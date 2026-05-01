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Así es el casco que Checo Pérez lucirá en el Gran Premio de Miami

El piloto mexicano utilizará una edición especial durante el GP de Miami

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Pérez reaparecerá con Cadillac utilizando un nuevo casco. REUTERS/Hamad I Mohammed
Pérez reaparecerá con Cadillac utilizando un nuevo casco. REUTERS/Hamad I Mohammed

Para el Gran Premio de Miami, considerado una de las primeras carreras locales para Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez lucirá un casco con un diseño exclusivo creado especialmente para esta fecha.

El diseño del casco que llevará Sergio Pérez durante el Gran Premio de Miami 2026 incorpora los colores y elementos visuales propios del Cadillac Formula 1 Team, junto a los emblemas de múltiples patrocinadores.

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El video publicado en las redes sociales oficiales de Cadillac reveló la decoración del casco, caracterizada por un tono que evoca el plumaje de una garza, especie emblemática tanto de Florida como de Miami.

La escudería difundió este nuevo modelo horas antes del inicio de la competencia.

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@cadillacf1

La presentación del casco se enmarca en el debut de la escudería en Estados Unidos, fusionando espectáculo, estrategia comercial y visibilidad mediática.

Además de funcionar como símbolo de identidad para Sergio Pérez, el casco adquiere relevancia como un soporte publicitario estratégico de gran valor.

El Gran Premio de Miami corre peligro de cancelarse

El estreno del nuevo casco que planea usar Checo Pérez para el GP de Miami podría verse afectado luego de que el pronóstico del clima en dicha región indicará que el domingo 3 de mayo hay una alta probabilidad de tormenta eléctrica.

Durante el viernes y el sábado en el Autódromo Internacional de Miami, las condiciones climáticas impondrán desafíos con temperaturas que alcanzarán los 32 °C y altos niveles de humedad, lo que dificultará la administración de neumáticos.

El pronóstico para el domingo de carrera, sin embargo, anticipa un ambiente completamente diferente.

Las escuderías enfrentan un desafío estratégico por el 70 % de probabilidad de lluvia prevista para el domingo, según los pronósticos.

Una gran multitud de aficionados frente al Hard Rock Stadium y una pantalla gigante que muestra imágenes de una carrera de Fórmula 1
Se espera lluvia para el domingo en las afueras del Hard Rock Stadium. (F1 Miami GP)

Cadillac llega con mejoras a Miami

Durante la pausa en el calendario, Cadillac Formula 1 Team culminó el desarrollo de su primer paquete integral de mejoras, que abarca desde un suelo rediseñado y alerones delanteros actualizados, hasta nuevas placas laterales y tambores de freno traseros renovados.

Tras completar las tres primeras carreras de la temporada, Sergio ‘Checo’ Pérez se ha mostrado optimista y considera estos resultados como una señal positiva dentro de un año enfocado en el progreso continuo.

El impacto económico de la publicidad

En la Fórmula 1, cada centímetro cuenta y el casco deSergio Checo Pérezno es la excepción.

De acuerdo con datos de Nielsen Sports, la visibilidad de marca en transmisiones de F1 puede generar hasta 4.9 millones de dólares en valor mediático por carrera para los patrocinadores principales.

El nuevo casco de Sergio Pérez, presentado por Cadillac Formula 1 Team, distribuye los logotipos de patrocinadores en áreas específicas como los laterales, la parte superior y la zona frontal, con el objetivo de optimizar la visibilidad tanto en cámaras onboard como en primeros planos y en las imágenes oficiales.

(Cadillac)
(Cadillac)

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