México

Estas son las verduras más nutritivas para tu salud: descubre cuáles debes incluir en tu dieta

Estos vegetales ofrecen vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que fortalecen el cuerpo y previenen enfermedades

Por Lorna Huitrón

Guardar
Estos vegetales ofrecen vitaminas, minerales,
Estos vegetales ofrecen vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que fortalecen el cuerpo y previenen enfermedades

Mantener una dieta equilibrada no solo se trata de reducir calorías, sino de asegurarse de que cada porción de alimentos aporte los nutrientes necesarios para un óptimo funcionamiento del cuerpo.

En este sentido, algunas verduras destacan por su alto valor nutricional, ofreciendo vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos que protegen la salud y previenen enfermedades crónicas.

Brócoli: el vegetal completo

El brócoli es reconocido por su perfil nutricional excepcional. Esta verdura es rica en vitaminas C, K y ácido fólico, esenciales para el sistema inmunológico, la coagulación sanguínea y la formación de células saludables.

Además, su contenido de fibra favorece la digestión y la sensación de saciedad. Un compuesto llamado sulforafano ha demostrado propiedades anticancerígenas, convirtiendo al brócoli en un aliado para la prevención de ciertos tipos de cáncer.

Incluir verduras altamente nutritivas en
Incluir verduras altamente nutritivas en tu dieta diaria ayuda a aportar vitaminas, minerales y fibra esenciales, fortaleciendo el organismo y contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas

Espinaca: ligera y llena de nutrientes

La espinaca es otra verdura estrella, especialmente por su bajo contenido calórico y alto aporte de vitaminas y minerales. Destaca por su riqueza en vitamina A, C, K, hierro y calcio, nutrientes esenciales para la salud ocular, ósea y del sistema inmune. Incorporarla en ensaladas, batidos o salteados permite aprovechar al máximo sus beneficios sin sumar muchas calorías a la dieta.

Col rizada (kale): el superalimento verde

La col rizada, también conocida como kale, se ha ganado la etiqueta de superalimento por su aporte de vitaminas K, A y C, fibra y antioxidantes. Este vegetal contribuye a la desintoxicación del hígado y apoya la salud cardiovascular, gracias a sus compuestos que reducen la inflamación y mejoran la circulación.

Incluir verduras altamente nutritivas en
Incluir verduras altamente nutritivas en tu dieta diaria ayuda a aportar vitaminas, minerales y fibra esenciales, fortaleciendo el organismo y contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas

Zanahoria: visión y piel saludables

La zanahoria es famosa por su contenido de betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A.

Esta vitamina es fundamental para mantener una buena visión, así como para la salud de la piel y la función inmune. Además, la zanahoria contiene potasio y fibra, elementos que apoyan el sistema digestivo y regulan la presión arterial.

Cebolla: más que sabor

Además de dar sabor a múltiples platillos, la cebolla contiene quercetina, un potente antioxidante con propiedades antiinflamatorias. Su consumo regular puede favorecer la salud cardiovascular y ayudar a reducir los niveles de colesterol, aportando beneficios que van más allá de la cocina.

Acelga: ligera y mineralizante

La acelga es un vegetal ligero y nutritivo, rico en vitamina K, magnesio y hierro. Su consumo favorece la circulación sanguínea y fortalece los huesos, convirtiéndola en una excelente opción para complementar cualquier comida.

Incluir verduras altamente nutritivas en
Incluir verduras altamente nutritivas en tu dieta diaria ayuda a aportar vitaminas, minerales y fibra esenciales, fortaleciendo el organismo y contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas

Champiñones: la excepción nutritiva

Aunque técnicamente no son verduras, los champiñones aportan vitamina D, selenio y antioxidantes que fortalecen el sistema inmune y benefician la función cerebral. Pueden incorporarse en guisos, ensaladas o salteados, agregando sabor y valor nutricional a cualquier platillo.

Incluir una combinación de brócoli, espinaca, col rizada, zanahoria, cebolla, acelga y champiñones en la dieta diaria puede fortalecer el sistema inmunológico, proteger el corazón, mejorar la digestión y prevenir enfermedades crónicas.

Estas verduras, densamente nutritivas y llenas de compuestos bioactivos, son un recurso clave para mantener una alimentación saludable y balanceada.

Temas Relacionados

Verduras más nutritivasBrócoliespinacacol rizadazanahoriacebollamexico-noticias

Más Noticias

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

El Patrón sacó a Liz Vega de la placa de nominados y colocó a Alfredo Adame

Quién es el segundo eliminado

Guillermo del Toro revela que su próximo ‘monstruo’ podría ser “El Fantasma de la Ópera”

El cineasta mexicano desató emoción entre los fanáticos de dicha historia

Guillermo del Toro revela que

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿Quién es el nuevo nominado?

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo de Disney+

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP: ¿Por qué castigaron a Sergio Mayer Mori?

El capataz, los granjeros y los peones perdieron algunos privilegios tras la evaluación semanal del Tío Pepe

La Granja VIP: ¿Por qué

¿Cuáles son los grupos vinculados al crimen organizado relacionados con el huachicol de agua en el Edomex?

Autoridades mexiquenses desmantelan redes dedicadas al robo de agua con apoyo de denuncias ciudadanas

¿Cuáles son los grupos vinculados
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuáles son los grupos vinculados

¿Cuáles son los grupos vinculados al crimen organizado relacionados con el huachicol de agua en el Edomex?

Sepultarán 800 cadáveres sin identificar en panteones municipales de Jalisco

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

Sin potabilizarla y a sobreprecio: así vendían agua redes de huachicol ligadas a grupos delictivos en Edomex

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿Quién es el nuevo nominado?

La Granja VIP: ¿Por qué castigaron a Sergio Mayer Mori?

Hatsune Miku anuncia concierto en México: preventa, sede y fecha para ver a esta superestrella que ‘no existe’

Hermana de Eleazar Gómez manda fuerte mensaje a Ana María Alvarado tras exponer supuesta denuncia de violencia

¡Pasarán hambre en La Granja VIP! Éste es el porcentaje que el Tío Pepe quitó del presupuesto semanal para comida

DEPORTES

Persephone derrota lo mejor de

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028