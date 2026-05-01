México Deportes

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

El Monstruo Mexicano subirá a peso crucero para tratar de conquistar una tercera división distinta

Guardar
David Benavidez subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB de peso crucero (Infobae México | Jesús Avilés)
David Benavidez subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB de peso crucero (Infobae México | Jesús Avilés)

David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar la cartelera de box en mayo. El Monstruo Mexicano subió de semipesado a crucero para retar al sinaloense por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pelea promete ser un verdadero espectáculo entre dos guerreros aztecas que están dentro de la élite del boxeo. El atractivo del combate no solo se centra en la disputa de los cinturones, sino también en el legado de cada uno, ya que el victorioso podría convertirse en la próxima cara del boxeo mexicano.

PUBLICIDAD

David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)
David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)

Dónde y a qué hora ver en vivo la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez

La pelea entre David Benavidez y Zurdo Ramírez de este 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, se podrá ver por televisión abierta en Azteca 7 y en TV de paga por ESPN, además, también se podrá sintonizar por plataformas de streaming como Disney +. Aunque la cartelera está programada para iniciar a las 18:00 horas, se espera que el combate sea a las 22:00 horas.

  • Día: sábado 2 de mayo de 2026
  • Hora: 22:00 horas (aproximadamente), tiempo del centro de México.
  • Sede: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Cartelera completa

PUBLICIDAD

  1. Gilberto Ramírez vs. David Benavidez por los títulos mundiales AMB y OMB de peso crucero
  2. José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía por el título mundial AMB de peso supermedio
  3. Óscar Duarte vs. Ángel Fierro en peso superligero
  4. Isaac Lucero vs. Ismael Flores en peso superwelter
David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)
David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)

¿Cómo llegan Benavidez y Zurdo Ramírez al combate por los títulos mundiales?

El Bandera Roja se presentó en Riad, Arabia Saudita, el 22 de noviembre de 2025, donde derrotó de manera contundente a Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto. Con ese triunfo, conservó sus títulos mundiales de peso semipesado y sumó un registro impecable de 31 victorias (25 por nocaut), sin conocer la derrota ni el empate.

Por su parte, el boxeador de Mazatlán afronta este reto tras imponerse en su más reciente presentación ante Yuniel Dorticós, combate disputado el 28 de junio de 2025. Frente a la exigencia que planteó el púgil cubano, Ramírez se alzó con la victoria por decisión unánime con tarjetas de 115-112, 115-112 y 117-110.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

Benavidez y Ramírez: sólidos campeones mexicanos

Benavidez se ha convertido en un pugilista destacado de la actualidad. Además ostentar el campeonato del mundo del Consejo Mundial de Boxeo de las 175 libras, se ubica dentro del top 10 de mejores peleadores según la prestigiosa revista The Ring. Su carrera se encuentra en ascenso y buscará conseguir títulos en una tercera división diferente.

Con 34 años de edad, Zurdo se ha convertido en uno de los campeones mexicanos más sólidos de la actualidad. Además de ser campeón unificado de la AMB y OMB en peso crucero, cuenta con un récord casi impecable de 48 victorias (30 por las vía del nocaut), cero empates y una sola derrota que fue ante Dmitry Bivol.

Temas Relacionados

David BenavidezZurdo RamírezGilberto RamírezBoxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

El defensa mexicano tuvo que salir de cambio en por una molestia en el duelo entre Lokomotiv de Moscú y Dynamo donde milita Luis Chávez

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

El Club Universidad Nacional celebrará con la afición universitaria una temporada inolvidable que revive el espíritu auriazul

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

La luchadora explicó su salida y habló sobre un posible futuro internacional en la WWE

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”

La leyenda del boxeo mexicano está convencido de que la tendencia en contra del peleador azteca no está bien fundamentada

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”

Benavidez hace de menos el duelo entre Canelo y Mbilli: “¿Quién quiere ver eso?”

Cuestionamientos sobre el nivel de espectáculo dominan la agenda boxística antes del esperado combate en Arabia Saudita

Benavidez hace de menos el duelo entre Canelo y Mbilli: “¿Quién quiere ver eso?”
MÁS NOTICIAS

NARCO

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

Hallan siete cuerpos en Aguascalientes: habrían sido secuestrados y asesinados en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

Es un hecho, liberarán más boletos para conciertos de BTS en México: fecha, hora y detalles de la venta

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

Gustavo Adolfo Infante llama a Javier Ceriani “cerdo, asqueroso homosexual” y en redes lo cancelan

DEPORTES

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”

Benavidez hace de menos el duelo entre Canelo y Mbilli: “¿Quién quiere ver eso?”