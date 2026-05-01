Es un hecho, liberarán más boletos para conciertos de BTS en México: fecha, hora y detalles de la venta

Después de meses de enorme expectativa y diversas controversias contra la boletera, miles de ARMYS tienen hoy una nueva oportunidad de asistir al esperado encuentro con los íconos del K-Pop. (Jovani Pérez/Infobae)

La espera terminó para las ARMYS. Luego de semanas de incertidumbre y alta demanda, se confirmó la liberación de un número muy limitado de boletos para los esperados conciertos del ARIRANG WORLD TOUR de BTS en la Ciudad de México.

La noticia representa una nueva oportunidad para quienes no lograron obtener entradas en la venta inicial, en medio de una expectativa histórica y tras la polémica por la saturación de la boletera.

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El anuncio de la liberación de boletos representa una segunda oportunidad para miles de ARMYS en México. REUTERS/Issei Kato

La venta especial se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster a partir de las 14:00 horas, con la fila virtual disponible desde las 13:30. Los precios y el límite de compra por persona se mantienen igual que en la venta inicial, por lo que se recomienda a los fans estar atentos y preparados para acceder a la plataforma con anticipación.

¿Por qué y cómo se liberan estos boletos?

La dinámica de liberación de boletos se da por varias razones vinculadas a la logística de grandes espectáculos, especialmente aquellos con alta demanda internacional:

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Ajustes de producción : Cambios en el montaje del escenario o áreas disponibles pueden permitir la venta de nuevos espacios.

Cancelaciones por incumplimiento : Entradas adquiridas de manera irregular o que no cumplieron con las reglas de compra son anuladas y puestas de nuevo a la venta.

Revisión constante: Los organizadores monitorean la ocupación y, si es posible, habilitan localidades adicionales días u horas antes del evento.

La dinámica de liberación responde a ajustes de producción, cancelaciones de compras irregulares y revisión de ocupación de espacios. (Instagram/ @ocesa_kpop)

Esta estrategia busca garantizar que la mayor cantidad de boletos llegue a manos de verdaderos fans y no de compradores irregulares o revendedores.

Así será la venta: horarios, precios y recomendaciones

El proceso para adquirir estos boletos seguirá reglas muy claras y estará sujeto a disponibilidad inmediata:

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Fecha y hora : La venta será el 2 de mayo a las 14:00 horas.

Fila virtual : Se abrirá desde las 13:30 en Ticketmaster; se recomienda ingresar antes para tener mayor oportunidad.

Precios : Se mantienen iguales a la venta original. El mapa de secciones y precios está disponible en el sitio web oficial.

Límite: Máximo 4 boletos por persona y por fecha.

La Profeco intervino en el proceso de venta de boletos de BTS para exigir transparencia y protección al consumidor. (Ticketmaster)

Dado que la demanda supera ampliamente la oferta, es fundamental que las ARMYS estén listas y conectadas al portal con antelación.

Contexto: polémica y alta demanda

La venta de boletos para BTS ha estado marcada por una demanda sin precedentes y diversas controversias:

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Saturación digital : Más de dos millones de usuarios intentaron comprar entradas en la venta original, colapsando la plataforma.

Transparencia y vigilancia : La Profeco intervino para exigir procesos más claros y proteger a los consumidores.

Nuevas regulaciones: Ahora se exige informar con anticipación sobre precios, ubicación, condiciones y procedimientos.

Más de dos millones de fans intentaron comprar entradas en la primera venta, superando la capacidad digital de la boletera. (Gemini)

De esta manera, el anuncio de la liberación de boletos es, sin duda, una segunda oportunidad para muchos, y un nuevo capítulo en la historia del K-Pop en México.