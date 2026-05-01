IPN y Universidad Queen Mary acuerdan solución para pago pendiente de becas de estudiantes en el extranjero

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) forma una nueva asociación civil para fomentar el desarrollo académico.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Queen Mary de Londres establecieron este 30 de abril una ruta de solución para garantizar el pago de becas a estudiantes mexicanos de posgrado en el Reino Unido, tras una reunión virtual entre Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, y Colin Bailey, presidente y director de Queen Mary, según informó el Politécnico a través de un comunicado oficial.

Como parte de los acuerdos, Reyes Sandoval adelantó que el Patronato Corazón Guinda y Blanco A. C., vinculado al IPN, podría ser pieza clave para canalizar recursos y formalizar la ayuda a las y los becarios en el extranjero.

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El funcionario expuso ante el Consejo General Consultivo que la interlocución directa con la universidad británica representa una vía viable para responder a la situación.

Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, presenta un pliego petitorio desde las instalaciones de la televisora. Este evento se transmitió en el segmento 'Al Minuto'.

En la sesión, Reyes Sandoval confirmó que en los siguientes días se definirán los detalles legales del acuerdo entre ambas instituciones: “Mi agradecimiento. Son buenas noticias y es alentador lo que se pudo lograr con Queen Mary University”, expresó durante su mensaje oficial.

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Colin Bailey señaló durante el encuentro virtual la disposición de la universidad londinense para “apoyar y considerar opciones para su educación”, en referencia a las y los estudiantes mexicanos afectados.

La Embajada de México en el Reino Unido participó en la reunión, según estipula el comunicado, mientras el Consejo General Consultivo del IPN refrenda el compromiso institucional de buscar los “mejores resultados posibles para las y los politécnicos”.

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¿Qué pasó en el Politécnico?

Una crisis financiera en el Instituto Politécnico Nacional generó retrasos en becas, suspensiones de servicios y protestas estudiantiles.

Como respuesta, la administración dirigida por Arturo Reyes Sandoval anunció la ruptura de relaciones con la Fundación Politécnico A.C. y la puesta en marcha de una nueva asociación civil para manejar aportaciones voluntarias.

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Los problemas económicos se reflejaron desde marzo de 2026. Escuelas del Politécnico enfrentan la suspensión de servicios esenciales como internet y demoras en el pago de sueldos, becas y apoyos económicos. Esto afecta la operación cotidiana, interrumpe actividades académicas y administrativas, y provoca incertidumbre entre docentes, estudiantes y trabajadores.

La comunidad interna presentó demandas por supuestas irregularidades en la administración de donativos y recursos voluntarios.

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El 16 de abril, alumnas y alumnos del Politécnico realizaron una protesta en las instalaciones de Canal Once, acción que surge de acuerdos tomados en asambleas estudiantiles. Durante la movilización, el personal del canal les negó inicialmente el paso.

El conflicto se prolongó por dos horas de negociación. Finalmente, las y los estudiantes lograron acceder a una transmisión en vivo en la que expusieron su pliego petitorio.

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Entre sus exigencias enumeran la renovación de equipo, el abastecimiento de insumos en laboratorios, la mejora del transporte interno y la atención inmediata al deterioro de la calidad académica. Una de las demandas más directas es la renuncia de Arturo Reyes Sandoval.

IPN responsabilizó a Fundación Politécnico por pagos pendientes para becas

El desacuerdo entre el IPN y la Fundación se formalizó desde el 11 de julio de 2025. La dirección del instituto sostiene que finalizó el convenio por la falta de poder de decisión y supervisión sobre los recursos aportados.

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El monto en disputa asciende a 200 millones de pesos, fondos destinados a becas para estudiantes del programa conjunto con la Queen Mary University of London.

El instituto subraya que, de continuar los retrasos en el pago a becarios, la responsabilidad recae íntegramente en la Fundación Politécnico A.C..

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En una tarjeta informativa con fecha del 20 de abril de 2026, la administración politécnica advierte que la nueva asociación civilresponde de forma directa a la Ley Orgánica del instituto y, por lo tanto, queda bajo control de las autoridades del Politécnico. El objetivo es aislar los recursos voluntarios de cualquier injerencia privada o de “intereses ajenos al beneficio estudiantil”, enfatiza el comunicado.