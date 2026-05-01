Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los spoilers y filtraciones en redes sociales anticipan que el equipo azul habría ganado el Juego de la Salvación este 1 de mayo en Exatlón México, lo que les otorga la inmunidad colectiva y deja a los rojos en riesgo de eliminación rumbo a la final.

Durante la semana 31, los azules mantienen una racha positiva en las pruebas clave. Versiones que circulan entre insiders y seguidores sostienen que el triunfo azul en el Juego de la Salvación evitaría que uno de sus integrantes enfrente el duelo de eliminación el próximo domingo.

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Los rumores sugieren que los azules ganan la salvación este viernes 1 de mayo, aunque la palabra final la tiene el episodio en vivo.

El formato implica que el equipo perdedor debe nominar a uno de sus miembros, quien se juega su lugar en la competencia.

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La dinámica del viernes define la estrategia del resto de la semana y puede modificar la motivación de los equipos para los circuitos decisivos.

El acceso a la Villa 360 y la victoria en el juego de inmunidad se consideran factores determinantes para encarar con ventaja la etapa final del reality.

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En las jornadas previas, los rojos lograron victorias importantes que los colocaron como favoritos para la Villa 360, aunque las filtraciones más recientes insisten en que los azules dominan los momentos cruciales.

A pesar de las expectativas generadas por el repunte escarlata, la inmunidad colectiva azul pondría a los rojos en la antesala de una posible eliminación.

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Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Equipo azul:

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Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos: 20:00 horas