Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa respalda a Rocha Moya tras acusaciones de EEUU

El gobernador fue respaldado por la comisión estatal de derechos humanos. Crédito: Cuartoscuro

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa expresó este 30 de abril su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contraékl y nueve personas más por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, facción de “Los Chapitos”.

El organismo enfatizó en su mensaje el respeto a la soberanía nacional y rechazó cualquier injerencia extranjera en asuntos internos.

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Las cargos contra el funcionario incluyen la presunta conspiración para importar narcóticos hacia EEUU y otros dos cargos más. Las posibles sentencias en caso de ser declarado culpable en aquel país alcanzarían desde los 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

Tras las acusaciones, la Fiscalía General de la República ha señalado que las solicitudes de captura y extradición emitidas por EEUU carecen de pruebas, por lo que es necesario obtener argumentos para que la institución solicite un proceso de desafuero y posteriormente se realice la aprehensión, en caso de ser necesario.

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Las autoridades mexicanas han reiterado tras la noticia que cualquier proceso debe apegarse a la Constitución y las leyes nacionales.

En declaraciones recientes, Rocha Moya ha afirmado que no solicitará licencia a su cargo como gobernador del estado de Sinaloa y señaló que “no hay nada que temer”.

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Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa respalda la trayectoria de Rocha Moya

En el comunicado emitido este 30 de abril, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos subrayó la trayectoria de Rocha Moya como estudiante normalista, profesor en comunidades rurales y catedrático universitario desde 1969.

Destacó su trabajo como líder estudiantil, dirigente sindical, diputado, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, senador y gobernador.

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El organismo recordó que Rocha Moya fue miembro fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

El alcalde Culiacán también fue vinculado con Los Chapitos en la acusación de EEUU. Foto: Facebook

La institución manifestó su confianza en la honestidad del gobernador y reconoció su actitud de respeto hacia la autonomía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos durante su gestión.

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Además, afirmó que los problemas graves que enfrenta el país deben resolverse en el marco constitucional mexicano.

Estados Unidos solicitó extradición de Rocha Moya y otros funcionarios

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos desde la corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, tres funcionarios en activo y seis exservidores ligados a corporaciones policiacas y otros cargos en Sinaloa.

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Las imputaciones los relacionan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, comandada por los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, ambos con los apellidos Guzmán Salazar.

Específicamente el caso de Rocha, incluye los siguientes cargos:

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Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Las penas contempladas para estos delitos alcanzarían la cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, según las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos presume que Rubén Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa tras una elección en la que la facción de “Los Chapitos” habría intervenido a su favor mediante el secuestro e intimidación de sus rivales.

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De acuerdo con los señalamientos, tanto antes como después de asumir el cargo, Rocha Moya habría sostenido reuniones con integrantes de “Los Chapitos”, a quienes prometió protección para sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Presuntamente Rocha permitió que este grupo criminal operara con total impunidad en la entidad.

El gobernador fue acusado desde una corte en EEUU. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los otros nueve implicados en el caso son:

Enrique Inzunza Cázarez: Actual Senador de la República y ex secretario general de Sinaloa Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa Dámaso Castro Zaavedra: Actual Vicefiscal General de Sinaloa Marco Antonio Almanza Avilés: Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”): Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”): Exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa Juan de Dios Gámez Mendívil: Actual alcalde de Culiacán Juan Valenzuela Milán (alias “Juanito”): Ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán

Declaraciones de la presidenta tras la acusación

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este 30 de abril que, si la Fiscalía General de la República recibe de Estados Unidos “pruebas contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las otras nueve personas señaladas, las autoridades mexicanas los investigarán y, en su caso, serán procesados en México.

Sheinbaum dijo que el gobernador sería procesado en México si se reciben "pruebas claras". | Jovany Pérez

Sheinbaum sostuvo que su gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero advirtió que si no existen pruebas claras, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

La presidenta puntualizó que bajo ningún motivo permitirá la injerencia extranjera en decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México y reiteró la defensa de la soberanía nacional.