México

Detienen a Guillermo “N”, uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo

Las actividades de la estructura delictiva han sido realizadas en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y CDMX

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Detienen a Guillermo "N", uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo
El sujeto capturado (SSPC)

En la Ciudad de México fue detenido un hombre identificado como Guillermo “N”, quien es señalado por las autoridades como uno de los líderes de la estructura criminal denominada Los Soto Jiménez, este último un grupo criminal enfocado a realizar fraudes en actos de compraventa de autos de lujo.

La captura del hombre de 31 años fue informada por el Gabinete de Seguridad el 30 de abril. A Guillermo “N” se le cumplimentó una orden de aprehensión en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc por el delito de asociación delictuosa.

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“Guillermo “N” es identificado como uno de los líderes de una agrupación delictiva dedicada al fraude en la compraventa de automóviles de lujo", es parte del informe.

Fraude a través de redes sociales

Las averiguaciones indican que el grupo referido operaba a través de simular transacciones financieras y uso de documentos bancarios falsos o sin fondos.

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El video muestra la detención y traslado de un individuo, identificado como Guillermo N, presunto líder del grupo criminal Los García Soto, por personal de diversas instituciones de seguridad. Se observa al detenido siendo escoltado por oficiales uniformados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre otras corporaciones federales como la Marina, Guardia Nacional y FGR. La secuencia incluye tomas del traslado por vía pública y la entrada a una instalación con señalización médica. El metraje culmina con la exposición del logotipo oficial de la FGJCDMX. Este material es una cobertura de evento.

El reporte detalla que las operaciones del grupo Los Soto Jiménez han sido identificadas en diversas entidades del país: Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y en la capital del país.

Además, las autoridades lograron identificar que la organización delictiva usaba redes sociales para fingir que tenían un alto valor adquisitivo y con ello atraer personas y posteriormente contactar con víctimas potenciales

“Posteriormente, concretaba operaciones mediante documentación bancaria apócrifa o transferencias sin fondos, que eran canceladas una vez entregadas las unidades”, se puede leer en el informe de la SSPC.

La Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) compartió un video en el que puede verse el aseguramiento del hombre por parte de diverso elementos de seguridad.

Detienen a Guillermo "N", uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo
Guillermo "N" fue detenido (FGJ-CDMX)

Detención de presunto líder delictivo en CDMX

Apenas un día antes, el 29 de abril fue informado el arresto Julio “N”, un sujeto identificado como líder de una célula criminal dedicada a modificar autos para poder ocultar drogas y transportar las mismas.

La organización ligada al capturado “utilizaba un taller automotriz para fabricar compartimentos ocultos en vehículos empleados para el traslado de droga”, según el informe de las autoridades.

Junto con dicho sujeto fueron capturados Pablo “N”, Meng “N”,Carlos “N”, José “N” y Carlos “N”, lo anterior como resultado de dos cateos que también derivaron en el aseguramiento de dos kilogramos de cristal (metanfetamina), así como dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados, armas cortas, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, de cómputo y terminales de cobro.

Mientras que por la noche del 29 de abril la Fiscalía de la CDMX informó sobre la detención en Venezuela de Erika María “N”, una mujer presunta responsable de un feminicidio realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Crimen cometido en contra de Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California.

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