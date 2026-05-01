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Santiago Nieto y Salma Luévano, entre los funcionarios que renunciaron a la Secretaría de Economía para ir a la elección de 2027

La dependencia aseguró que la salida de estos funcionarios se da con el objetivo de realizar actividades de índole político

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Santiago Nieto y Salma Luévano, destacan entre los funcionarios de la Secretaría de Economía que renunciaron para contender por gubernaturas en 2027. (Fotos: Cuartoscuro)
Santiago Nieto y Salma Luévano, destacan entre los funcionarios de la Secretaría de Economía que renunciaron para contender por gubernaturas en 2027. (Fotos: Cuartoscuro)

Santiago Nieto Castillo, quien hasta hoy fungía como el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y Salma Luévano Luna, responsable del sector de Economía de Inclusión y representante de la secretaría en Aguascalientes, han presentado su renuncia a la Secretaría de Economía para ir por un cargo de elección popular en las próximas elecciones de 2027.

A través del comunicado de la dependencia, se precisó que el cargo de Nieto Castillo será ocupado por Vidal Llerenas Morales, hasta hoy subsecretario de Industria y Comercio, entre las actividades clave que se le encomendarán será “conducir los temas de propiedad industrial durante el proceso de revisión del T-MEC”.

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Cabe destacar que a inicios de abril el exdirector del IMPI anunció que saldría de la dependencia para intentar contender por la gubernatura de Querétaro.

Estos son otros movimientos al interior de Economía

Otra de las funcionarias que se va es Ximena Escobedo Juárez, quien hasta hoy ocupaba el cargo de jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo. Antes, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ejerció como directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos y directora general de Coordinación Política.

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Luis Enrique Vázquez Rodríguez, ex secretario técnico de Facilitación Comercial, asumirá el cargo de director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, puesto que deja vacante Carlos Javier Castillo Pérez al ser designado como nuevo jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo.

Wilfrido Márquez deja la dirección general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, un cargo que ahora ocupará María Idalia Salgado Hernández.

En el comunicado, la dependencia precisa que las renuncias que se dieron a conocer este jueves 30 de abril, tienen el objetivo de “realizar actividades de índole político”.

Información en desarrollo...

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