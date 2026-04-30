Investigadores advierten: ciertas frutas podrían aumentar el riesgo de cáncer de pulmón

Un estudio reciente cuestiona el papel tradicional de frutas, verduras y cereales integrales como sinónimo de dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio ha puesto en el centro de atención a los alimentos que tradicionalmente se consideran pilares de una dieta saludable.

Frutas, verduras y cereales integrales, recomendados durante generaciones como elementos protectores frente a diversas enfermedades, han sido objeto de un escrutinio renovado por parte de la comunidad médica.

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El interés se concentra ahora en los posibles efectos colaterales que podrían surgir a raíz de la exposición cotidiana a sustancias presentes en la agricultura moderna.

Estudio de USC señala una tendencia inesperada

El Centro Oncológico Integral USC Norris, adscrito a la Keck School of Medicine de la Universidad del Sur de California, ha divulgado hallazgos que sugieren una posible relación entre el alto consumo de frutas, verduras y cereales integrales y el incremento del riesgo de cáncer de pulmón en personas no fumadoras menores de 50 años.

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El análisis se centró en 187 pacientes diagnosticados antes de los 50 años, la mayoría sin antecedentes de consumo de tabaco.

Los participantes detallaron sus hábitos alimenticios y, de acuerdo con los resultados, su dieta superaba en calidad a la media nacional, alcanzando una puntuación de 65 en el Índice de Alimentación Saludable (HEI), frente a los 57 puntos promedio de la población general.

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¿Qué está detrás de la relación entre dieta saludable y cáncer de pulmón?

La hipótesis principal de los especialistas apunta a los pesticidas presentes en los productos agrícolas.

El equipo responsable del estudio estimó la exposición de los participantes a estos químicos utilizando datos de niveles residuales en alimentos, aunque no realizaron mediciones directas en sangre u orina.

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La presencia de pesticidas en frutas y verduras no orgánicas podría explicar la mayor incidencia de cáncer de pulmón observada entre jóvenes no fumadores, especialmente en mujeres que tienden a consumir más de estos alimentos.

El riesgo parece vincularse con una exposición prolongada a residuos químicos, situación que ya se ha documentado en trabajadores agrícolas sometidos a altos niveles de pesticidas y que presentan tasas superiores de enfermedades crónicas.

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Un dato relevante es que, pese a la reducción del tabaquismo desde la década de 1980 y la consiguiente disminución de la incidencia general de cáncer de pulmón en Estados Unidos, los casos en personas no fumadoras menores de 50 años han ido en aumento en los últimos años.

Nuevos hallazgos del Centro Oncológico Integral USC Norris advierten sobre una posible relación entre dietas ricas en frutas, verduras y cereales integrales y el riesgo de cáncer de pulmón en no fumadores menores de 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados del estudio y características de los casos analizados

Entre los hallazgos más destacados, los especialistas señalaron que los jóvenes analizados consumían en promedio 4,3 porciones diarias de verduras de hoja verde y legumbres, y 3,9 porciones de cereales integrales, cifras superiores al promedio nacional.

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Además, se observó que las mujeres participantes tendían a incluir una mayor cantidad de frutas en su dieta diaria que el resto de la población.

Los tumores detectados en este grupo presentaban diferencias biológicas respecto a los que suelen asociarse al consumo de tabaco, según estudios genómicos previos del mismo proyecto.

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Esto refuerza la teoría de la existencia de factores ambientales específicos que inciden en la aparición de cáncer de pulmón en adultos jóvenes.

Importancia de nuevas investigaciones y recomendaciones actuales

Los investigadores han subrayado la necesidad de realizar estudios adicionales que permitan medir de manera directa la presencia de pesticidas en el organismo y su relación con el desarrollo de cáncer.

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El objetivo es identificar factores ambientales modificables que puedan prevenir la aparición de la enfermedad en grupos no fumadores.

A pesar de los resultados, los expertos insisten en que una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales continúa siendo fundamental para la salud general.

La recomendación se orienta hacia la selección de productos de origen orgánico y la aplicación de técnicas de lavado riguroso para reducir la exposición a residuos químicos.

Especialistas señalan que los pesticidas en productos agrícolas podrían ser el factor vinculado al aumento de riesgo detectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben saber los consumidores ante estos hallazgos?

Los especialistas aconsejan mantener una dieta equilibrada y diversificada, priorizando alimentos con menor carga química y asegurando una correcta higiene antes del consumo.

La vigilancia sobre el origen de los alimentos y la moderación en la ingesta de aquellos con alta presencia de pesticidas pueden contribuir a disminuir riesgos.

El bienestar individual sigue dependiendo de decisiones informadas y de una supervisión constante de los avances científicos en materia de nutrición y salud pública.