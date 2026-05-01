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Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones

Las impresionantes cifras del mexicano y su carrera por el liderato de goleo mundial contra Harry Kane habría despertado el interés de la elite

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Tres equipos de la Premier League habrían preguntado condiciones por el atacante mexicano, quien vive su mejor campaña con 28 tantos y se perfila como carta fuerte para México en el Mundial 2026.X/ @AlQadsiahEN)
Tres equipos de la Premier League habrían preguntado condiciones por el atacante mexicano, quien vive su mejor campaña con 28 tantos y se perfila como carta fuerte para México en el Mundial 2026.X/ @AlQadsiahEN)

El nombre de Julián Quiñones ha comenzado a sonar con fuerza en el futbol inglés. Tras una temporada histórica con el Al Qadsiah, donde acumula 28 goles, el delantero mexicano estaría en la mira de tres clubes históricos de la Premier League.

La posibilidad de un fichaje para la siguiente temporada llega en un momento clave: justo antes del Mundial 2026, donde México será anfitrión y necesitará su mejor versión ofensiva.

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La posible llegada de Quiñones a Inglaterra sería de gran impacto para la Selección Mexicana con vistas al Mundial 2026. (AP Foto/Julio Cortez)
La posible llegada de Quiñones a Inglaterra sería de gran impacto para la Selección Mexicana con vistas al Mundial 2026. (AP Foto/Julio Cortez)

Además, en la tabla mundial de goleadores, Quiñones aparece como segundo máximo anotador, sólo por detrás de Harry Kane, lo que refuerza la magnitud de su momento y explica por qué Inglaterra lo estaría observando con atención.

Interés preliminar desde Inglaterra

El interés británico fue adelantado por 365 scores y, aunque se maneja dentro del terreno de la posibilidad, ya ha generado ruido en el mercado de verano.

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  • Tres clubes de la Premier habrían preguntado condiciones por el delantero.
  • El Al Qadsiah lo ha tasado en más de 20 millones de euros, pese a que su valor de mercado ronda los 12 millones.
  • Su contrato, vigente hasta 2028, le daría al club saudí ventaja en la negociación.
En menos de 45 minutos, el mexicano logró un hat-trick muy importante para las aspiraciones de su equipo.
El delantero mexicano suma 28 goles en la Saudi Pro League, situándose como líder absoluto de la competencia . (TW Al Qadsiah)

Aunque no hay nada cerrado, en este escenario Inglaterra aparece como un destino realista para la “Pantera”.

El valor de Julián Quiñones

Los números de Quiñones explicaríann por qué su nombre ha estado sonando fuerte en Europa.

  • 28 goles en la temporada, líder absoluto de la Saudi Pro League.
  • Último partido: doblete en la goleada 4-0 sobre Al-Riyadh.
  • Participaciones de gol desde 2024: 67 en 64 partidos.
  • Comparado con delanteros como Ivan Toney, su eficiencia goleadora es superior en varios parámetros.
  • En la tabla mundial de goleadores, Quiñones aparece justo detrás de Harry Kane, quien lidera con 33 tantos.
Quiñones figura como segundo máximo anotador mundial de la temporada, solo detrás de Harry Kane, estrella del Bayern Múnich. REUTERS/Stephanie Lecocq
Quiñones figura como segundo máximo anotador mundial de la temporada, solo detrás de Harry Kane, estrella del Bayern Múnich. REUTERS/Stephanie Lecocq

Así, su capacidad para definir en jugadas abiertas y contragolpes lo convierte en un perfil atractivo para la Premier.

Impacto para México y el Mundial 2026

Un eventual fichaje de Quiñones en Inglaterra tendría repercusiones inmediatas para la Selección Mexicana. Competir cada semana contra defensas de gran nivel elevaría su nivel competitivo y lo convertiría en un atacante aún más confiable.

Su explosión goleadora en Arabia Saudita lo ha catapultado a la élite mundial y lo coloca como pieza clave rumbo a la Copa Mundial 2026, acechando nada menos que a Harry Kane en la cima de la tabla global de goleadores.

En caso de concretarse, Julián entrarpia a una privilegiada lista de jugadores mexicanos que han pisado la Premier, como Raúl Jiménez y Chicharito Hernández. Reuters/Matthew Childs
En caso de concretarse, Julián entrarpia a una privilegiada lista de jugadores mexicanos que han pisado la Premier, como Raúl Jiménez y Chicharito Hernández. Reuters/Matthew Childs

De esta manera, Julián Quiñones vive el mejor momento de su carrera y, aunque aún no hay nada oficial, el posible interés de tres clubes de la Premier League abriría la posibilidad de que se convierta en el próximo mexicano en brillar en Inglaterra tras el paso de figuras como Raúl Jiménez, Javier “Chicharito” Hernández y Edson Álvarez.

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