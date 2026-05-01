David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

David Benavidez subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB de peso crucero (Infobae México | Jesús Avilés)

David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar la cartelera de box en mayo. El Monstruo Mexicano subió de semipesado a crucero para retar al sinaloense por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pelea promete ser un verdadero espectáculo entre dos guerreros aztecas que están dentro de la élite del boxeo. El atractivo del combate no solo se centra en la disputa de los cinturones, sino también en el legado de cada uno, ya que el victorioso podría convertirse en la próxima cara del boxeo mexicano.

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David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)

Dónde y a qué hora ver en vivo la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez

La pelea entre David Benavidez y Zurdo Ramírez de este 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, se podrá ver por televisión abierta en Azteca 7 y en TV de paga por ESPN, además, también se podrá sintonizar por plataformas de streaming como Disney +. Aunque la cartelera está programada para iniciar a las 18:00 horas, se espera que el combate sea a las 22:00 horas.

Día: sábado 2 de mayo de 2026

Hora: 22:00 horas (aproximadamente), tiempo del centro de México.

Sede: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Cartelera completa

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Gilberto Ramírez vs. David Benavidez por los títulos mundiales AMB y OMB de peso crucero José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía por el título mundial AMB de peso supermedio Óscar Duarte vs. Ángel Fierro en peso superligero Isaac Lucero vs. Ismael Flores en peso superwelter

David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)

¿Cómo llegan Benavidez y Zurdo Ramírez al combate por los títulos mundiales?

El Bandera Roja se presentó en Riad, Arabia Saudita, el 22 de noviembre de 2025, donde derrotó de manera contundente a Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto. Con ese triunfo, conservó sus títulos mundiales de peso semipesado y sumó un registro impecable de 31 victorias (25 por nocaut), sin conocer la derrota ni el empate.

Por su parte, el boxeador de Mazatlán afronta este reto tras imponerse en su más reciente presentación ante Yuniel Dorticós, combate disputado el 28 de junio de 2025. Frente a la exigencia que planteó el púgil cubano, Ramírez se alzó con la victoria por decisión unánime con tarjetas de 115-112, 115-112 y 117-110.

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Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

Benavidez y Ramírez: sólidos campeones mexicanos

Benavidez se ha convertido en un pugilista destacado de la actualidad. Además ostentar el campeonato del mundo del Consejo Mundial de Boxeo de las 175 libras, se ubica dentro del top 10 de mejores peleadores según la prestigiosa revista The Ring. Su carrera se encuentra en ascenso y buscará conseguir títulos en una tercera división diferente.

Con 34 años de edad, Zurdo se ha convertido en uno de los campeones mexicanos más sólidos de la actualidad. Además de ser campeón unificado de la AMB y OMB en peso crucero, cuenta con un récord casi impecable de 48 victorias (30 por las vía del nocaut), cero empates y una sola derrota que fue ante Dmitry Bivol.

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