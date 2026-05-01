Adiós onda de calor, el Frente Frío 48 causará las primeras lluvias de mayo en México

Prevén fuertes lluvias con granizo. Crédito: Cuartoscuro.

El inicio de mayo trae para México una combinación de fenómenos meteorológicos que alterarán el clima habitual con la entrad del Frente Frío 48.

Sin embargo, el calor y lluvias abundantes convergerán en buena parte del país durante la primera quincena.

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Este periodo será clave para el incremento de las precipitaciones, especialmente en regiones del noreste, centro y sur, donde se espera que las lluvias aporten frescura y pongan fin a la reciente ola de calor.

El adiós al calor extremo: frentes fríos y descenso de temperatura

Durante los primeros días de mayo, la presencia de el Frente Frío 48 y su masa polar provocará tormentas, granizo, vientos intensos y un descenso notable de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste.

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El ambiente se tornará fresco en estas zonas, mientras que en el Pacífico las temperaturas elevadas persistirán.

Entre el 1 y el 7 de mayo, se anticipan anomalías térmicas negativas en estados del norte como Sonora y Tamaulipas, con descensos de hasta seis grados centígrados respecto a lo habitual.

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Las masas polares y la humedad tropical favorecerán el aumento de lluvias y limitarán la duración de nuevos episodios de calor extremo.

@conagua_clima

Temporada de tormentas: estados con mayor riesgo y posibles ciclones

La transición hacia la temporada de lluvias se consolidará a mitad de mes, cuando se prevé el fortalecimiento de las precipitaciones debido a los últimos frentes fríos y el aporte de humedad del Pacífico.

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En este contexto, podría surgir el primer ciclón tropical de la temporada frente a las costas comprendidas entre Chiapas y Jalisco, un fenómeno que intensificaría las lluvias en la mitad centro-sur del país.

Los estados con mayor acumulación pluvial serán:

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Tabasco ,

Chiapas ,

Veracruz ,

Oaxaca ,

Puebla ,

Tlaxcala ,

Guerrero ,

Morelos ,

Estado de México ,

Ciudad de México ,

Hidalgo ,

Coahuila y

En Nuevo León se esperan entre 50 y 75 milímetros, con máximos aislados de hasta 150 milímetros en zonas serranas.

Se prevé que hayan lluvias con granizo en diferentes regiones del país. |Crédito: Cuartoscuro

Por su parte, las regiones del noroeste y occidente afrontarán precipitaciones menores, propias de la temporada, con tendencia a aumentar hacia finales de mes.

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El mes de mayo marcará un cambio en la dinámica atmosférica de México, con un aumento progresivo de lluvias y una reducción en la intensidad del calor.

Frente a la posible formación de un ciclón en el Pacífico y la alternancia de frentes fríos, la población debe prepararse para variaciones térmicas y precipitaciones más frecuentes, especialmente en el centro y sur del territorio nacional.

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En Nuevo León se espera que caigan lluvias de entre 50 y 75 milímetros (México). EFE/ Miguel Sierra.

Ante este escenario de lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los pronósticos oficiales y tomar precauciones para evitar riesgos por inundaciones o deslaves en zonas vulnerables.

Es fundamental revisar techos y desagües, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y circular con precaución durante tormentas, así como estar atentos a posibles alertas sobre la formación de ciclones en el Pacífico.

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