Cuál es la fruta con menos calorías

Aprovechar las ventajas de una fruta hidratante puede ser clave para quienes buscan regular su consumo de azúcar de manera sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir frutas con bajo contenido calórico es una opción frecuente en planes de alimentación balanceada.

Y aunque existen varias frutas ideales para este objetivo. Entre las variedades disponibles destaca una por ser la que aporta menos calorías.

PUBLICIDAD

Se trata de la sandía, fruta que se caracteriza por su alto contenido de agua y sabor fresco, lo que facilita su consumo en colaciones o como parte de un desayuno ligero.

Y es que la sandía aporta tan solo un promedio de 30 calorías por cada 100 gramos, lo que permite integrarla en porciones controladas dentro de una dieta balanceada.

PUBLICIDAD

Además de su bajo contenido de calorías también tiene un índice glucémico bajo, por lo que es ideal para cuidar la salud y para incluir en dietas de personas con diabetes.

La sandía es la fruta con menos calorías, ideal para planes de alimentación balanceada y dietas para bajar de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de consumir sandia para la salud y para personas diabetes

La sandía es una fruta refrescante y de bajo contenido calórico, pero su consumo en personas con diabetes debe ser moderado.

PUBLICIDAD

A continuación te explico los principales beneficios y consideraciones:

Beneficios de la sandía para personas con diabetes

PUBLICIDAD

Alta en agua: La sandía contiene cerca de 90 por ciento de agua, lo que ayuda a mantener la hidratación y puede contribuir a la sensación de saciedad.

Fuente de vitaminas y antioxidantes: Es rica en vitamina C, vitamina A y licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo.

Índice glucémico alto, pero baja carga glucémica: Aunque su índice glucémico es alto, la cantidad de carbohidratos por porción es baja, por lo que su impacto en la glucosa sanguínea suele ser menor si se consume en cantidades moderadas.

Cómo consumir sandía de forma saludable para obtener sus beneficios y no añadir calorías

Consumir sandía de forma saludable y sin añadir calorías extras es sencillo si se siguen algunas recomendaciones prácticas:

Elige sandía fresca y natural: Prefiere la fruta entera y fresca, sin agregar azúcar, miel, chamoy, chile en polvo comercial o jarabes.

Evita los jugos y aguas endulzadas: Tomar sandía en forma de jugo o agua fresca con azúcar aumenta el contenido calórico y el impacto en la glucosa. Mejor consúmela en cubos o rebanadas.

Porciones adecuadas: Una porción de sandía recomendada es de aproximadamente 1 taza (150 gramos), lo suficiente para disfrutar su sabor, hidratarte y aportar nutrientes sin exceder calorías.

Combina con otros alimentos saludables: Puedes acompañar la sandía con semillas de chía, nueces o un poco de yogur natural sin azúcar, para dar mayor saciedad y reducir el pico glucémico.

Incluye en ensaladas frescas: Añade cubos de sandía en ensaladas con pepino, menta y un toque de limón para un platillo ligero, fresco y bajo en calorías.

Evita añadir sal: Aunque es común en algunos lugares, agregar sal puede favorecer la retención de líquidos.

Evitar jugos o aguas endulzadas de sandía reduce el impacto calórico y glucémico asociado a dietas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugerencia de consumo

Refrigera la sandía antes de partirla y sírvela fría como snack o postre.

Usa porciones pequeñas como parte de un desayuno o merienda balanceada.