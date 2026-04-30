México

Sheinbaum afirma que si FGR halla pruebas “claras” contra Rocha Moya será procesado en México: “No vamos a permitir la injerencia”

El embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada

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El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)
El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe por parte de Estados Unidos “pruebas contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las autoridades mexicanas investigarán al mandatario estatal y a los nueve funcionarios del mismo estado que también fueron señalados

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.

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Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México . Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, dijo en Palacio Nacional.

Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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Las acusaciones incluyen delitos relacionados con narcotráfico, armas y protección a miembros del cártel, específicamente a la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los funcionarios habrían colaborado en la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de proporcionar información confidencial y protección a los líderes del cártel.

Se les señala de permitir actos de violencia y represalias, incluyendo asesinatos, y de recibir pagos a cambio de su colaboración. Entre los acusados figuran altos funcionarios de gobierno y fuerzas de seguridad de Sinaloa, así como el alcalde de Culiacán.

El gobernador Rocha Moya habría recibido apoyo de “Los Chapitos” para resultar electo, mediante supuestos secuestros e intimidaciones a rivales, y se le acusa de participar en reuniones con integrantes del cártel y protegerlos.

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