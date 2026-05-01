Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Jaime Lozano trabajará en Texas junto a su fiel compañero de profesión. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El fútbol en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, contará con la experiencia de Jaime “Jimmy” Lozano, exdirector técnico de la Selección de México, y su mano derecha, el estratega japonés Ryota Nishimura.

Han sido anunciados como miembros de de GFI Academy (Global Football Innovation Academy). Esta dupla buscará forjar a las futuras estrellas del balompié.

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Un nuevo rol estratégico

Jaime Lozano asumirá el cargo de Director Deportivo, mientras que Ryota Nishimura se desempeñará como Director de Metodología.

Tras su salida del “Tri” en 2024, y posteriromente de Pachuca en 2025, se esperaba que Lozano buscara banquillo en la Liga MX o en alguna liga europea.

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Sin embargo, su decisión de unirse a GFI Academy subraya un interés genuino por la base del fútbol y el desarrollo de sistemas de entrenamiento en jóvenes que busquen potenciar su carrera futbolística.

El rol de Lozano implica diseñar la visión deportiva de la academia.

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@gfi_academy

Por su parte, Nishimura, cuya capacidad analítica y orden táctico han sido fundamentales en la carrera de “Jimmy”, será el encargado de implementar procesos de enseñanza que unifiquen la formación de los jóvenes desde las etapas infantiles hasta las juveniles.

¿Qué es GFI Academy?

Ubicada en Houston, GFI Academy se ha posicionado como una institución vanguardista que busca romper el molde tradicional del “pay-to-play” (pagar por jugar) en Estados Unidos.

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Su lema se centra en ofrecer un camino real hacia el fútbol universitario (NCAA) y profesional.

Lo que hace atractiva a esta academia es su red de conexiones internacionales.

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GFI mantiene alianzas estratégicas con clubes de renombre como Chivas de Guadalajara en México y el C.F. Fuenlabrada en España.

Estas asociaciones permiten que los jugadores destacados en Texas tengan vitrinas directas en ligas competitivas, facilitando pasantías y visorias que de otro modo serían inalcanzables.

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GFI Academy ya está operando para llevar su modelo a Austin y otras zonas del centro de Texas.

Esta región es conocida por ser un semillero de talento “oculto”, especialmente entre la comunidad latina y migrante, que a menudo queda fuera de los sistemas de las grandes franquicias de la MLS.

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El objetivo de Lozano y Nishimura es potenciar jóvenes y dotarlos de las herramientas técnicas y tácticas necesarias para triunfar en el futbol.

El historial de Lozano y Nishimura

La sociedad entre Lozano y Nishimura es una de las más sólidas del fútbol moderno en la región. Juntos han recorrido un largo camino que incluye:

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La obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el título de la Copa Oro 2023.

Experiencia previa en equipos como Querétaro, Necaxa, y colaboraciones en instituciones como Cruz Azul y Santos Laguna.

Con la metodología de Nishimura y la visión de Lozano, GFI Academy busca ganar torneos locales y cambiar la narrativa del fútbol juvenil en Estados Unidos.