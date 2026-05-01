Este es el emotivo mensaje con el que Mazatlán se despidió de su afición y de la Liga MX

Los Cañoneros cerraron su ciclo en el futbol mexicano con una emotiva carta dedicada a sus afición, dando pie al regreso del Atlante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mazatlán FC vivió su último partido en la Primera División y eligió despedirse de su gente con un mensaje cargado de gratitud y nostalgia.

Tras seis años en la Liga MX, el club sinaloense cerró su ciclo con palabras sinceras, reconociendo el apoyo de la afición y el significado de haber formado parte de la historia deportiva del puerto.

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El mensaje final de Mazatlán FC destaca la conexión creada con la comunidad sinaloense y la memoria colectiva del club. (X: Mazatlán FC)

La salida de Mazatlán del máximo circuito no sólo marca el final de un proyecto deportivo, sino también una despedida que toca el corazón de quienes acompañaron al equipo desde su llegada.

El mensaje del club: gratitud y memoria compartida

Los Cañoneros publicaron un mensaje especial en sus redes para despedirse de su afición, resaltando la conexión creada desde el primer día: “Dicen que las despedidas duelen porque te arrancan una parte del alma. Pero hoy no venimos a hablar de vacíos, venimos a dar las gracias.”

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Reconocieron que llegaron como “forasteros” y fueron recibidos con los brazos abiertos por la comunidad. Agradecieron el aliento incondicional en victorias y derrotas, y destacaron el amor por la gente, los paisajes y la cultura local.

El club reconoce que, aunque fueron forasteros al inicio, los habitantes de Mazatlán los recibieron con los brazos abiertos. (X/ @MazatlanFC)

El mensaje cerró con: “Hoy nuestros caminos se separan, pero la huella que dejan en nuestra memoria, esa no se borra nunca. Gracias por todo, Mazatlán. Hasta siempre.”

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Ricardo Salinas Pliego: razones y agradecimiento

Por otro lado, el propietario del club, Ricardo Salinas Pliego, también publicó un mensaje dirigido a la afición, en el que explicó los motivos de la venta y la salida del equipo:

Agradeció el respaldo de la gente de Mazatlán y la oportunidad de despedirse con un triunfo en casa.

Explicó que la falta de seguridad , certeza jurídica y condiciones para invertir hicieron insostenible el proyecto.

Destacó que, pese a la dificultad de la decisión, prefiere que la comunidad recuerde los buenos momentos y la alegría de los años en el puerto.

El propietario del Mazatlán FC agradeció el respaldo de la afición y resaltó el triunfo logrado en el último partido en casa frente a Toluca. (X / @MazatlanFC)

Con este mensaje, Salinas buscó dejar claro que la determinación fue compleja y dolorosa, pero inevitable dadas las circunstancias externas, reafirmando su gratitud y respeto hacia la afición y la comunidad de Mazatlán.

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La despedida en la cancha de El Encanto

El club compartió una fotografía grupal en su estadio, con jugadores, cuerpo técnico y staff, acompañada de un mensaje directo: “Nosotros fuimos Mazatlán FC. Luchamos con Orgullo, Alegría y Valentía hasta el final. Fue una gran experiencia, los llevamos en el corazón.”

La imagen reflejó unidad y gratitud, mostrando a todo el equipo reunido sobre el césped de El Encanto.

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La fotografía grupal de jugadores en el estadio El Encanto simbolizó la unión y la gratitud entre el club y sus seguidores. (X/ @MazatlanFC)

De esta forma, Mazatlán FC optó por un adiós sencillo y genuino, privilegiando la cercanía con su gente y el reconocimiento de los años compartidos.