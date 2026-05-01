Conapesca anuncia la prohibición de pesca en el Océano Pacífico: estas son las especies que no se pueden capturar

Las medidas se tomaron con base en las opiniones técnicas que emitió el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

A partir de este primero de mayo once especies acuáticas ingresan en periodo de veda en aguas federales mexicanas, mientras otras dos especies comienzan su etapa de aprovechamiento, de acuerdo con información difundida este martes por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

La medida busca proteger recursos pesqueros en distintos estados y cuerpos de agua del país, en cumplimiento de las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

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Entre las restricciones más prolongadas figura la veda del caracol rosa, que se extiende hasta el 30 de noviembre en el Banco Chinchorro y diversas zonas de Quintana Roo.

Las limitaciones aplican en fechas y regiones específicas: por ejemplo, el currículum de pesca para la jaiba abarca del primero de mayo al 9 de julio en los litorales de Sonora y Sinaloa. En contraste, el bagre del Lago de Chapala quedará protegido entre el primero de mayo y el 31 de agosto en los estados de Jalisco y Michoacán.

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Conapesca decreta veda temporal para la captura de tiburones y rayas en el Océano Pacífico, del 1 de mayo al 31 de julio, para proteger estas especies.

La lista de especies sujetas a veda incluye además al caracol, la curvina golfina, la langosta, la liseta, tiburones y rayas del Océano Pacífico, tiburones del Golfo de México y Mar Caribe, la raya y la tilapia, según precisó la Conapesca en el comunicado publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La prohibición para la pesca de tilapia regirá en la Laguna de Amela, Colima, y en la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo” hasta finales de julio.

“Comienza el periodo de veda de tiburones y rayas en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico. No se podrán capturar tiburones y rayas del Océano Pacífico. Desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 31 de julio, en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico”, así lo manifestó la Conapesca a través de redes sociales.

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Dos especies con periodo de aprovechamiento: almeja generosa y charal

Mientras avanzan estas restricciones, desde el primero de mayo de 2026, dos especies cuentan con permiso para su captura: la almeja generosa podrá pescarse en Bahía Magdalena, en Baja California Sur, hasta el 9 de febrero de 2027; el charal tendrá temporada de aprovechamiento en el lago de Chapala hasta el 28 de febrero de 2027, con excepción de las áreas denominadas “ranchos charaleros”.

La veda y los permisos buscan regular actividades pesqueras para favorecer la recuperación de poblaciones y garantizar su permanencia a mediano plazo. Cada restricción obedece a rangos temporales precisos y aplica sobre áreas delimitadas, ya sea en costas, lagunas, presas, ríos o en el mar territorial correspondiente.

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La veda del bagre en Chapala entrará en vigor desde las 00:00 horas del primero de mayo hasta las 24:00 horas del 31 de agosto, mientras la del caracol y la langosta se prolongará hasta el 31 de octubre en partes del litoral de Quintana Roo y de la península de Baja California respectivamente. Las tallas, artes y métodos de pesca aprobados y la duración de los permisos responden a la evaluación hecha por IMIPAS.

Conapesca insta a denunciar ante pesca ilegal

La Conapesca mantiene abierto el número telefónico 669 915 6913 para recibir denuncias sobre pesca ilegal o malas prácticas. El servicio opera las 24 horas, los 365 días del año.

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Las autoridades reiteran que estas restricciones y autorizaciones buscan conservar poblaciones pesqueras y sostener la actividad a largo plazo.

El cumplimiento de las vedas y la denuncia ciudadana ante irregularidades forman parte de la estrategia de vigilancia del sector.

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