México Deportes

Este es el emotivo mensaje con el que Mazatlán se despidió de su afición y de la Liga MX

El equipo sinaloense, que llegó como “forastero” al torneo, jugó su último partido en la Primera División, agradeciendo a su afición por el apoyo durante seis años

Guardar
Los Cañoneros cerraron su ciclo en el futbol mexicano con una emotiva carta dedicada a sus afición, dando pie al regreso del Atlante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Cañoneros cerraron su ciclo en el futbol mexicano con una emotiva carta dedicada a sus afición, dando pie al regreso del Atlante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mazatlán FC vivió su último partido en la Primera División y eligió despedirse de su gente con un mensaje cargado de gratitud y nostalgia.

Tras seis años en la Liga MX, el club sinaloense cerró su ciclo con palabras sinceras, reconociendo el apoyo de la afición y el significado de haber formado parte de la historia deportiva del puerto.

PUBLICIDAD

El mensaje final de Mazatlán FC destaca la conexión creada con la comunidad sinaloense y la memoria colectiva del club. (X: Mazatlán FC)
El mensaje final de Mazatlán FC destaca la conexión creada con la comunidad sinaloense y la memoria colectiva del club. (X: Mazatlán FC)

La salida de Mazatlán del máximo circuito no sólo marca el final de un proyecto deportivo, sino también una despedida que toca el corazón de quienes acompañaron al equipo desde su llegada.

El mensaje del club: gratitud y memoria compartida

Los Cañoneros publicaron un mensaje especial en sus redes para despedirse de su afición, resaltando la conexión creada desde el primer día: “Dicen que las despedidas duelen porque te arrancan una parte del alma. Pero hoy no venimos a hablar de vacíos, venimos a dar las gracias.”

PUBLICIDAD

Reconocieron que llegaron como “forasteros” y fueron recibidos con los brazos abiertos por la comunidad. Agradecieron el aliento incondicional en victorias y derrotas, y destacaron el amor por la gente, los paisajes y la cultura local.

El club reconoce que, aunque fueron forasteros al inicio, los habitantes de Mazatlán los recibieron con los brazos abiertos. (X/ @MazatlanFC)

El mensaje cerró con: “Hoy nuestros caminos se separan, pero la huella que dejan en nuestra memoria, esa no se borra nunca. Gracias por todo, Mazatlán. Hasta siempre.”

Ricardo Salinas Pliego: razones y agradecimiento

Por otro lado, el propietario del club, Ricardo Salinas Pliego, también publicó un mensaje dirigido a la afición, en el que explicó los motivos de la venta y la salida del equipo:

  • Agradeció el respaldo de la gente de Mazatlán y la oportunidad de despedirse con un triunfo en casa.
  • Explicó que la falta de seguridadcerteza jurídica y condiciones para invertir hicieron insostenible el proyecto.
  • Destacó que, pese a la dificultad de la decisión, prefiere que la comunidad recuerde los buenos momentos y la alegría de los años en el puerto.
El propietario del Mazatlán FC agradeció el respaldo de la afición y resaltó el triunfo logrado en el último partido en casa frente a Toluca. (X / @MazatlanFC)
El propietario del Mazatlán FC agradeció el respaldo de la afición y resaltó el triunfo logrado en el último partido en casa frente a Toluca. (X / @MazatlanFC)

Con este mensaje, Salinas buscó dejar claro que la determinación fue compleja y dolorosa, pero inevitable dadas las circunstancias externas, reafirmando su gratitud y respeto hacia la afición y la comunidad de Mazatlán.

La despedida en la cancha de El Encanto

El club compartió una fotografía grupal en su estadio, con jugadores, cuerpo técnico y staff, acompañada de un mensaje directo: “Nosotros fuimos Mazatlán FC. Luchamos con Orgullo, Alegría y Valentía hasta el final. Fue una gran experiencia, los llevamos en el corazón.”

La imagen reflejó unidad y gratitud, mostrando a todo el equipo reunido sobre el césped de El Encanto.

La fotografía grupal de jugadores en el estadio El Encanto simbolizó la unión y la gratitud entre el club y sus seguidores. (X/ @MazatlanFC)
La fotografía grupal de jugadores en el estadio El Encanto simbolizó la unión y la gratitud entre el club y sus seguidores. (X/ @MazatlanFC)

De esta forma, Mazatlán FC optó por un adiós sencillo y genuino, privilegiando la cercanía con su gente y el reconocimiento de los años compartidos.

Temas Relacionados

Mazatlán FCLiga MXEstadio El EncantoRicardo Salinas Pliegomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

La serie del 1 al 3 de mayo contra los Guerreros de Oaxaca, transformará el Estadio Alfredo Harp Helú en un escenario de una galaxia muy, muy lejana

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará un operativo para restringir el paso de personas y vehículos cercanos al Estadio Azteca para el juego de liguilla

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

Selección de Australia: los futbolistas a seguir en el Mundial 2026

Australia llega al Mundial 2026 con una mezcla de experiencia y juventud

Selección de Australia: los futbolistas a seguir en el Mundial 2026

Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Tras vencer a Necaxa y América en la última jornada del torneo regular, ambos equipos llegan motivados para definir su pase a la semifinal de la Liga MX

Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

México es conocido por su pasión por el futbol y esto lo refleja en su gente, los cánticos y también en las propias calles capitalinas

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Guillermo “N”, uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo

Detienen a Guillermo “N”, uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo

Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

CJNG: Audias Flores, alias “El Jardinero”, obtiene amparo contra extradición a EEUU

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

31 Minutos en el Zócalo: así fueron los ensayos y prueba de sonido en la madrugada

Maite Perroni: así le afectaron las críticas a su físico tras ser mamá y revela los problemas hormonales que enfrenta

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de abril

DEPORTES

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

Selección de Australia: los futbolistas a seguir en el Mundial 2026

Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup