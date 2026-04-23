Ya hay fecha oficial del inicio de temporada de lluvias 2026: Conagua alista operativos

La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 en México entra en cuenta regresiva tras el anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 en México entra en cuenta regresiva tras el anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ha fijado las fechas oficiales para el inicio de este periodo crítico.

Las autoridades han delineado el calendario y el operativo nacional que buscará mitigar los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos, con una estructura de respuesta lista en todo el país.

Fechas clave y zonas de atención prioritaria

El inicio de la temporada está marcado por dos fechas fundamentales: el 15 de mayo para el Pacífico y el 1 de junio para el Atlántico.

A partir de estos días, se espera un aumento gradual de las precipitaciones, con picos de intensidad entre los meses de junio y septiembre.

Las previsiones oficiales enfatizan que algunas lluvias podrían adelantarse desde abril, sobre todo en regiones del centro y sur, donde ya se han reportado tormentas aisladas.

La vigilancia meteorológica se centra en el centro, sur y oriente del país, con especial atención a entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

En el norte, Coahuila y Nuevo León también figuran entre los estados de mayor monitoreo debido a la interacción de frentes fríos con aire cálido.

Los municipios urbanos con antecedentes de inundaciones, como Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la capital, y Ecatepec y Chimalhuacán en el Estado de México, mantienen operativos de desazolve para reducir riesgos.

El pronóstico de precipitaciones para junio de 2026 estima 109,1 milímetros, una cifra superior al promedio histórico, lo que aumenta la necesidad de extremar precauciones y preparar viviendas ante el incremento de tormentas eléctricas y granizadas.

México se prepara para la temporada de lluvias de 2026, con un pronóstico de 109.1 mm en junio, superando el promedio histórico y activando alertas en varias regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacidad operativa de los dispositivos de emergencia

La infraestructura nacional para la atención de emergencias climáticas cuenta con mil cuatrocientos equipos distribuidos a lo largo del territorio, preparados para activarse en cualquier momento del año.

El gerente de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias, desde el Centro Regional de Atención de Emergencias número uno en Tlalnepantla, Estado de México, detalló que la instrucción principal es mantener cada unidad y brigada en condiciones óptimas para operar de inmediato frente a cualquier desastre hídrico.

El proceso de mantenimiento es constante, según explicó el responsable: “Nuestros equipos están todavía y durante todo el año en etapa de mantenimiento para mantener la plantilla en óptimas condiciones. Porque imagínense, como les decía, si ocurre una emergencia el día de hoy, en ese momento salimos”.

Esta declaración subraya la prioridad de la prevención y la capacidad de movilización inmediata ante lluvias extraordinarias o ciclones.

Dentro del equipamiento, destacan las plantas potabilizadoras híbridas alimentadas por energía solar, bombas flotantes y vehículos blindados diseñados para operar en inundaciones que alcancen hasta dos metros de agua.

Estas unidades han sido empleadas previamente en labores de auxilio en situaciones críticas, como las registradas en Acapulco, Guerrero, tras el impacto de ciclones recientes.

Fortalecimiento de la atención local y recomendaciones oficiales

La red de respuesta no se limita a los centros regionales. En los estados donde no existe un Centro Regional de Atención de Emergencias, brigadistas locales han sido capacitados para actuar rápidamente ante cualquier contingencia ligada a lluvias o ciclones.

La cobertura nacional se garantiza mediante la coordinación permanente entre las autoridades meteorológicas y las brigadas estatales, asegurando la atención a la población en zonas apartadas o con mayor vulnerabilidad.

La infraestructura nacional para la atención de emergencias climáticas cuenta con mil cuatrocientos equipos distribuidos a lo largo del territorio. (CONAGUA)

El llamado oficial es a mantenerse informados a través de los canales institucionales y a no tirar basura en la vía pública, pues el colapso de alcantarillas suele ser una de las principales causas de encharcamientos urbanos.

Se recomienda preparar una Mochila de Emergencia y ubicar los refugios temporales más cercanos, especialmente para quienes viven en zonas costeras o en laderas de cerros.

Las autoridades insisten en que la prevención y la reacción oportuna serán clave para disminuir los riesgos materiales y proteger vidas durante los próximos meses.

El monitoreo de los fenómenos meteorológicos será continuo y la población debe atender las alertas de protección civil que se emitan durante la temporada.

Conagua refuerza la vigilancia y el mantenimiento

Aunque el pronóstico oficial de ciclones para la temporada aún está pendiente de publicación, la instrucción de la dirección general es clara: todos los equipos y el personal deben estar preparados.

“No sabemos todavía cómo está el pronóstico, pero sin embargo, les digo que la instrucción siempre de nuestro director ha sido que mantengamos el, la plantilla en óptimas condiciones, tanto de equipo como de personal”, señaló el funcionario.

Esta política de prevención incluye la revisión y actualización permanente del parque vehicular, así como la capacitación continua de los brigadistas para responder a emergencias de diversa magnitud en cualquier punto del país.

El periodo de lluvias que se avecina será uno de los más activos de la década, según las proyecciones iniciales de las autoridades.

La Conagua recuerda la importancia de consultar los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil para afrontar con seguridad la temporada de lluvias y ciclones 2026.