adversos.