Victoria Kühne, nueva novia de Cristian Castro, quiere una relación privada y asegura: “Es el mejor cantante del mundo”

La relación entre Cristian Castro y Victoria Kühne confirma el interés público por la vida sentimental del cantante y la carrera de la productora (IG)

La confirmación del romance entre la productora musical Victoria Kühne y el cantante Cristian Castro eleva el interés sobre la vida sentimental del intérprete y pone bajo los reflectores la trayectoria de la empresaria regiomontana, reconocida por su liderazgo en la industria musical y su cercanía con la familia Castro.

Kühne afirma que la discreción es su prioridad, aunque no duda en calificar a Castro como “el mejor vocalista del mundo entero”.

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Victoria Kühne dirige uno de los estudios musicales más influyentes de Latinoamérica

Victoria Kühne, originaria de San Pedro Garza García, encabeza Victoria Records, estudio fundado en Monterrey en 2019 y posicionado entre los más influyentes de Latinoamérica en los últimos años.

Bajo su dirección, Victoria Records ha colaborado con Gloria Trevi, Rauw Alejandro y la banda The Strokes, generando más de 50 nominaciones a premios internacionales y al menos dos premios Grammy.

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Desde los 14 años, Kühne se involucra en el teatro musical y consolida su carrera profesional con una etapa como compositora en Nashville, donde trabajó junto a Wayne Perry. Al respecto afirma: “Soy independiente, gano mi propio dinero y firmo contratos”.

Victoria Kühne se posiciona como una líder en la industria musical latinoamericana con Victoria Records, estudio responsable de múltiples premios internacionales y colaboraciones de alto perfil

Además de su labor en la música, fundó Victoria Films, empresa que impulsa la equidad de género en las áreas técnicas del cine y la televisión. También preside el Festival Internacional de Santa Lucía, cargó desde el cual promueve el acceso a la cultura en espacios comunitarios.

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La relación con Cristian Castro y la reacción de Verónica Castro

El romance entre Cristian Castro y Kühne sale a la luz cinco meses después de la ruptura del cantante con la argentina Mariela Sánchez. La empresaria comparte en Instagram una fotografía con el intérprete acompañada del mensaje: “Con mi amor en Nueva York”.

El anuncio provoca una ola de felicitaciones de seguidores y figuras públicas, incluidas Mariana Rodríguez Cantú, primera dama de Nuevo León, Carolina Ross, Tatiana y Felipe Tristán.

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Las especulaciones sobre el inicio de la relación se intensifican tras la aparición de Castro en las instalaciones de Victoria Records el 23 de marzo. Fuentes refieren que la colaboración musical que mantuvieron habría desencadenado la relación sentimental.

Victoria Kühne, empresaria originaria de San Pedro Garza García, impulsa la equidad de género desde Victoria Films y promueve la cultura en el Festival Internacional de Santa Lucía (Victoria Künhe: Instagram)

Kühne reconoce admiración por Verónica Castro y reserva la intimidad del vínculo

Victoria Kühne señala que conoce a Verónica Castro desde la infancia, ya que ambas familias han mantenido un vínculo cercano. En una entrevista con el periodista Poncho Pérez, Kühne expresa: “Es alguien con quien crecí. Yo la adoro, la respeto, la quiero. Mis papás la conocen desde que yo era una bebé”.

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Sobre su relación con Cristian Castro, Kühne mantiene la discreción y evita precisar desde cuándo inició el romance. Insiste en que el noviazgo es “muy privado, muy personal”. No descarta, sin embargo, una posible colaboración musical con el cantante.

Al preguntarle sobre la reacción de Verónica Castro, Kühne responde que la actriz y conductora le dio el visto bueno como nuera y reconoce sentir cariño y admiración por ella.

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“El mejor vocalista del mundo entero”: elogios de Kühne a Castro

Victoria Kühne, al ser cuestionada sobre la voz de Cristian Castro, es directa: “El mejor vocalista no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. Para mí no hay un mejor cantante en el mundo entero, su habilidad vocal supera la de todos los artistas con los que yo he colaborado”.

La confirmación llegó desde redes sociales, donde Kühne publicó imágenes junto al artista durante un viaje en Nueva York. (Victoria Künhe: Instagram)

Entusiasmo familiar y reacción pública ante la nueva pareja

Durante su asistencia a los Premios Aura 2026, Verónica Castro confirma ante medios de comunicación su entusiasmo por la relación de su hijo con una nueva pareja: “Ya tengo nuera. Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy linda”. Entre bromas, la actriz refiere que “ahora que está enamorado, que se dé un chancecito” respecto a los planes académicos de Cristian.

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