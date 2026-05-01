Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

El documental se estrenará en más de 120 salas, mostrando desde dentro la vida en la Cantera y el liderazgo de Efraín Juárez y Keylor Navas. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Las emociones que se han vivido en Pumas durante el Clausura 2026 no tienen comparación. Tras una temporada que rompió récords y devolvió la esperanza a la afición universitaria, el club dará un paso más: estrenará en cines la película Puma desde la cuna.

El proyecto documental invitará a conocer de cerca el esfuerzo, la pasión y la vida diaria dentro de la Cantera durante este torneo.

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La película "Puma desde la cuna" mostrará la campaña histórica de Pumas en el Clausura 2026, capturando el espíritu y la pasión universitaria. (X/ @PumasMX)

El largometraje, promete capturar el ambiente único de una campaña histórica. No sólo se enfocará en el primer equipo, sino que también dará voz al plantel femenil, las fuerzas básicas y todos los protagonistas que hicieron posible el mejor torneo corto en la historia del club.

Un torneo histórico: cifras y récords inéditos

El Clausura 2026 quedará grabado en la memoria de la comunidad auriazul. Por primera vez, Pumas superó la barrera de los 35 puntos y se adueñó con autoridad del liderato general, mostrando un nivel de regularidad pocas veces visto.

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36 puntos : Marca nunca antes alcanzada por el club en torneos cortos.

10 victorias, 6 empates y solo 1 derrota , frente a Toluca.

Invicto como visitante durante toda la fase regular.

34 goles , que consolidaron a Pumas como la mejor ofensiva de la temporada.

Diferencia de goles de +17 que selló el primer puesto sobre Chivas.

Celebración en equipo: El plantel vivió la confirmación del liderato con alegría, entre abrazos y el Goya, en el autobús tras la última jornada.

Pumas sorprendió a todos al arrebatarle el liderato general de la tabla a Chivas en la última jornada. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

De esta manera, la solidez mostrada durante el torneo alimentaron la ilusión de la afición y pusieron a Pumas en el centro de todas las miradas rumbo a la Liguilla.

Efraín Juárez y Keylor Navas como los líderes de una campaña perfecta

Puma desde la cuna ofrecerá una mirada inédita cómo se construye la identidad azul y oro dentro y fuera de la cancha.

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Efraín Juárez : Arquitecto del éxito, responsable del cambio de mentalidad y la nueva metodología de trabajo.

Keylor Navas : Seguridad bajo los tres postes, liderazgo en momentos clave y motivación constante para el grupo.

Robert Morales, Uriel Antuna y Memote Martínez : Goleadores y motores ofensivos.

Fuerzas básicas y equipo femenil: Reflejo del trabajo integral del club y del valor de la cantera universitaria.

Efraín Juárez figura como arquitecto del éxito puma, implementando una nueva mentalidad y metodología dentro del club. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el liderazgo de Efraín Juárez y la presencia de referentes internacionales como Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla y Guillermo Martínez marcan la diferencia en un plantel que mezcla experiencia y juventud.

Estreno, festejo y conexión con la afición

El estreno de Puma desde la cuna anticipa representar más que un homenaje deportivo: es la oportunidad de compartir con los seguidores el lado humano que sostiene cada logro.

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Proyección exclusiva : más de 120 salas previstas para el lanzamiento.

Festejo inolvidable: El plantel celebró su liderato y récord de puntos con unión y alegría que se convirtieron en símbolo de la temporada.

Pumas festejó su liderato en el Clausura 2026 con una emotiva postal publicada en sus redes. (Pumas)

Este largometraje será testimonio de una etapa dorada para el club, y promete dejar una huella tan profunda como la campaña que lo inspiró.