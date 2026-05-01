“¡Ahí les va!”: Durante ceremonia militar se les cae escenografía a Delfina Gómez y mandos

Delfina Gómez y mandos militares viven bochornoso momento por la caída de la escenografía durante una ceremonia de protesta. (Crédito: redes sociales)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, junto a mandos militares sufrieron un aparatoso accidente durante la ceremonia de toma de protesta de los nuevos comandantes de la 37/a Zona Militar y la 1/a Zona Aérea Militar con sede en Zumpango.

El momento se produjo cuando iniciaba la ceremonia y se leía parte de la trayectoria del general piloto aviador de Estado Mayor, Raúl Martínez Montiel, quien asumió este jueves el cargo como comandante de la Primera Zona Aérea Militar.

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La escenografía que se encontraba a espaldas de la gobernadora y los mandos militares cayó por los fuertes vientos que estropearon parte de la ceremonia, tras el incidente, quienes encabezaban el evento se recorrieron hacia enfrente con la finalidad de evitar alguna lesión en caso de que la escena se repitiera.

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