México

Ya hay fecha oficial del inicio de temporada de lluvias 2026: Conagua alista operativos

El inicio de la temporada de lluvias en México marca una etapa decisiva para la vigilancia meteorológica y la preparación de operativos especiales en distintas regiones del país

Guardar
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 en México entra en cuenta regresiva tras el anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 en México entra en cuenta regresiva tras el anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ha fijado las fechas oficiales para el inicio de este periodo crítico.

Las autoridades han delineado el calendario y el operativo nacional que buscará mitigar los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos, con una estructura de respuesta lista en todo el país.

Fechas clave y zonas de atención prioritaria

El inicio de la temporada está marcado por dos fechas fundamentales: el 15 de mayo para el Pacífico y el 1 de junio para el Atlántico.

A partir de estos días, se espera un aumento gradual de las precipitaciones, con picos de intensidad entre los meses de junio y septiembre.

Las previsiones oficiales enfatizan que algunas lluvias podrían adelantarse desde abril, sobre todo en regiones del centro y sur, donde ya se han reportado tormentas aisladas.

La vigilancia meteorológica se centra en el centro, sur y oriente del país, con especial atención a entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

En el norte, Coahuila y Nuevo León también figuran entre los estados de mayor monitoreo debido a la interacción de frentes fríos con aire cálido.

Los municipios urbanos con antecedentes de inundaciones, como Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la capital, y Ecatepec y Chimalhuacán en el Estado de México, mantienen operativos de desazolve para reducir riesgos.

El pronóstico de precipitaciones para junio de 2026 estima 109,1 milímetros, una cifra superior al promedio histórico, lo que aumenta la necesidad de extremar precauciones y preparar viviendas ante el incremento de tormentas eléctricas y granizadas.

Infografía sobre las lluvias 2026 en México, con mapa del país destacando zonas de riesgo, calendario de inicio, pronóstico de 109.1 mm para junio y alertas municipales.
México se prepara para la temporada de lluvias de 2026, con un pronóstico de 109.1 mm en junio, superando el promedio histórico y activando alertas en varias regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacidad operativa de los dispositivos de emergencia

La infraestructura nacional para la atención de emergencias climáticas cuenta con mil cuatrocientos equipos distribuidos a lo largo del territorio, preparados para activarse en cualquier momento del año.

El gerente de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias, desde el Centro Regional de Atención de Emergencias número uno en Tlalnepantla, Estado de México, detalló que la instrucción principal es mantener cada unidad y brigada en condiciones óptimas para operar de inmediato frente a cualquier desastre hídrico.

El proceso de mantenimiento es constante, según explicó el responsable: “Nuestros equipos están todavía y durante todo el año en etapa de mantenimiento para mantener la plantilla en óptimas condiciones. Porque imagínense, como les decía, si ocurre una emergencia el día de hoy, en ese momento salimos”.

Esta declaración subraya la prioridad de la prevención y la capacidad de movilización inmediata ante lluvias extraordinarias o ciclones.

Dentro del equipamiento, destacan las plantas potabilizadoras híbridas alimentadas por energía solar, bombas flotantes y vehículos blindados diseñados para operar en inundaciones que alcancen hasta dos metros de agua.

Estas unidades han sido empleadas previamente en labores de auxilio en situaciones críticas, como las registradas en Acapulco, Guerrero, tras el impacto de ciclones recientes.

Fortalecimiento de la atención local y recomendaciones oficiales

La red de respuesta no se limita a los centros regionales. En los estados donde no existe un Centro Regional de Atención de Emergencias, brigadistas locales han sido capacitados para actuar rápidamente ante cualquier contingencia ligada a lluvias o ciclones.

La cobertura nacional se garantiza mediante la coordinación permanente entre las autoridades meteorológicas y las brigadas estatales, asegurando la atención a la población en zonas apartadas o con mayor vulnerabilidad.

Hombre con uniforme gris de CONAGUA trabaja junto a un camión blanco con equipo especializado, cerca de una alcantarilla abierta en una calle asfaltada
La infraestructura nacional para la atención de emergencias climáticas cuenta con mil cuatrocientos equipos distribuidos a lo largo del territorio. (CONAGUA)

El llamado oficial es a mantenerse informados a través de los canales institucionales y a no tirar basura en la vía pública, pues el colapso de alcantarillas suele ser una de las principales causas de encharcamientos urbanos.

