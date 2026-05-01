México

Karol G confirma dos fechas más para el Estadio GNP Seguros: venta y costo de boletos

La colombiana dará tres conciertos para la CDMX y podrían ser más

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Karol G sumó dos nuevas fechas a su gira en Colombia - crédito VisualesIA
Karol G sumó dos nuevas fechas a su gira en CDMX - crédito VisualesIA

Ante la alta demanda en la compra de boletos para Karol G, se confirmaron nuevas fechas para su gira en México. Además del viernes 13 de noviembre, la colombiana también cantará para los capitalinos el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.

Los boletos ya están a la venta a través de la venta general. También se añadió una nueva fecha para Monterrey, en el Estadio BBVA.

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¿Cuánto cuestan los boletos?

El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella
El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella

El rango de precios para los boletos del concierto de Karol G en la CDMX es el siguiente:

  • Pits: $12.264
  • General A: $4.943
  • General B: $1.848
  • Zona GNP: de $4.737 a $7.224
  • Verde B: de $3.331 a $4.700
  • Naranja B: de $2.703 a $3.450
  • Verde C: de $2.046 a $2.455
  • Naranja C: de $1.228 a $1.350
  • PCD: $1.848

El posible setlist para Karol G en CDMX

Estas canciones son las que la cantante interpretó en su show de Coachella, espectáculo que, al parecer, será el mismo que traerá a México:

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  • LATINA FOREVA
  • Un Gatito Me Llamó
  • OKI DOKI
  • Tá OK (Remix)
  • QLONA con Peso Pluma
  • S91
  • Tropicoqueta
  • Papasito
  • Ese Hombre Es Malo
  • MAMIII con Becky G
  • A Su Boca La Amo (Interlude)
  • GATÚBELA/Rompe
  • EL BARCO
  • Bandida Entrenada
  • OJOS FERRARI
  • J Balvin & Ryan Castro Medley
  • Ivonny Bonita
  • TQG
  • AMARGURA
  • Tusa
  • BICHOTA
  • Mi Tierra
  • Si Antes Te Hubiera Conocido
  • PROVENZA

La exitosa carrera de Karol G

Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP
Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP
  • Karol G inicia su carrera en la música urbana en Medellín. Lanza sencillos independientes y participa en concursos de talento desde la adolescencia.
  • Su primer gran éxito llega en 2017 con “Ahora me llama”, colaboración con Bad Bunny. El tema suma millones de reproducciones y la posiciona en las listas globales.
  • En 2019 publica el álbum “Ocean”, que expande su presencia internacional. Destacan temas como “Punto G” y colaboraciones con artistas como Anuel AA y J Balvin.
  • “Tusa”, lanzado a finales de 2019 junto a Nicki Minaj, se convierte en fenómeno global. El sencillo alcanza los primeros lugares en plataformas digitales y obtiene múltiples discos de platino.
  • La artista recibe premios en los Latin Grammy, Billboard y MTV. Se convierte en la cantante latina con mayor número de reproducciones en Spotify durante varios periodos.
  • En 2021 estrena el álbum “KG0516”, que incluye éxitos como “Bichota” y “El makinón”. El disco reafirma su liderazgo en la escena urbana y su impacto en la cultura popular.
  • Karol G destaca por su presencia en escenarios internacionales, incluyendo presentaciones en Coachella y giras sold out en América y Europa.
  • Su música aborda temas de empoderamiento femenino y diversidad. Mantiene colaboraciones con figuras de diferentes géneros, consolidando su relevancia en la industria global.

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