Karol G confirma dos fechas más para el Estadio GNP Seguros: venta y costo de boletos

Karol G sumó dos nuevas fechas a su gira en CDMX - crédito VisualesIA

Ante la alta demanda en la compra de boletos para Karol G, se confirmaron nuevas fechas para su gira en México. Además del viernes 13 de noviembre, la colombiana también cantará para los capitalinos el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.

Los boletos ya están a la venta a través de la venta general. También se añadió una nueva fecha para Monterrey, en el Estadio BBVA.

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¿Cuánto cuestan los boletos?

El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella

El rango de precios para los boletos del concierto de Karol G en la CDMX es el siguiente:

Pits: $12.264

General A: $4.943

General B: $1.848

Zona GNP: de $4.737 a $7.224

Verde B: de $3.331 a $4.700

Naranja B: de $2.703 a $3.450

Verde C: de $2.046 a $2.455

Naranja C: de $1.228 a $1.350

PCD: $1.848

El posible setlist para Karol G en CDMX

Estas canciones son las que la cantante interpretó en su show de Coachella, espectáculo que, al parecer, será el mismo que traerá a México:

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LATINA FOREVA

Un Gatito Me Llamó

OKI DOKI

Tá OK (Remix)

QLONA con Peso Pluma

S91

Tropicoqueta

Papasito

Ese Hombre Es Malo

MAMIII con Becky G

A Su Boca La Amo (Interlude)

GATÚBELA/Rompe

EL BARCO

Bandida Entrenada

OJOS FERRARI

J Balvin & Ryan Castro Medley

Ivonny Bonita

TQG

AMARGURA

Tusa

BICHOTA

Mi Tierra

Si Antes Te Hubiera Conocido

PROVENZA

La exitosa carrera de Karol G

Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP

Karol G inicia su carrera en la música urbana en Medellín. Lanza sencillos independientes y participa en concursos de talento desde la adolescencia.

Su primer gran éxito llega en 2017 con “Ahora me llama”, colaboración con Bad Bunny . El tema suma millones de reproducciones y la posiciona en las listas globales.

En 2019 publica el álbum “Ocean”, que expande su presencia internacional. Destacan temas como “Punto G” y colaboraciones con artistas como Anuel AA y J Balvin .

“Tusa”, lanzado a finales de 2019 junto a Nicki Minaj , se convierte en fenómeno global. El sencillo alcanza los primeros lugares en plataformas digitales y obtiene múltiples discos de platino.

La artista recibe premios en los Latin Grammy , Billboard y MTV. Se convierte en la cantante latina con mayor número de reproducciones en Spotify durante varios periodos.

En 2021 estrena el álbum “KG0516”, que incluye éxitos como “Bichota” y “El makinón”. El disco reafirma su liderazgo en la escena urbana y su impacto en la cultura popular.

Karol G destaca por su presencia en escenarios internacionales, incluyendo presentaciones en Coachella y giras sold out en América y Europa.

Su música aborda temas de empoderamiento femenino y diversidad. Mantiene colaboraciones con figuras de diferentes géneros, consolidando su relevancia en la industria global.