Adiós onda de calor, el Frente Frío 48 causará las primeras lluvias de mayo en México

El inicio de mayo trae para México una combinación de fenómenos meteorológicos que alterarán el clima habitual con la entrad del Frente Frío 48.
Sin embargo, el calor y lluvias abundantes convergerán en buena parte del país durante la primera quincena.
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Este periodo será clave para el incremento de las precipitaciones, especialmente en regiones del noreste, centro y sur, donde se espera que las lluvias aporten frescura y pongan fin a la reciente ola de calor.
El adiós al calor extremo: frentes fríos y descenso de temperatura
Durante los primeros días de mayo, la presencia de el Frente Frío 48 y su masa polar provocará tormentas, granizo, vientos intensos y un descenso notable de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste.
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El ambiente se tornará fresco en estas zonas, mientras que en el Pacífico las temperaturas elevadas persistirán.
Entre el 1 y el 7 de mayo, se anticipan anomalías térmicas negativas en estados del norte como Sonora y Tamaulipas, con descensos de hasta seis grados centígrados respecto a lo habitual.
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Las masas polares y la humedad tropical favorecerán el aumento de lluvias y limitarán la duración de nuevos episodios de calor extremo.
@conagua_clima
Temporada de tormentas: estados con mayor riesgo y posibles ciclones
La transición hacia la temporada de lluvias se consolidará a mitad de mes, cuando se prevé el fortalecimiento de las precipitaciones debido a los últimos frentes fríos y el aporte de humedad del Pacífico.
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En este contexto, podría surgir el primer ciclón tropical de la temporada frente a las costas comprendidas entre Chiapas y Jalisco, un fenómeno que intensificaría las lluvias en la mitad centro-sur del país.
Los estados con mayor acumulación pluvial serán:
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- Tabasco,
- Chiapas,
- Veracruz,
- Oaxaca,
- Puebla,
- Tlaxcala,
- Guerrero,
- Morelos,
- Estado de México,
- Ciudad de México,
- Hidalgo,
- Coahuila y
En Nuevo León se esperan entre 50 y 75 milímetros, con máximos aislados de hasta 150 milímetros en zonas serranas.
Por su parte, las regiones del noroeste y occidente afrontarán precipitaciones menores, propias de la temporada, con tendencia a aumentar hacia finales de mes.
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El mes de mayo marcará un cambio en la dinámica atmosférica de México, con un aumento progresivo de lluvias y una reducción en la intensidad del calor.
Frente a la posible formación de un ciclón en el Pacífico y la alternancia de frentes fríos, la población debe prepararse para variaciones térmicas y precipitaciones más frecuentes, especialmente en el centro y sur del territorio nacional.
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Ante este escenario de lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los pronósticos oficiales y tomar precauciones para evitar riesgos por inundaciones o deslaves en zonas vulnerables.
Es fundamental revisar techos y desagües, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y circular con precaución durante tormentas, así como estar atentos a posibles alertas sobre la formación de ciclones en el Pacífico.
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