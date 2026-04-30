México

Depresión superará al cáncer y males cardíacos en 2030: así evoluciona la crisis de salud mental

Este padecimiento no es solo un estado de ánimo, sino un fenómeno mental complejo y diverso

Guardar
Un adolescente se encuentra agachado en la esquina de un cuarto oscuro, cubriéndose el rostro con las manos, vestido con sudadera y pantalones.
La depresión se perfila para ser la enfermedad más común en 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una advertencia que marcaría un cambio en los temas de salud mental a nivel mundial: la depresión se proyectaba como la enfermedad más frecuente en el mundo para 2030, por encima de las afecciones cardíacas y el cáncer.

Ante esta predicción, la comunidad científica intensificó su búsqueda de soluciones para quienes sufren este trastorno, aunque el desafío persiste.

PUBLICIDAD

Hasta hoy, este padecimiento se aborda con psicoterapia, fármacos o la combinación de ambas opciones. A pesar de estos recursos, hallar el tratamiento idóneo sigue siendo una travesía complicada, llena de pruebas y errores, donde los síntomas pueden agravarse o aparecer resistencia a los medicamentos.

Un estudio reciente encabezado por universidades estadounidenses, como Stanford, Columbia y Yale, ha revelado una nueva forma de entender esta enfermedad mental, a través de imágenes cerebrales y técnicas de aprendizaje automático.

PUBLICIDAD

Ingrid Vargas Huicochea y Gabriel Gutiérrez Ospina, especialistas de la UNAM, coinciden en que este hallazgo representa una oportunidad para transformar los diagnósticos y la personalización de los tratamientos.

¿Cuáles son los seis biotipos de depresión?

Este análisis incluyó a 801 adultos con diagnóstico de depresión o ansiedad y 137 sin antecedentes de estos trastornos. Mediante resonancia magnética y pruebas de funcionamiento emocional y cognitivo, se distinguieron seis tipos diferentes:

  • Depresión con hiperactividad en áreas cognitivas, relacionada con mayor ansiedad y anhedonia.
  • Depresión con conectividad cerebral elevada en regiones asociadas al trastorno y la solución de problemas.
  • Depresión con baja actividad en circuitos de atención.
  • Depresión caracterizada por alta reactividad emocional.
  • Depresión con menor actividad en zonas cognitivas y menor conectividad en áreas emocionales.
  • Depresión sin alteraciones notables en la actividad cerebral.

Este descubrimiento no solo promete diagnósticos más precisos, sino también un respaldo científico que ayude a desmontar mitos: la depresión no es solo un estado de ánimo, sino un fenómeno mental complejo y diverso.

Nuevos biotipos cerebrales de depresión abren rutas para diagnósticos y tratamientos
Un estudio innovador revela seis biotipos cerebrales de depresión mediante imágenes y aprendizaje automático, sentando las bases para diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de los tratamientos

El proceso tradicional para dar con el tratamiento adecuado puede extenderse durante años, acumulando gastos médicos, ausencias laborales y exámenes diversos. Según Vargas Huicochea, la identificación de estas variantes cerebrales facilitaría diagnósticos más certeros, lo que podría reducir tanto el tiempo como los costos involucrados en la atención de la depresión.

De acuerdo con estimaciones, el costo de tratar este trastorno oscila entre 4 y 12 millones de pesos, considerando tanto el precio directo como la pérdida de productividad profesional. Datos de la OMS destacan que depresión y ansiedad provocan la pérdida de 12 mil millones de días laborales anualmente en el mundo, con un impacto económico de un billón de dólares.

La posibilidad de clasificar la depresión mediante imágenes cerebrales ayudaría a disminuir el tiempo necesario para encontrar el mejor tratamiento y, en consecuencia, los gastos asociados. Además, aportaría herramientas para sensibilizar a la sociedad y reducir el estigma sobre la enfermedad.

IA en la psicología y la psiquiatría: oportunidades y límites

La inteligencia artificial comienza a incursionar en el ámbito de la salud mental, aunque su integración plantea desafíos significativos. Los especialistas opinan que la IA se enfrenta a la complejidad del comportamiento humano, donde intervienen factores biológicos, experiencias vitales y matices emocionales difíciles de captar por algoritmos.

Aunque esta herramienta puede ofrecer nuevos recursos para el diagnóstico y el tratamiento, el componente humano sigue siendo insustituible en la atención de quienes padecen depresión.

Temas Relacionados

depresiónsalud mentalenfermedadcáncerUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crumble de manzana, frutos rojos con avena: postre con fibra y antioxidantes para tu corazón

Te decimos cómo puedes preparar esta receta desde tu casa

Crumble de manzana, frutos rojos con avena: postre con fibra y antioxidantes para tu corazón

Reportan que Israel Reyes habría viajado a Europa para analizar ofertas de clubes

Hoy, Reyes atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera

Reportan que Israel Reyes habría viajado a Europa para analizar ofertas de clubes

Registraron tu CURP en un celular que no es tuyo: cuidado, te pueden vaciar la cuenta del banco

Se recomienda contactar a la operadora y acudir presencialmente con identificación para solicitar la baja y proteger tus datos

Registraron tu CURP en un celular que no es tuyo: cuidado, te pueden vaciar la cuenta del banco

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

La celebridad venezolana murió en julio de 2021 tras una larga batalla contra el cáncer

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

Sheinbaum afirma que si FGR halla pruebas “claras” contra Rocha Moya será procesado en México: “No vamos a permitir la injerencia”

La presidenta dijo que si no se presentan pruebas se considerará “que el objetivo de estas imputaciones es político”.

Sheinbaum afirma que si FGR halla pruebas “claras” contra Rocha Moya será procesado en México: “No vamos a permitir la injerencia”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de abril: así trasladaron a “El Jardinero” al penal El Altiplano, tras ser vinculado a proceso

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Quiénes son ‘La Fresa’ y ‘El Serio’, los capos que podrían tomar las riendas del grupo de ‘El Jardinero’ en el CJNG

El polémico saludo que ‘El 40′, capo del Cártel de Sinaloa, le habría enviado a Maza Clan en La Mansión VIP

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Guadalupe Pineda lamentó la cancelación de la boda de Ángela Aguilar y Nodal: defendió a su sobrina de ataques en redes

Alessandra Rosaldo reacciona a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez que circula en internet: “La gente puede creer que eso tienes en el banco”

BTS México 2026: las seis canciones sorpresa que podrían sonar en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Emilio Azcárraga Jean brinda confianza total a Jardine y al América previo al juego ante Pumas: “Confió en él y su plantel”

Emilio Azcárraga Jean brinda confianza total a Jardine y al América previo al juego ante Pumas: “Confió en él y su plantel”

Reportan que Israel Reyes habría viajado a Europa para analizar ofertas de clubes

Esta es la razón por la que Canelo Álvarez estará en la pelea de David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 30 de abril: presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgente

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium