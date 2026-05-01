México Deportes

Naoya Inoue vs Junto Nakatani: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo desde México por todos los campeonatos mundiales de peso gallo

Los dos mejores pugilistas de Japón se medirán por los cuatro cinturones

Guardar
Inoue y Nakatani se enfrentarán en Japón por el campeonato indiscutido super gallo (REUTERS)
Inoue y Nakatani se enfrentarán en Japón por el campeonato indiscutido super gallo (REUTERS)

Naoya Inoue y Junto Nakatani serán los encargados de protagonizar las funciones de box en Japón de este fin de semana. El Tokyo Dome reunirá a los dos mejores peleadores de Japón para competir por el campeonato indiscutido supergallo.

El choque entre ambos se presenta como una confrontación directa entre la consolidación de una leyenda y la ambición de un aspirante en pleno ascenso. Inoue encarna la experiencia y la eficiencia de quien ha probado su valía bajo presión, mientras que Nakatani simboliza el ímpetu de quien aspira a establecer un nuevo orden en la disciplina.

PUBLICIDAD

Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue celebrates with the belts after winning his fight against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed
Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue celebrates with the belts after winning his fight against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed

Dónde ver Inoue vs Nakatani en VIVO desde México

La pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani por el campeonato indiscutido supergallo se podrá ver desde México por DAZN o Disney + a las 4:10 horas (tiempo del centro de México)

  • Día: sábado 2 de mayo de 2026.
  • Hora: 04:15 horas aproximadamente (tiempo del centro de México).
  • Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón.
  • Transmisión: DAZN / Disney+.

Cartelera completa

PUBLICIDAD

  • Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, 12 rounds, por el campeonato indiscutible de peso supergallo de Inoue
  • Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka, 12 rounds, por el título peso gallo CMB de Inoue
  • Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka, 10 rounds, mosca
  • Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe, 10 rounds, pluma
  • Sora Tanaka vs. Jin Sasaki, 10 rounds, welter
  • Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki, 10 rounds, supermediano
  • Yoshiki Takei vs. DeKang Wang, 8 rounds, supergallo
Naoya Inoue derrotó a David Picasso por decisión unánime (REUTERS)
Naoya Inoue derrotó a David Picasso por decisión unánime (REUTERS)

¿Cómo llegan para el combate indiscutido supergallo?

El desenlace de Inoue vs. Nakatani en el Tokyo Dome promete alterar el panorama del boxeo internacional. La cita reúne a dos campeones invictos en el punto más alto de sus carreras, lo que ha provocado una expectación difícil de igualar. Las miradas del mundo estarán puestas en el ring japonés, conscientes de que el resultado puede redefinir jerarquías y abrir una nueva era en la división supergallo.

El combate ha sido calificado por diversos especialistas como uno de los más trascendentes de la época reciente. Naoya Inoue llega respaldado por una trayectoria de dominio absoluto: campeón en cuatro categorías, dueño indiscutible del supergallo y referencia indiscutible del boxeo japonés. Su capacidad para resolver peleas con potencia y precisión le ha ganado un respeto global, especialmente tras su memorable actuación en el propio Tokyo Dome en 2024, donde remontó una pelea que parecía perdida.

Temas Relacionados

Naoya InoueJunto NakataniBoxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

El Monstruo Mexicano subirá a peso crucero para tratar de conquistar una tercera división distinta

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

El defensa mexicano tuvo que salir de cambio en por una molestia en el duelo entre Lokomotiv de Moscú y Dynamo donde milita Luis Chávez

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

El Club Universidad Nacional celebrará con la afición universitaria una temporada inolvidable que revive el espíritu auriazul

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

La luchadora explicó su salida y habló sobre un posible futuro internacional en la WWE

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”

La leyenda del boxeo mexicano está convencido de que la tendencia en contra del peleador azteca no está bien fundamentada

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”
MÁS NOTICIAS

NARCO

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

Hallan siete cuerpos en Aguascalientes: habrían sido secuestrados y asesinados en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

Es un hecho, liberarán más boletos para conciertos de BTS en México: fecha, hora y detalles de la venta

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

DEPORTES

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”