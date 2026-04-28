Dieta saludable: la clave para reducir la presión arterial y proteger el corazón

El consumo frecuente de frutas frescas, vegetales de hoja verde y frutos secos contribuye al control efectivo de la hipertensión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia confirma que ciertos alimentos ayudan a reducir la presión arterial alta Un análisis reciente señala que la elección de alimentos específicos puede contribuir significativamente al control de la hipertensión, una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares en el mundo. Expertos citados por Harvard Health Publishing y WebMD coinciden en que adoptar una dieta equilibrada y enfocada en nutrientes claves es fundamental para reducir los riesgos asociados a la presión arterial elevada.

De acuerdo con el artículo de The Independent, incorporar frutas frescas, vegetales de hoja verde, frutos secos y productos bajos en sodio en la alimentación diaria puede favorecer el descenso de la presión arterial. Los especialistas destacan el papel de minerales como el potasio, el magnesio y el calcio, presentes en alimentos como bananas, espinacas, yogur y almendras, en la regulación de la función vascular y la salud cardíaca.

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¿Qué alimentos ayudan a bajar la presión arterial?

Según Harvard Health Publishing, la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) es una de las más recomendadas por la comunidad médica internacional para controlar la hipertensión arterial y prevenir complicaciones cardiovasculares. Este patrón alimentario se basa en un consumo elevado de granos integrales, frutas, verduras frescas, pescado, legumbres y productos lácteos bajos en grasa, priorizando los alimentos ricos en potasio, magnesio y calcio, que contribuyen a la regulación de la presión arterial.

Los especialistas aconsejan reemplazar carnes rojas y azúcares refinados por proteínas magras y alternativas más saludables como pescado y legumbres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la dieta DASH pone especial énfasis en la reducción significativa del sodio: recomienda limitar la sal añadida durante la preparación de las comidas y evitar los productos industrializados, envasados o precocinados que suelen tener alto contenido de sodio.

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Harvard Health destaca que la adherencia sostenida a la dieta DASH puede generar descensos medibles en la presión arterial tanto en personas con diagnóstico de hipertensión como en quienes buscan prevenirla. El plan también promueve la moderación en el consumo de carnes rojas, azúcares refinados y bebidas azucaradas, favoreciendo fuentes de proteínas más saludables como el pescado, el pollo sin piel y las legumbres.

WebMD agrega que, además de la elección adecuada de alimentos, es fundamental evitar el exceso de cafeína, grasas saturadas y productos ultraprocesados, ya que estos pueden elevar la presión arterial y dificultar el control de la enfermedad. La plataforma subraya la importancia de leer atentamente el etiquetado nutricional y de incorporar a la rutina diaria pequeños cambios sostenidos, como reemplazar snacks salados por frutas frescas o frutos secos sin sal.

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Los expertos coinciden en que la combinación de una alimentación equilibrada, actividad física regular y el monitoreo médico periódico constituye la estrategia más eficaz para reducir el riesgo de hipertensión y sus complicaciones asociadas.

Beneficios a largo plazo del cambio de hábitos alimentarios

La combinación de dieta equilibrada, actividad física regular y monitoreo médico continuo reduce el riesgo de infarto, ACV y complicaciones cardíacas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios internacionales subrayan que la adopción sostenida de hábitos alimentarios saludables no solo reduce la presión arterial, sino que también disminuye el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y otras complicaciones cardiovasculares graves. Investigaciones publicadas en revistas médicas especializadas han demostrado que la incorporación diaria de frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos contribuye a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, controlar los niveles de colesterol y proteger la salud del corazón a largo plazo.

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Especialistas citados por The Independent destaca que incluso pequeños cambios diarios, como aumentar el consumo de frutas frescas, optar por preparaciones bajas en sal o elegir aceites saludables en lugar de grasas saturadas, pueden generar beneficios medibles en la salud cardiovascular en periodos relativamente cortos. Además, los expertos subrayan que la reducción progresiva de la sal en las comidas y la preferencia por alimentos naturales sobre los ultraprocesados ayudan a mantener la presión arterial en rangos óptimos y a prevenir la progresión de la hipertensión.

Para potenciar estos efectos, los especialistas recomiendan combinar una alimentación equilibrada con la práctica regular de actividad física, como caminatas, natación o ejercicios aeróbicos, y mantener un control médico periódico para monitorear la presión y adaptar las pautas según la evolución de cada persona. Esta estrategia integral, basada en la evidencia científica, es considerada por organismos internacionales como la clave para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida de la población.

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