Se recomienda preparar una Mochila de Emergencia y ubicar los refugios temporales más cercanos, especialmente para quienes viven en zonas costeras o en laderas de cerros.

Las autoridades insisten en que la prevención y la reacción oportuna serán clave para disminuir los riesgos materiales y proteger vidas durante los próximos meses.

El monitoreo de los fenómenos meteorológicos será continuo y la población debe atender las alertas de protección civil que se emitan durante la temporada.

Conagua refuerza la vigilancia y el mantenimiento

Aunque el pronóstico oficial de ciclones para la temporada aún está pendiente de publicación, la instrucción de la dirección general es clara: todos los equipos y el personal deben estar preparados.

“No sabemos todavía cómo está el pronóstico, pero sin embargo, les digo que la instrucción siempre de nuestro director ha sido que mantengamos el, la plantilla en óptimas condiciones, tanto de equipo como de personal”, señaló el funcionario.

Esta política de prevención incluye la revisión y actualización permanente del parque vehicular, así como la capacitación continua de los brigadistas para responder a emergencias de diversa magnitud en cualquier punto del país.

El periodo de lluvias que se avecina será uno de los más activos de la década, según las proyecciones iniciales de las autoridades.

La Conagua recuerda la importancia de consultar los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil para afrontar con seguridad la temporada de lluvias y ciclones 2026.

Temas Relacionados

Temporada De LluviasLluviasConaguaClima En Mexicomexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

El reality deportivo se encuentra en sus últimas semanas, así que es importante tener el refugio más cómodo

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

Declaración Anual 2026: cuándo cae el saldo a favor

Para cada tipo de contribuyente existen reglas y calendarios diferenciados que conviene revisar directamente con la documentación oficial del SAT

Declaración Anual 2026: cuándo cae el saldo a favor

Protesta indígena frena arranque de planta Mexinol en Sinaloa: Rocha Moya es confrontado y promete revisión

Comunidades de Ahome confrontan al gobernador y frenan el inicio del proyecto por posibles daños ambientales

Protesta indígena frena arranque de planta Mexinol en Sinaloa: Rocha Moya es confrontado y promete revisión

El Malilla habla por primera vez sobre su colaboración con Danna, pero aún no hay fecha de lanzamiento

En un encuentro con reporteros, el intérprete de “Papi chulo”, reveló que será su primera incursión profesional en el género pop, por lo que promete mostrar una faceta inédita

El Malilla habla por primera vez sobre su colaboración con Danna, pero aún no hay fecha de lanzamiento

Qué tan dañino es calentar comida en recipientes de plástico en el microondas, según la UNAM

El uso de este aparato puede traer dudas respecto a la salud

Qué tan dañino es calentar comida en recipientes de plástico en el microondas, según la UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa del contralmirante Fernando Farías se pronuncia tras su captura en Argentina

Defensa del contralmirante Fernando Farías se pronuncia tras su captura en Argentina

Huachicol Fiscal: quién es Fernando Farías, contralmirante detenido en Argentina, señalado como presunto líder de “Los Primos”

Capturan en Argentina a Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Revelan que la unidad de la CIA que operó en Chihuahua es la misma que habría ubicado a “El Mencho” en Tapalpa

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

El Malilla habla por primera vez sobre su colaboración con Danna, pero aún no hay fecha de lanzamiento

Ex de Alejandro Fernández revela cómo es la verdadera relación entre esa dinastía y los Aguilar

Alex Fernández se sincera sobre la enfermedad que padece en medio de su participación en Juego de Voces 2026

Marjorie de Sousa fue hospitalizada de emergencia a punto de dar función de ‘Perfume de Gardenia’: “Se puso blanca”

DEPORTES

Es oficial, Atlante anuncia su regreso a la Liga MX

Es oficial, Atlante anuncia su regreso a la Liga MX

¡Es oficial! Atlas presenta a su nuevo dueño

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX