Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Cesar Montes salió lesionado de la liga rusa. REUTERS/Henry Romero

Las alarmas se volvieron a activar en la Selección Mexicana la mañana de este viernes 1 de mayo, cuando el Lokomotiv de Moscú de Cesar Montes disputó su partido frente al Dynamo de Moscú de Luis Chávez, correspondiente a la jornada 28 de la Liga Premier Rusa.

Ambos mexicanos arrancaron de titulares el compromiso, sin embargo, fue al minuto 22 que Montes tuvo que salir de cambio debido a una molestia física.

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Apenas dos minutos después de la salida del zaguero mexicano, el Dynamo de Moscú se adelantó gracias a un gol del lateral izquierdo uruguayo Nicolás Marichal.

Cuál es la gravedad de la lesión

Hasta el momento, no se ha revelado con exactitud la gravedad de la lesión, ni se ha dado ningún diagnostico oficial.

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Sin embargo, es importante mencionar que en marzo de 2026, Montes ya experimentó una molestia similar en la rodilla izquierda que lo obligó a abandonar un partido, aunque logró recuperarse en poco tiempo para la Fecha FIFA.

Por lo mismo, se cree que pudo haber recaído en esa misma situación, aunque los primeros reportes indicarían que no se trata de algo alarmante que lo pueda dejar fuera de la Copa del Mundo 2026.

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A lo largo de la temporada 25/26, Montes acumuló 26 partidos como titular de los 28 posibles, registró cuatro goles y una asistencia, consolidándose como pieza clave en la defensa del equipo ruso.

No se espera que Cesar Montes se pierda el Mundial. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los mexicanos que ya se encuentran recuperados tras lesión

Luis Chávez : El mediocampista del Dinamo Moscú es la mejor noticia para el “Vasco” Aguirre. Tras 9 meses fuera por una rotura de ligamentos, ya regresó a la titularidad el 26 de abril de 2026 y se reporta al 100% físicamente.

Alexis Vega : Se ha reintegrado por completo con el Toluca tras superar una lesión muscular y ya suma minutos competitivos.

Santiago Giménez: El delantero ya entrena al parejo y ha tenido participaciones recientes, aunque los reportes indican que su principal reto ahora es recuperar el ritmo goleador tras su operación de tobillo.

Rodrigo Huescas y Edson Álvarez buscan subirse de último momento

Faltando menos de 50 días para la inauguración del Mundial, Edson Álvarez y Rodrigo Huescas atravesaron situaciones críticas, aunque renovaron sus esperanzas después de reincorporarse recientemente a los entrenamientos.

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Álvarez, el capitán de la Selección Mexicana, está acelerando su proceso tras una cirugía en el tobillo izquierdo realizada en febrero de 2026.

Se perdió la Fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica para enfocarse en su rehabilitación en México y Turquía y parece ya estar listo.

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Por su parte Huescas, lucha contra el tiempo tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha en octubre de 2025.

Aunque inicialmente se temía que se perdiera el Mundial, su evolución ha sido favorable. Sin embargo, reportes indican que aún le faltan semanas para realizar trabajo con balón de alta intensidad.

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El lateral mexicano ya prepara su regreso al futbol tras su grave lesión. (Ig:@rodrigohuescas18)