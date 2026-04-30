México

La basura que tiras en la calle es la razón por la que tu colonia se inunda cada temporada de lluvias

Cada temporada de lluvias, colonias enteras enfrentan afectaciones que alteran la rutina y ponen a prueba la movilidad en la ciudad

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El doctor Héctor Zagal explicó en entrevista a Infobae por qué la capital mexicana sufre de tan frecuentes anegaciones
La enorme cantidad de basura es una causa de las inundaciones en la CDMX. Crédito: CUARTOSCURO

Las consecuencias de las lluvias en la Ciudad de México se agravan cada año por un problema que tiene solución desde las propias calles: la acumulación de basura en la vía pública.

La obstrucción de coladeras y drenajes causada por residuos sólidos no solo afecta la movilidad urbana, sino que también pone en riesgo el patrimonio y la seguridad de miles de familias.

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Las rutas del agua: cómo la basura bloquea la ciudad

Durante la temporada de lluvias, los sistemas pluviales y de drenaje enfrentan una sobrecarga provocada principalmente por el mal manejo de residuos.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cerca de ocho de cada 10 inundaciones en zonas urbanas están asociadas a la presencia de basura en drenajes y cuerpos de agua.

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Estos residuos no solo incluyen objetos pequeños como bolsas y botellas, sino también artículos voluminosos como colchones, refrigeradores y hasta vehículos.

El problema inicia desde el momento en que los residuos no son recolectados o se depositan incorrectamente.

La basura arrojada en las calles termina inevitablemente en las alcantarillas, desde donde pasa a los canales y ríos, reduciendo drásticamente la capacidad de conducción del agua.

Las lluvias arrastran estos desechos hacia las alcantarillas, donde se acumulan con hojas, lodo y otros materiales, formando obstrucciones difíciles de retirar.

Cuando la lluvia es intensa, el líquido no encuentra salida, se acumula y genera encharcamientos o desbordamientos que afectan a viviendas, comercios y vías de tránsito.

El doctor Héctor Zagal explicó en entrevista a Infobae por qué la capital mexicana sufre de tan frecuentes anegaciones
La basura que tiras en la calle es la razón por la que tu colonia se inunda cada temporada de lluvias. Crédito: CUARTOSCURO

Cifras que reflejan el impacto de los residuos

En lo que va del año, la Conagua ha extraído más de 115 toneladas de basura solo en las plantas de bombeo del Valle de México.

En jornadas de limpieza, la cantidad de desechos sólidos retirados de ríos y presas superó las 1,500 toneladas.

Estas acciones buscan liberar la infraestructura hidráulica, pero no resuelven el origen del problema: la disposición irresponsable de residuos.

A nivel nacional, la Comisión ha realizado operativos de limpieza y desazolve en estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco y Guerrero, interviniendo en pozos y ductos para proteger a la población.

Sin embargo, el esfuerzo institucional es insuficiente si la ciudadanía continúa arrojando basura en la vía pública.

Trabajadores de la demarcación y de protección civil trabajan en el desazolve de las tuberias y hogares. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
Trabajadores de la demarcación y de protección civil trabajan en el desazolve de las tuberias y hogares. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Prevenir está en tus manos

Las autoridades mantienen operativos permanentes de limpieza y desazolve en diferentes puntos del país, especialmente en la zona metropolitana del Valle de México.

No obstante, la participación ciudadana es fundamental para mitigar las emergencias. Adoptar prácticas sencillas puede marcar una diferencia significativa:

  • No tirar basura en la vía pública.
  • No arrojar residuos grasos en las coladeras.
  • Mantener limpias las áreas cercanas a viviendas y comercios.
  • Reportar coladeras obstruidas.
  • Participar en jornadas comunitarias de limpieza.
  • Adoptar hábitos responsables en el manejo de residuos.
  • Exigir una recolección eficiente de basura por parte de los municipios.

Estas acciones, promovidas reiteradamente por la Conagua, contribuyen a que el sistema pluvial funcione adecuadamente durante las lluvias.

Asimismo, las autoridades subrayan que únicamente una gestión eficiente de los desechos sólidos por parte de los municipios puede impedir que los residuos terminen en los sistemas de drenaje, agravando el problema durante la temporada de lluvias.

El mal manejo de la basura no solo deriva en inundaciones; también implica destinar recursos humanos y económicos del gobierno a la remoción de toneladas de desechos, recursos que podrían aprovecharse en otros ámbitos si la población depositara sus residuos de forma adecuada.

Prevenir está en manos de todos. Acciones como mantener limpias las aceras, reportar coladeras tapadas y participar en la limpieza comunitaria disminuyen el riesgo de inundaciones y refuerzan la seguridad y bienestar de la comunidad.

Cuando la responsabilidad individual se suma a la exigencia de servicios municipales eficientes, el entorno urbano se fortalece.

Solo mediante hábitos responsables y una correcta gestión de los residuos es posible reducir el impacto de las lluvias sobre la ciudad.

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