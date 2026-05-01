Naoya Inoue vs Junto Nakatani: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo desde México por todos los campeonatos mundiales de peso gallo

Inoue y Nakatani se enfrentarán en Japón por el campeonato indiscutido super gallo (REUTERS)

Naoya Inoue y Junto Nakatani serán los encargados de protagonizar las funciones de box en Japón de este fin de semana. El Tokyo Dome reunirá a los dos mejores peleadores de Japón para competir por el campeonato indiscutido supergallo.

El choque entre ambos se presenta como una confrontación directa entre la consolidación de una leyenda y la ambición de un aspirante en pleno ascenso. Inoue encarna la experiencia y la eficiencia de quien ha probado su valía bajo presión, mientras que Nakatani simboliza el ímpetu de quien aspira a establecer un nuevo orden en la disciplina.

PUBLICIDAD

Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue celebrates with the belts after winning his fight against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed

Dónde ver Inoue vs Nakatani en VIVO desde México

La pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani por el campeonato indiscutido supergallo se podrá ver desde México por DAZN o Disney + a las 4:10 horas (tiempo del centro de México)

Día: sábado 2 de mayo de 2026.

Hora: 04:15 horas aproximadamente (tiempo del centro de México).

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón.

Transmisión: DAZN / Disney+.

Cartelera completa

PUBLICIDAD

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani , 12 rounds, por el campeonato indiscutible de peso supergallo de Inoue

Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka, 12 rounds, por el título peso gallo CMB de Inoue

Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka, 10 rounds, mosca

Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe, 10 rounds, pluma

Sora Tanaka vs. Jin Sasaki, 10 rounds, welter

Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki, 10 rounds, supermediano

Yoshiki Takei vs. DeKang Wang, 8 rounds, supergallo

Naoya Inoue derrotó a David Picasso por decisión unánime (REUTERS)

¿Cómo llegan para el combate indiscutido supergallo?

El desenlace de Inoue vs. Nakatani en el Tokyo Dome promete alterar el panorama del boxeo internacional. La cita reúne a dos campeones invictos en el punto más alto de sus carreras, lo que ha provocado una expectación difícil de igualar. Las miradas del mundo estarán puestas en el ring japonés, conscientes de que el resultado puede redefinir jerarquías y abrir una nueva era en la división supergallo.

El combate ha sido calificado por diversos especialistas como uno de los más trascendentes de la época reciente. Naoya Inoue llega respaldado por una trayectoria de dominio absoluto: campeón en cuatro categorías, dueño indiscutible del supergallo y referencia indiscutible del boxeo japonés. Su capacidad para resolver peleas con potencia y precisión le ha ganado un respeto global, especialmente tras su memorable actuación en el propio Tokyo Dome en 2024, donde remontó una pelea que parecía perdida.

PUBLICIDAD