Muere a los 94 Linda Porto, actriz del Cine de Oro mexicano, hermana de Maty Huitrón y tía de la productora Carla Estrada

Linda Porto se destaca por una trayectoria artística de casi seis décadas y por su influencia durante la transición del cine clásico al contemporáneo en México (IG)

La muerte de Linda Porto, actriz de la Época de Oro del cine mexicano y tía de la productora Carla Estrada, sacude hoy a la industria del entretenimiento nacional debido a la extensa trayectoria que la intérprete forjó en casi seis décadas de trabajo ante las cámaras, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi) a través de un comunicado oficial.

La actriz fallece a los 94 años y su deceso marca la partida de una generación que documentó la transición del cine clásico mexicano al cine comercial contemporáneo.

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Porto, figura de reparto en la transición del cine mexicano

Según la información difundida por la Andi en sus redes sociales, ambos consejos directivos y de vigilancia lamentan de forma pública el fallecimiento de Linda Guitrón Porto, nombre real de la actriz, a quien identifican como “una socia invaluable y una de las estrellas más queridas”.

Linda Porto suma participaciones en al menos nueve películas emblemáticas, incluyendo ‘Concurso de belleza’ (1958) y ‘El sinaloense’ (1985), pilares del cine nacional (Archivo)

El saldo de su carrera está marcado por la constancia: su filmografía suma participaciones desde Concurso de belleza (1958) y Cada quien su vida (1960) hasta El jinete de la muerte (1981), Las nenas del amor (1983) y El sinaloense (1985), encapsulando un periodo clave de la cinematografía nacional.

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De acuerdo con los registros, Porto actuó en al menos nueve largometrajes con papeles tanto principales como de reparto. Entre ellos destacan El proceso de las señoritas Vivanco (1961), Carnaval en mi barrio (1961) y Macaria, mujer de Rufino (1975).

Porto forma parte de una familia de renombre en el espectáculo mexicano, hermana de Maty Huitrón y tía de la reconocida productora Carla Estrada (Archivo)

De la pantalla grande a la televisión nacional

La trayectoria de Porto no se limita al cine. En televisión, apreció en episodios del programa Mujer, casos de la vida real, conducido por Silvia Pinal. Su última aparición en pantalla se registra en 1997 dentro de esta misma emisión, consolidando así su conexión con el público de distintas generaciones.

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Linda Porto pasa sus últimos años retirada en la Casa del Actor y la causa de su fallecimiento no ha sido divulgada por la Andi ni su entorno familiar (Archivo)

En este formato, la actriz consigue reconocimiento más allá del ámbito cine, lo que permite que personas nacidas después del auge del Cine de Oro ubiquen su trabajo.

Legado familiar en el espectáculo mexicano

El entorno familiar de Linda Porto estaba directamente vinculado al mundo artístico nacional. Era hermana de la ya fallecida actriz Maty Huitrón y tía de Carla Estrada, productora que figura como responsable de telenovelas que marcaron varios periodos en Televisa.

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Esta rama familiar refuerza el papel de Porto dentro de un linaje que ha influido en la industria del espectáculo durante décadas.

El fallecimiento de Linda Porto, actriz de la Época de Oro, conmociona a la industria del cine mexicano y la televisión nacional (Andi)

Características de su carrera y últimos años

Linda Porto inicia su recorrido en el cine mexicano a finales de la década de 1950. Interpreta personajes que, aunque en muchos casos no encabezan los carteles, contribuyen a historias icónicas para el público y documentan temas sociales y urbanos de la época, como se observa en Concurso de belleza y Cada quien su vida.

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Su trabajo se extiende a películas dirigidas por cineastas como Federico Curiel y comparte créditos con figuras como Jorge Rivero y Narciso Busquets en El caballo del diablo (1975).

El legado de Porto se consolida con personajes de cine que exploran temas sociales y urbanos, así como colaboraciones con directores y actores icónicos (Archivo)

Ni la Andi ni su familia han hecho públicas las causas exactas de su fallecimiento. No se confirma si Porto enfrentaba una enfermedad crónica o si el deceso se debió a complicaciones propias de su edad.

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Durante los últimos años, la actriz vivía retirada en La Casa del Actor, donde recibía cuidados y acompañamiento, como sucede con otras figuras emblemáticas del medio.